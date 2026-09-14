பள்ளி மாணவனின் உயிரிழப்புக்கு நீதிக் கேட்டு போராட்டம்- போராட்டக்காரர்களை வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்த மதுரை காவல்துறை
போராட்டம் காரணமாக, மதுரை அழகர்கோவில் சாலையில் உள்ள ரேஸ் கோர்ஸ் காலனியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
Published : September 14, 2026 at 5:48 PM IST
மதுரை: பள்ளி மாணவனின் உயிரிழப்புக்கு நீதிக் கேட்டு போராட்டம் நடத்திய போராட்டக்காரர்களை காவல் துறையினர், வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம், ஆனையூர் கூடல்புதூர் வானவில் தெரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் 11- ஆம் வகுப்பு மாணவர் தமிழ்ச்செல்வன். இவர் கடந்த வாரம் திங்கட்கிழமை முட்புதர் குட்டையில் இருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இது தொடர்பாக சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் பள்ளி மாணவர் தமிழ்ச்செல்வன் மரணத்தைக் கொலை வழக்காக மாற்ற வேண்டும், விசாரணை அதிகாரியை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும், விசாரணையைத் துரிதப்படுத்தி குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்ச்செல்வன் நீதிக்கான கூட்டியக்கம் சார்பில் மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் இன்று போராட்டம் நடைபெற்றது.
அப்போது காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட வந்த போராட்டக்காரர்களை காவல்துறையினர் தடுத்தனர். இதையடுத்து, அவர்கள் காவல் ஆணையர் அலுவலகம் அருகே சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மாணவன் கொலை செய்யப்பட்டாரா? ஆணவப் படுகொலைச் செய்யப்பட்டாரா? என்ற கேள்வியை எழுப்பிய போராட்டக்காரர்கள், ஏழு நாட்களாக பள்ளி மாணவனின் உடல் பிணவறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், காவல்துறையினரின் மெத்தனப் போக்கைக் கண்டிப்பதாகவும் அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
இந்தப் போராட்டம் காரணமாக, மதுரை அழகர்கோவில் சாலையில் உள்ள ரேஸ் கோர்ஸ் காலனி பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, போராட்டக்காரர்களுடன் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, மாணவன் தமிழ்ச்செல்வனின் வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்ற வேண்டும், கொலை வழக்காகப் பதிவுச் செய்யப்பட வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளை காவல்துறையிடம் போராட்டக்காரர்கள் முன் வைத்தனர்.
மேலும், பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாத நிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் உள்பட அனைவரையும் காவல்துறையினர் தரதரவென இழுத்துச் சென்று கைது செய்ததால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான ஏற்பட்டது.
மாணவர் தமிழ்ச்செல்வனின் தாயார் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "என் மகன் அப்பாவி; எனது மகனின் உயிரிழப்பிற்கு காரணமானவர்களை விரைந்து கண்டறிந்து கைது செய்து அவர்களுக்கு தண்டனைப் பெற்று தர வேண்டும்" என்று கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.