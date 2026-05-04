மதுரை தெற்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026 இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில், மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் மதிமுக சார்பில் புதூர் மு.பூமிநாதன், பாஜக சார்பில் ராம.சீனிவாசன், உள்ளிட்டோர் போட்டியிட்டனர்

மதுரை நாயக்கர் மஹால்
Published : May 4, 2026 at 12:18 AM IST

மதுரை (தெற்கு): தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், மதுரை தெற்கு தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.

மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை தெற்கு, மேலூர், சோழவந்தான் (தனி), உசிலம்பட்டி என உள்ளிட்ட 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளை கொண்டது. இந்நிலையில் மதுரை தெற்கு தொகுதியில் வெற்றி பெறப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு வாக்காளர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது.

மதுரை மாநகரில் மையப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த தொகுதி வணிகர்கள் அதிகம் வசிக்கும் வர்த்தக மையமாக விளங்குகிறது. மேலும் இந்த தொகுதியில் மதுரையின் வரலாற்றை பறைசாற்றும் வகையில் பழமையான குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ளது. இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பொதுமக்கள் திரளாக வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தங்கள் ஜனநாயக கடமையாற்றினர்.

இந்த தொகுதியில் 88,266 ஆண் வாக்காளர்களும், 91,604 பெண் வாக்காளர்களும், 49 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 1,79,919 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்த தேர்தலில் மதுரை தெற்கில், 78.19 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த தேர்தலில் 64.29 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை பெருமளவில் வாக்கு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

இம்முறை மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் மதிமுக சார்பில் புதூர் மு.பூமிநாதன், பாஜக சார்பில் ராம.சீனிவாசன், நாதக சார்பில் சுமதி, தவெக சார்பில் கோபிசன் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். திமுக கூட்டணியில் மதிமுக சார்பாக போட்டியிடும் புதூர் பூமிநாதன் மீண்டும் இந்த தொகுதியை கைப்பற்ற தீவிரமாக பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். மேலும் இந்த தொகுதியில் திமுக, பாஜக இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது. யார் வெற்றி பெற்றாலும் வாக்கு வித்தியாசம் பெரிய அளவில் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்கு பிறகு இந்த தொகுதி கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு இந்த தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. அதன்படி, சிபிஎம் கட்சி, திமுக, அதிமுக தலா ஒருமுறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் மதுரை மேற்கு தொகுதியில், கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட மதிமுக வேட்பாளர் பூமிநாதன் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2021 பூமிநாதன் மதிமுக
2016 சரவணன் அதிமுக
2011அண்ணாதுரை சிபிஐ

