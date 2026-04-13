ETV Bharat / state

EXCLUSIVE | குடியிருக்கும் வளாகத்திலேயே முதன்முதலாக வாக்களிக்கப்போகும் 'அபார்ட்மெண்ட்'வாசிகள்

சோதனையோட்டமாக குடியிருப்பு வளாகத்திலேயே வாக்களிக்கும் முறையை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ள உள்ளது.

சாந்தி சதன் ஹவுசிங் காலனி குடியிருப்பு வளாகம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 13, 2026 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

By இரா. சிவக்குமார்

மதுரை: 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்யும் முயற்சியாக மதுரையில் உள்ள குடியிருப்பு வளாகத்தில் முதன்முறையாக வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்படுகிறது.

100 சதவீத வாக்குப்பதிவு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் இலக்காக உள்ளது. மாறாக இதுவரையிலான தேர்தல்களில் சராசரியாக 60-ல் இருந்து 75 சதவீத அளவிலான வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகி வருகின்றன. 80 சதவீதத்தை தாண்டுவது மிகவும் அபூர்வமான ஒன்றாக இருந்தது.

எனவே, 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தற்போது முனைப்புடன் உள்ளது. இதன் அடிப்படையில் 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஓர் தனித்துவமான முயற்சியை தேர்தல் ஆணையம் முன்னெடுத்திருக்கின்றது. அதாவது குடியிருக்கும் வளாகத்திலேயே வாக்களிக்கும் முறை ஆகும்.

மதுரை மேற்கு தொகுதிக்கு உட்பட்ட தேனி சாலையில் உள்ள கோச்சடை 'சாந்தி சதன் ஹவுசிங் காலனி' வளாகத்தில் இதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் செய்து வருகிறது. அதாவது, குடியிருப்பு வளாகத்திலேயே வாக்குச்சாவடியை அமைத்து, வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க இருக்கின்றனர். தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த முடிவை சாந்தி சதன் ஹவுசிங் காலனிவாசிகள் உற்சாகமாக வரவேற்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

குடியிருப்பு நலச்சங்கம்

சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தல்களில் வாக்கு சதவிகிதத்தை அதிகரிக்க கடந்த பல ஆண்டுகளாக தேர்தல் ஆணையம் முயற்சித்து வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த முறையும் கலை நிகழ்ச்சிகள், விழிப்புணர்வு பேரணிகள், ஊர்வலங்கள் போன்றவற்றை தேர்தல் ஆணையம் செய்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக சோதனையோட்டமாக குடியிருப்பு வளாகத்திலேயே வாக்களிக்கும் முறையை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ள உள்ளது.

இதுவரை வாக்குப்பதிவு சதவீதம்

தமிழ்நாட்டில் 1991-ல் நடந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 63.84 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. 1996-ல் 66.95 சதவீதம், 2001-ல் 59.07 சதவீதம், 2006-ல் 70.81% சதவீதம், 2011-ல் 78.12 சதவீதம், 2016-ல் 74.81 சதவீதம், 2021-ல் 72.78 சதவீதம் என வாக்குகள் பதிவாகின. ஆனாலும் தொடர்ச்சியாக அக்குறிப்பிட்ட 30 லிருந்து 40 சதவீத வாக்குகளர்களின் வாக்குகளைப் பெறுவது என்பது மட்டும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு பெரும் சவாலாக இருந்து வருகிறது.

வாக்குச்சாவடி மையம் குறித்த குடியிருப்புவாசிகளின் கருத்துகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில் தான் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த நடவடிக்கைளுடன் இந்த முறை பல்வேறு கூடுதல் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதில் ஒன்று தான் 500-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வளாகத்தில், வாக்குச்சாவடி அமைக்கும் சோதனை முயற்சி.

மதுரையில் மட்டுமின்றி சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களிலும் 15 குடியிருப்புகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அங்கும் இம்முறை வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. அதில் ஒன்றாகவே கோச்சடை பகுதியில் உள்ள சாந்தி சதன் அபார்ட்மென்ட் உள்ளது.

மதுரை நகரில் அதிக குடியிருப்புகளைக் கொண்ட அபார்ட்மென்ட்களில் சாந்தி சதன் முக்கியமானது. இங்கு சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. கூட்டுறவுத்துறை அலுவலர்கள், வங்கி ஊழியர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற அரசு அதிகாரிகள் என பலர் இந்தக் குடியிருப்பு வளாகத்தில் வசித்து வருகின்றனர்.

கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இங்கு குடியிருந்து வரும் ஓய்வு பெற்ற கூட்டுறவுத் துறை அதிகாரி ராஜேந்திரன் கூறுகையில், "எங்கள் குடியிருப்பிலிருந்து எங்களுடைய வாக்குசாவடியான 'செயின்ட் ஜான் பள்ளி' சுமார் 1 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. இந்தத் தேர்தலில் எங்கள் குடியிருப்பு வளாகத்திலேயே வாக்குச்சாவடி அமைத்திருப்பது மிக வசதியாக உள்ளது.

இக்குடியிருப்பில் வாக்கு செலுத்தும் தகுதியுள்ளோர் ஏறக்குறைய 800 பேர் உள்ளனர். இவர்களில் 500-க்கும் மேற்பட்டோர் வயதானவர்கள். இங்கிருந்து வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வர மிகவும் சிரமப்பட்டோம். ஆகையால் இந்த ஏற்பாடு மிக வரவேற்கதக்கது. இங்கு 100 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. இதற்காக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நன்றி" என்றார்.

ரயில்வே லோகோ பைலட்டாகப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஆரோக்கியராஜ் கூறுகையில், "சாந்தி சதன் குடியிருப்பில் கடந்த 18 ஆண்டுகளாக குடியிருந்து வருகிறேன். வெளியே அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களிப்பதில் சிரமங்கள் இருந்தன. குடியிருப்பு வளாகத்திலேயே வாக்குச் செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதற்கு சாந்திசதன் குடியிருப்போர் நலச் சங்கம் சார்பாக நன்றி' என்றார்.

இது குறித்து மதுரை மேற்கு தொகுதி தேர்தல் அலுவலகத்தில் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, "நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்ய வேண்டும். அது மட்டுமன்றி, குறிப்பிட்ட சாந்திசதன் அபார்ட்மென்ட்டில் வயதானவர்கள் அதிகமாக உள்ளனர். ஆகையால் அவர்களின் வசதியையும் கருத்தில் கொண்டு, இந்த முறை இங்கு வாக்குச் சாவடி அமைக்க முடிவு செய்தோம். அதற்குரிய ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. குடியிருப்புவாசிகள் இதனை முழு மனதுடன் வரவேற்றுள்ளனர்" என குறிப்பிட்டனர்.

TAGGED:

சாந்தி சதன் குடியிருப்பு வளாகம்
SHANTI SADAN HOUSING COLONY MADURAI
ASSEMBLY ELECTION
POLLING STATION
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.