உலக தொல்குடிகள் தினம்: பழங்குடியின மக்களுடன் பள்ளி மாணவர்கள் கலந்துரையாடல்
பழங்குடியின மக்களின் வாழ்க்கை முறையை நேரடியாக அறிந்து கொண்ட மாணவர்களின் இந்த முயற்சி, சமூக அக்கறையுடன் கூடிய கல்விக்கு முன்னுதாரணமாக அமைந்துள்ளது என கல்வியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : August 9, 2026 at 7:39 PM IST
மதுரை: உலக தொல்குடிகள் தினத்தையொட்டி மதுரையில் உள்ள பழங்குடியின மக்களிடம் அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் கலந்துரையாடினர்.
உலகம் முழுவதும் இன்று சர்வதேச தொல்குடிகள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதனையொட்டி, மதுரையில் உள்ள எழுமலை அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் பயிலும் பொருளியல் மாணவர்கள், பேரையம்பட்டி ஊராட்சிக்குட்பட்ட அழகம்மாள்புரம் கிராமத்தில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்களுடன் கலந்துரையாடி கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
பள்ளியின் முதுகலை பொருளியல் ஆசிரியர் முருகேசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கள ஆய்வில், பழங்குடியின மக்களின் இருப்பிடம், குடும்ப அமைப்பு, உணவு முறைகள், மருத்துவ வசதிகள், கல்வி நிலை, தொழில், வருமானம், நுகர்வு, சேமிப்பு, மொழி, கலாச்சாரம், பண்பாடு மற்றும் அரசின் நலத்திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து மாணவர்கள் நேரடியாக கேட்டறிந்தனர்.
இதுகுறித்து மாணவர் வெற்றிமாறன் கூறுகையில், 'பழங்குடியின மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை மற்றும் சமூக–பொருளாதார சூழலை நேரடியாக அறிந்து கொள்ள இந்த கள ஆய்வு பெரிதும் உதவியது. இது எங்களுக்கு புதிய அனுபவத்தையும் புத்துணர்ச்சியையும் அளித்துள்ளது.
எதிர்காலத்தில் பழங்குடியின மக்களின் சமூக – பொருளாதார முன்னேற்றம் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ளும் ஆர்வத்தையும் எங்களுக்கு இது ஏற்படுத்தியுள்ளது" என்றார்.
பொருளியல் ஆசிரியர் முருகேசன் கூறுகையில், "கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே எங்கள் பள்ளியை சேர்ந்த பொருளியல் மாணவர்கள், இந்த பழங்குடியின மக்களின் சமூக–பொருளாதார நிலை குறித்து கள ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
மாணவர்களின் முயற்சியால், குயாஸ் என்ற தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இப்பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்களுக்கு தீபாவளியையொட்டி புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
தற்போது இம்மக்களுக்கு கல்வியும் விழிப்புணர்வும் மிகவும் அவசியமான தேவைகளாக உள்ளன. எதிர்காலத்தில் அரசின் உதவியுடன் அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" என்றார்.
பழங்குடியின மக்களின் வாழ்க்கை முறையை நேரடியாக அறிந்து கொண்ட மாணவர்களின் இந்த முயற்சி, சமூக அக்கறையுடன் கூடிய கல்விக்கு முன்னுதாரணமாக அமைந்துள்ளது என கல்வியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.