திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த பள்ளிப் பேருந்து; 24 மாணவர்கள் உயிர் தப்பியது எப்படி?

மதுரை அருகே 24 பள்ளி மாணவர்கள் சென்றுக்கொண்டிருந்த பள்ளிப் பேருந்து திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விபத்துக்குள்ளான பள்ளி பேருந்து
விபத்துக்குள்ளான பள்ளிப் பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 21, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
மதுரை: மதுரை திருமங்கலம் - விருதுநகர் நான்கு வழிச்சாலையில் 24 பள்ளி மாணவர்களுடன் சென்றுக் கொண்டிருந்த பள்ளிப் பேருந்தில் திடீரென தீ பற்றியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மதுரையின் பிரதான சாலைகளுள் ஒன்று திருமங்கலம் - விருதுநகர் நான்கு வழிச்சாலை. இந்த சாலை வழியாக கனரக வாகனம், பள்ளிப் பேருந்துகள், அரசுப் பேருந்துகள், கார், இருசக்கர வண்டிகள் என தொடர்ந்து வாகனங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் என்பதால், இந்த சாலை எப்போதும் பரபரப்பாகவே காணப்படும். குறிப்பாக காலை நேரத்தில் பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கு செல்லும் மாணவர்கள், பணிக்குச் செல்பவர்கள் அதிகமாக இந்த சாலையை முக்கியமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம் மாரியம்மன் கோயில் அருகே உள்ள அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரையில் பயிலும் மாணவர்களுக்குப் பள்ளி நிர்வாகம் சார்பில் மினி பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

விபத்துக்குள்ளான பள்ளி பேருந்து
விபத்துக்குள்ளான பள்ளிப் பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்று காலை வழக்கம்போல் பள்ளியின் மினி பேருந்து ஒன்று சவடார்பட்டி, கிழவனேரி, ஆலம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதியில் இருந்து 24 மாணவர்களை ஏற்றிக் கொண்டு ராஜபாளையம் - திருமங்கலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வழியாக விருதுநகர் - மதுரை நான்கு வழிச்சாலையில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தது. ஓட்டுநர் ரவிச்சந்திரன் பேருந்தை ஓட்டி வந்துள்ளார். உதவியாளராக பாண்டியம்மாள் பணியில் இருந்துள்ளார்.

அப்போது திடீரென பேருந்தின் டீசல் டேங்க் பகுதியில் இருந்து புகை வெளியேறியுள்ளது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த ஓட்டுநர் ரவிச்சந்திரன் உடனடியாக பேருந்தை நிறுத்தியுள்ளார். அத்துடன் பேருந்தில் இருந்த 24 மாணவர்களையும் உடனடியாக அவர் கீழே இறக்கிவிட்டுள்ளார். மேலும் இந்த விபத்தால் சாலையில் தீ பரவும் அபாயம் இருப்பதாக உணர்ந்த பேருந்து ஓட்டிநர், மாணவிகளைப் பேருந்தைவிட்டுத் தொலைதூரத்துக்குச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் குறித்துத் தீயணைப்புத் துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் திருமங்கலம் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் உதயகுமார் தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரர்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து ஏறக்குறைய கால்மணி நேரம் போராட்டத்துக்குப் பிறகு தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இருப்பினும் தீ மளமளவென பரவி இருந்த நிலையில் பேருந்து முழுவதும் எரிந்து சாம்பலானது. பேருந்து ஓட்டுநர் வாகனத்தில் தீ பற்றியதுமே கண்காணித்த நிலையில் துரிதமாக செயல்பட்டதால் நல்வாய்ப்பாக மாணவிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டதால் பெரும் அசம்பாவிதமும் தவிர்க்கப்பட்டது.

மாணவர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு மாற்றுப் பேருந்து மூலம் அழைத்து வரப்பட்டதாக பள்ளி நிர்வாக தரப்பில் கூறப்பட்டது.

இந்த சம்பவம் குறித்து திருமங்கலம் காவல்துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த பேருந்தில் எப்படி திடீரென தீ பற்றியது? பேருந்து முறையாக பராமரிக்கப்பட்டு வந்ததா? உரிய ஆவணங்களுடன் பள்ளி நிர்வாகம் பேருந்தை இயக்கி வருகிறதா? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

TIRUMANGALAM SCHOOL BUS
SCHOOL BUS FIRE ACCIDENT
மதுரை பள்ளி பேருந்து தீ விபத்து
மதுரை பள்ளி பேருந்து விபத்து
MADURAI SCHOOL BUS FIRE ACCIDENT

