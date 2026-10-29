20 நிமிடமாக குறையும் பயண நேரம், வனவிலங்கு கடந்து செல்ல தனி மேம்பாலம் - மதுரை ரிங் ரோடு சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?
Madurai Ring Road Key Features: வாடிப்பட்டி-தாமரைப்பட்டி தேசிய நெடுஞ்சாலைப் பிரிவில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கண்காணிப்புக் கேமராக்கள், நிகழ்நேரத் தகவல்களை வழங்கும் அறிவிப்புப் பலகைகள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : October 29, 2026 at 9:58 PM IST
- By இரா.சிவக்குமார்
மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைத்து, சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளுக்கான இணைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், ரூ. 1,024 கோடி மதிப்பீட்டில் மதுரை ரிங் ரோடு திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. இதன் ஒரு பகுதியாக, வாடிப்பட்டி – தாமரைப்பட்டி இடையிலான தேசிய நெடுஞ்சாலை 744A-இன் 30 கி.மீ. தொலைவிலான நான்கு வழிச்சாலைப் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் மதுரை நகருக்குள் செல்லாமல் வாகனங்கள் நகரைக் கடந்து செல்லவும், பயண நேரத்தைக் குறைக்கவும், சுற்றுலா மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
நகருக்குள் செல்லாமல் பயணிக்கலாம்
வாடிப்பட்டி-தாமரைப்பட்டி இடையிலான இந்தச் சாலை, முற்றிலும் புதிய வழித்தடத்தில் (Greenfield Alignment) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மதுரை மாவட்டத்தின் வடக்குப் பகுதிகளுக்கான போக்குவரத்து இணைப்பு மேம்படுவதுடன், மதுரை நகரின் நெரிசலான சாலைகளைத் தவிர்த்து வாகனங்கள் பயணிக்க முடியும்.
தேசிய நெடுஞ்சாலை 44-இல் உள்ள திண்டுக்கல்-சமயநல்லூர் பிரிவையும், தேசிய நெடுஞ்சாலை 38-இல் உள்ள திருச்சி-மதுரை பிரிவையும் இந்த வழித்தடம் இணைக்கிறது. இதனால், முக்கிய தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுக்கு இடையிலான போக்குவரத்து இணைப்பு வலுப்பெறுவதுடன், பயணிகள், சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிகளும் மேம்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
45 நிமிடப் பயணம் 20 நிமிடங்களாக குறையும்
இந்தப் புதிய சாலைப் பிரிவில் வாகனங்களின் சராசரிப் பயண வேகம் மணிக்கு 40 கி.மீ. என்ற நிலையிலிருந்து மணிக்கு 100 கி.மீ. வரை அதிகரிக்கும் வகையில் போக்குவரத்து வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதன் காரணமாக, தொடர்புடைய சாலைப் பிரிவில் பயண நேரம் சுமார் 45 நிமிடங்களிலிருந்து 20 நிமிடங்களாகக் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் பயணிகள் நேரத்தைச் சேமிப்பதுடன், சரக்கு மற்றும் வணிக வாகனங்களின் இயக்கமும் சீரடையும்.
