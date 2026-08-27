ஆசிரியர் திட்டியதால் பிளஸ் 1 மாணவி விபரீத முடிவு: மதுரையில் சோகம்
மாணவியின் மரணத்துக்கு காரணமாக ஆசிரியரை கைது செய்யக் கோரி பெற்றோரும், உறவினர்களும் பள்ளியை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : August 27, 2026 at 11:05 PM IST
மதுரை: ஆசிரியர் திட்டியதால் மனமுடைந்த பிளஸ் 1 மாணவி தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் அருகே உள்ள சமயநல்லூர் பர்மா காலனியை சேர்ந்தவர்கள் அந்திஸ்வரன் - ஆனந்தலட்சுமி தம்பதியர். இவர்களது மகள் கொண்டையம்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 11ம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
10-ம் வகுப்பில் பள்ளியிலேயே முதல் மதிப்பெண் பெற்ற மாணவியான இவர், 11-ம் வகுப்புக்கு வந்ததும் படிப்பில் சிறிது பின்தங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து நேற்று (ஆக.26) வகுப்பு ஆசிரியர் கேட்டு மாணவியை கண்டித்தாக தெரிகிறது. இதனால் மாணவி சற்று மனமுடைந்து காணப்பட்டாராம்.
இந்நிலையில், மாலையில் வீடு திரும்பிய மாணவி யாரிடமும் எதுவும் பேசாமல் இருந்துள்ளார். பின்னர் இரவு அனைவரும் தூங்க சென்றதும், வீட்டிலேயே தனது உயிரை மாணவி மாய்த்துக் கொண்டுள்ளார்.
இன்று காலை வெகுநேரமாகியும் மாணவியின் அறைக் கதவு திறக்கப்படாததால் சந்தேகமகடைந்த பெற்றோர், கதவை உடைத்து உள்ளே சென்றனர். அப்போது மாணவி இறந்திருப்பதை பார்த்து அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
தகவலறிந்து வந்த சமயநல்லூர் போலீசார், இறந்த மாணவியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், மாணவி எழுதி வைத்திருந்த கடிதத்தையும் போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, மாணவியின் மரணத்துக்கு காரணமான ஆசிரியரை கைது செய்யக் கோரி பெற்றோரும், உறவினர்களும் பள்ளியை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர், அலங்காநல்லூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து உறவினர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, ஆசிரியர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுப்போம் என உறுதியளித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அவர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.