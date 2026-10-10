மதுரையில் மாணவர் தமிழ்ச்செல்வன் உயிரிழந்த வழக்கு சிபிசிஐடி-க்கு மாற்றம்
மாணவரின் உடலைப் பெற்றுக்கொள்ளாமல் அவரது குடும்பத்தினர் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், விசாரணையை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுப்பட்டது.
Published : October 10, 2026 at 9:38 AM IST
மதுரை: 11-ஆம் வகுப்பு மாணவர் தமிழ்ச்செல்வன் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
மதுரை கூடல்புதூர் வள்ளலார் குறுக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் தமிழ்ச்செல்வன். இவர் 11 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். கடந்த செப்டம்பர் 6-ஆம் தேதி மாணவர் தமிழ்ச்செல்வன் வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்ற நிலையில், அவர் மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவரது தாய் யோகலட்சுமி, தனது மகனை காணவில்லை என கூடல்புதூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல் துறையினர் சிறுவனை காணவில்லை என்ற பிரிவின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதனிடையே, செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி மாணவர் தமிழ்ச்செல்வன் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இதையடுத்து, மாணவரின் உயிரிழப்பு தொடர்பான காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கொலையாக இருக்கலாம் என பெற்றோர் சந்தேகம்
இந்த நிலையில், மாணவர் தமிழ்ச்செல்வன் உயிரிழப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக தாய் யோகலட்சுமி தெரிவித்தார். தனது மகன் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் சந்தேகம் எழுப்பினார். தொடர்ந்து, மாணவரின் உயிரிழப்பு தொடர்பாக முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும், சம்பவத்தின் பின்னணியில் உள்ள உண்மைகளை கண்டறிய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து மாணவரின் குடும்பத்தினரும், பல்வேறு அமைப்பினரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும், இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றும், விசாரணையை விரைவுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர். தொடர்ந்து, மாணவரின் உடலைப் பெற்றுக் கொள்ளாமல் அவரது குடும்பத்தினர் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், இந்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணையை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுப்பட்டது.
காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயற்சி
இதனைத் தொடர்ந்து, மாணவர் தமிழ்ச்செல்வன் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி, கடந்த செப்டம்பர் 14-ஆம் தேதி மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் காவல் துறையினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் மற்றும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிலரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவு
இந்த நிலையில், மாணவர் தமிழ்ச்செல்வன் உயிரிழந்த வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக மதுரை மாநகரம், டி-2 செல்லூர் குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்திலிருந்து கடந்த அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ள கடிதத்தில், வழக்கு தொடர்பான விவரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, மாணவர் தமிழ்ச்செல்வன் காணாமல் போனது தொடர்பாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கின் அடிப்படையிலும், அவரது உயிரிழப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டதன் அடிப்படையிலும், வழக்கின் முக்கியத்துவத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி பிரிவுக்கு மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி சென்னை சிபிசிஐடி பிரிவில் வழக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்தக் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.