வனவிலங்குகள் கடந்து செல்ல ஒரு மேம்பாலம்
வாகனப் போக்குவரத்தைச் சீரமைக்கவும், சாலையின் குறுக்கே உள்ள பகுதிகளுக்கான இணைப்பை உறுதி செய்யவும் இந்தத் திட்டத்தில் பல்வேறு கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கியக் கட்டமைப்புகள்,
- 4 பெரிய பாலங்கள்
- 29 சிறிய பாலங்கள்
- 2 வாகனச் சுரங்கப் பாதைகள் (Vehicular Underpasses)
- 2 வாகன மேம்பாலங்கள் (Vehicular Overpasses)
- 2 மேம்பாலங்கள் (Flyovers)
- 1 பகுதி க்ளோவர்லீஃப் சந்திப்பு (Partial Cloverleaf Interchange)
- 51 பெட்டி வடிவக் கால்வாய்கள் (Box Culverts)
- 93 குழாய் வடிவக் கால்வாய்கள் (Pipe Culverts)
- வனவிலங்குகள் கடந்து செல்ல ஒரு மேம்பாலம்
- பாதசாரிகள் கடந்து செல்ல 2 சுரங்கப் பாதைகள்
சுற்றுலா, தொழில் வளர்ச்சிக்கு ஊக்கம்
மதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள சுற்றுலாத் தலங்கள், தொழிற்பேட்டைகள் மற்றும் வணிக மையங்களுக்கான சாலை இணைப்பு மேம்படுவதால், சுற்றுலாப் பயணிகளின் போக்குவரத்தும் சரக்குப் போக்குவரத்தும் எளிதாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், பொருட்களைக் கொண்டு செல்வதற்கான நேரம் குறைவது, விநியோகச் சங்கிலியின் செயல்திறன் மேம்படுவது, தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக மையங்களை எளிதில் சென்றடைய முடிவது போன்ற பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மதுரையின் நீண்டகாலப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும், பிராந்தியப் போக்குவரத்து வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கும் இந்தச் சாலைத் திட்டம் பங்களிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வனவிலங்குகளுக்காக 35.2 மீட்டர் நீளத்தில் மேம்பாலம்
இந்தச் சாலைத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாக, வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள விலங்குகள் கடக்கும் மேம்பாலம் அமைந்துள்ளது. வகுத்துமலை – வண்ணாத்திக்கரடு இடையிலான நெடுஞ்சாலைப் பகுதி, சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வனப்பகுதியைக் கடந்து செல்கிறது.
இந்தப் பகுதியில் சாலை அமைப்பதற்காக சுமார் 2.3824 ஹெக்டேர் வன நிலத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது. இதையடுத்து, காட்டெருமை, புள்ளிமான், காட்டுப்பன்றி, இந்திய முயல் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் சாலையைக் கடக்கும்போது விபத்துகளில் சிக்குவதைத் தடுக்கும் நோக்கில், 35.2 மீட்டர் × 20 மீட்டர் அளவில் விலங்குகள் கடக்கும் மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கட்டமைப்பு, வனவிலங்குகள் தங்களின் இயல்பான வாழ்விடங்களுக்கு இடையே பாதுகாப்பாகச் செல்லவும், வாகனங்கள் மோதுவதால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளைக் குறைக்கவும், வனப்பகுதிகளுக்கு இடையிலான தொடர்பைத் தொடர்ந்து பாதுகாக்கவும் உதவும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பிற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள முதல் வகை பலாமாக இது கருதப்படுகிறது.
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செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் போக்குவரத்துக் கண்காணிப்பு
இந்த சாலையில் மேம்பட்ட போக்குவரத்து மேலாண்மை அமைப்பு (Advanced Traffic Management System – ATMS) நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதில், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் மூலம் போக்குவரத்தைக் கண்காணிக்கும் வசதியும், மாறும் தகவல் அறிவிப்புப் பலகைகள் (Variable Message Signs – VMS) மூலம் சாலைப் பயனாளர்களுக்கு தேவையான தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிவிக்கும் வசதியும் இடம்பெற்றுள்ளன.
விபத்துகள், போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் சாலை அபாயங்கள் குறித்து நிகழ்நேர தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம், வாகன ஓட்டிகள் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும், சாலைப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும் இந்தத் தொழில்நுட்பம் உதவும்.
இதுகுறித்து இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் மதுரை திட்டச் செயலாக்கப் பிரிவு திட்ட இயக்குநர் முருகப்பிரகாஷ் கூறுகையில், ”வாடிப்பட்டி-தாமரைப்பட்டி தேசிய நெடுஞ்சாலைப் பிரிவு, தமிழகத்தின் நெடுஞ்சாலை உள்கட்டமைப்பில் முக்கிய முதலீடாகும்.
பொதுமக்களின் போக்குவரத்து வசதிகளை மேம்படுத்துதல், பிராந்திய இணைப்பை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளித்தல் ஆகிய நோக்கங்களுடன் இந்தத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கண்காணிப்புக் கேமராக்கள், நிகழ்நேரத் தகவல்களை வழங்கும் அறிவிப்புப் பலகைகள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகள் மூலம் சாலைப் பாதுகாப்பையும் போக்குவரத்து மேலாண்மையையும் மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி பாதுகாப்பான, சீரான பயண அனுபவத்தை வழங்குவதற்கான முயற்சிகளை இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது” என்றார்.