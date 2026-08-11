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இந்திய ராணுவ கொடி நாள் நிதிக்கு தனது வாழ்நாள் சேமிப்பு ரூ. 60 லட்சத்தை வழங்கிய முதியவர்

முதியவர் சுப்பையா மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவ கல்லூரிக்கு தனது உடலை தானமாக எழுதி வைத்துள்ளார்.

மாவட்ட ஆட்சியரிடம் காசோலையை வழங்கிய முதியவர் சுப்பையா
மாவட்ட ஆட்சியரிடம் காசோலையை வழங்கிய முதியவர் சுப்பையா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 10:55 AM IST

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மதுரை: இந்திய ராணுவத்தின் கொடி நாள் நிதிக்காக தனது வாழ்நாள் சேமிப்பான 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் தங்க நகை பொருட்களை உயில் ஆவணமாக முதியவர் சுப்பையா என்பவர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ஒப்படைத்துள்ளார்.

மதுரை ஹார்விபட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுப்பையா (வயது 82). இவர் மதுரா கோட்ஸ் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்றவர். கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவரது மனைவி உயிரிழந்த, பிள்ளைகள் யாரும் இல்லாததால், தனியாக வசித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமையில், குறைதீர் கூட்ட முகாம் நடைபெற்றது. இந்த முகாமில், முதியவர் சுப்பையா தனது வங்கி கணக்கில் உள்ள ரூ. 30 லட்சம் டெபாசிட் தொகை மற்றும் தனது பெயரில் வங்கி லாக்கரில் உள்ள 30 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகை பொருட்கள் ஆகியவற்றிற்கான உயில் ஆவணத்தை இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்காக கொடி நாள் நிதியாக ஒப்படைத்தார்.

மேலும், பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கான காசோலையையும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வழங்கினார். இதற்கு முன்னதாக, முதியவர் சுப்பையா தனது உடலை மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவ கல்லூரிக்கு தானமாக எழுதி வைத்துள்ளார். முதியவரின் இந்த செயலை பாராட்டும் வகையில் அங்கிருந்த அனைத்து அரசு அதிகாரிகளும் எழுந்து நின்று கைதட்டி பாராட்டுகளையும், நன்றிகளையும் தெரிவித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதியவர் சுப்பையா, “எனக்கு மனைவி, பிள்ளைகள் என யாரும் இல்லை. நமது நாட்டை காப்பாற்றுவது ராணுவம் தான். நாட்டைக் காக்கும் ராணுவ வீரர்களுக்கு நிதி அளிப்பது மனதிற்கு திருப்தியை தருகிறது. 60 லட்சம் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் லாக்கரில் உள்ள தங்க நகை பொருட்கள் ஆகியவற்றை பணமாக எடுத்து ராணுவ வீரர்களுக்கு வழங்க முயன்றேன். ஆனால், வங்கி விதிமுறைகள் அதனை அனுமதிக்கவில்லை.

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இதன் காரணமாகவே உயில் ஆவணமாக வழங்கியுள்ளேன். சேமிப்பில் இருந்து மாதந்தோறும் வரும் வட்டி பணத்தையும் ராணுவத்திற்காக கொடுக்க உள்ளேன். அதுதான் என்னுடைய நோக்கம். நாட்டு மக்கள் அத்தனை பேரும் தங்களுடைய மொத்த சேமிப்பில் இருந்து கடைசி காலத்தில் ஒரு சதவீதத்தை ராணுவத்திற்காக வழங்க வேண்டும் என்பதை சட்டமாக இயற்ற வேண்டும். ராணுவ வீரர்கள் நமக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்மை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்கு நாம் அனைவரும் நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும். நான் கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு எனது உடலை மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவ கல்லூரிக்கு தானமாக எழுதி வைத்துவிட்டேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

INDIAN ARMY FLAG DAY DONATION
COLLECTOR NISHANT KRISHNA
SAVING DONATION
இந்திய ராணுவம்
MADURAI SUBBIAH DONATES SAVING

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