முதியவர் மீது கொதிக்கும் நீரை ஊற்றி கொலை செய்த வழக்கு - மூதாட்டிக்கு ஆயுள் தண்டனை
குப்பை கொட்டுவது தொடர்பான பிரச்சினையில் முதியவர் வீட்டின் முன்பு எச்சில் தண்ணீரை ஊற்றியதுடன், அவர் மீது கொதிக்கும் சுடுநீரை ஊற்றி பெண் கொலை செய்துள்ளார்.
Published : September 24, 2026 at 1:20 PM IST
மதுரை: முதியவர் மீது சுடு தண்ணீர் ஊற்றி கொலை செய்த வழக்கில் குற்றவாளிக்கு ஆயுள் தண்டனையும், 1000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
அலங்காநல்லூர் ரெட்டியார் காலனியை சேர்ந்த வெள்ளையன் (வயது 75) என்பவருக்கும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஈஸ்வரி (வயது 65) என்பவருக்கும் குப்பை கொட்டுவது தொடர்பாக பிரச்சினை இருந்து வந்துள்ளது.
இந்த நிலையில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஈஸ்வரி, வெள்ளையன் வீட்டின் முன்பு குப்பைகளைக் கொட்டி, எச்சில் தண்ணீரை ஊற்றியுள்ளார். இது தொடர்பாக இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, வீட்டுத் திண்ணையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த வெள்ளையன் மீது ஈஸ்வரி கொதிக்கும் சுடுநீரை ஊற்றினார். இதில் உடல் முழுவதும் காயம் ஏற்பட்ட நிலையில், அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த வழக்கில் அலங்காநல்லூர் ரெட்டியார் காலனியை சேர்ந்த ஈஸ்வரி, அவரது கணவர் மரியதாஸ் இருவரும் காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கில் விசாரணை மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
தொடர்ந்து வழக்கின் புலனாய்வுப் பணிகளை சமயநல்லூர் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் ஆனந்தராஜ் மற்றும் நீதிமன்ற பெண் தலைமைக் காவலர் மனோரஞ்சிதம் ஆகியோர் மேற்கொண்டு, நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர்.
அதன் பின்னர் இந்த வழக்கை விசாரித்த வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்ட சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி, 22.09.2026 அன்று ஈஸ்வரிக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதால், அவருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.1,000 அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.