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மதுரையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க புதிய வழித்தடம் - ரூ. 1,024 கோடி மதிப்பிலான ரிங் ரோடு திறப்பு

இந்த சுற்றுச்சாலையால் நகரின் காற்று மாசுபாடு குறைவதோடு, சாலைப் பாதுகாப்பும் மேம்படும் என தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

மதுரை சுற்றுச்சாலை
மதுரை சுற்றுச்சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 3:22 PM IST

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மதுரை: தென் மாவட்ட மக்களின் போக்குவரத்து வசதிக்காகவும், மதுரை மாநகரின் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கவும் ரூ.1,024 கோடியில் அமைக்கப்பட்ட சுமார் 30 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்ட சுற்றுச்சாலை மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக இன்று திறக்கப்பட்டது.

தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் (NHAI) சார்பில் ரூ. 1,024.66 கோடி மதிப்பீட்டில் மதுரையில் சுற்றுச்சாலை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன. வாடிப்பட்டி - தாமரைப்பட்டி (NH-744A) இடையே 29.96 கிலோ மீட்டர் நீளத்திற்கு நடைபெற்று வந்த இந்த நான்கு வழிச்சாலைத் திட்டமானது நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 15) முதல் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது.

தென் தமிழகத்தின் முக்கிய உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் இந்த ரிங் ரோடு, மதுரை மாநகரின் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதோடு, தென் மாவட்டங்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் புதிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் எனவும் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

மதுரையில் நகர நெரிசலை குறைக்கும் ரிங் ரோடு
மதுரையில் நகர நெரிசலை குறைக்கும் ரிங் ரோடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த ரிங் ரோடு, திண்டுக்கல் - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலை (NH-44) மற்றும் திருச்சி - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலை (NH-38) ஆகியவற்றை நேரடியாக இணைக்கிறது. இதன் மூலம் நீண்டதூர மற்றும் கனரக சரக்கு வாகனங்கள் மதுரை நகருக்குள் நுழையாமல், இக்குறிப்பிட்ட புதிய புறவழிச்சாலை வழியாகச் செல்லும் என்பதால், நகரின் போக்குவரத்து நெரிசல், பயண நேரம் மற்றும் எரிபொருள் பயன்பாடு கணிசமாகக் குறையும். மேலும், வடக்கு மதுரை மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களுக்கு விரைவான சாலை இணைப்பும் கிடைக்கும்.

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 2 மேம்பாலங்கள், 2 வாகன மேம்பாலங்கள் (VOP), 2 வாகன கீழ்ப்பாதைகள் (VUP), 5 இலகுரக வாகன கீழ்ப்பாதைகள் (LVUP), 4 சிறிய வாகன கீழ்ப்பாதைகள் (SVUP), 2 பாதசாரிகள் கீழ்ப்பாதைகள் (PUP), 4 பெரிய பாலங்கள், 29 சிறிய பாலங்கள் மற்றும் போக்குவரத்தை சீராகப் பகிர்ந்தளிக்கும் பகுதி க்ளோவர்லீஃப் (Partial Cloverleaf) சந்திப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அலங்காநல்லூர் அருகே இளவங்குளத்தில் நவீன சுங்கச்சாவடியும் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

திண்டுக்கல் - மதுரை மற்றும் திருச்சி - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை இணைக்கும் ரிங் ரோடு
திண்டுக்கல் - மதுரை மற்றும் திருச்சி - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை இணைக்கும் ரிங் ரோடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதுமட்டுமன்றி, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை முன்னிறுத்தும் வகையில், அலங்காநல்லூர் அருகே உள்ள வகுத்துமலை காப்புக்காடு பகுதியில் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பாகக் கடந்து செல்ல சிறப்பு வனவிலங்கு மேம்பாலம் (Wildlife Overpass) மற்றும் ஒலி தடுப்புச் சுவர் (Noise Barrier) ஆகியவையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. உள்ளூர் மக்களின் போக்குவரத்து வசதிக்காக சாலையின் இருபுறங்களிலும் மொத்தம் 11.32 கிலோமீட்டர் நீளத்தில் சேவை சாலைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

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இந்த சுற்றுச்சாலை மூலம் மதுரை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள தொழிற்பேட்டைகள், வேளாண் உற்பத்தி மையங்கள், சுற்றுலாத் தலங்கள் ஆகியவற்றுக்கான அணுகல் மேம்படும். இதனால் தொழில், வர்த்தகம், சரக்குப் போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலாத் துறைகளில் வளர்ச்சி ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், நகரின் காற்று மாசுபாடு குறைவதோடு, சாலைப் பாதுகாப்பும் மேம்படும் எனவும் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் சுற்றுச்சாலை
போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் சுற்றுச்சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், இந்த முழு சாலையும் மேம்பட்ட போக்குவரத்து மேலாண்மை அமைப்பு (Advanced Traffic Management System – ATMS) மூலம் 24 மணி நேரமும் உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட PTZ கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும். அங்கீகாரமற்ற வாகன நிறுத்தம், போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் மற்றும் சாலை விபத்துகளை உடனுக்குடன் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் இந்த நவீன கண்காணிப்பு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

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RING ROAD IN MADURAI
மதுரை ரிங் ரோடு
மதுரை சுற்றுச்சாலை
மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலை
MADURAI RING ROAD OPEN

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