'தகிக்கும்' தூங்கா நகரம் - தவிக்கும் மக்கள்: வெப்ப அபாயம் குறித்து அதிர்ச்சி தந்த ஆய்வு; காரணம் என்ன?
மதுரையின் பசுமையை, வளத்தை, சுற்றுச்சூழலை மீட்டெடுக்கும் அக்கறை அரசுகளுக்கும், மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கும், பொதுமக்களுக்கும் உருவாக வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம்.
Published : June 8, 2026 at 7:36 PM IST
By- இரா. சிவக்குமார்
மதுரை... மூவேந்தர்கள் போற்றிய முத்தமிழ் வளர்த்த நகரம். மீனாட்சி அம்மன் அருள் பாலிக்கும் திருத்தலம். சித்திரைத் திருவிழாவின் வீதி உலாவும், மல்லிகைப் பூவின் நறுமணமும், சுற்றியுள்ள சமணர் மலைகளின் வரலாற்றுச் சான்றுகளும் மதுரையை வெறும் நகரமாக பார்க்க விடாமல், வாழும் வரலாற்றுப் பெட்டகமாகவே காட்டுகின்றன.
மல்லிகைப் பூ மணக்கும் மதுரையில் இன்று சூரியனின் அனல் வீச்சு மட்டுமே ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. இதனை தெரிவித்திருப்பது உலகின் மிகச் சிறந்த ஆராய்ச்சி கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம். வெப்ப அபாய தாக்குதல் அதிகமுள்ள நகரங்களின் பட்டியலில் உலக அளவில் 7-வது இடத்தில் உள்ளது மதுரை.
தாமரை போன்ற நகர்
உலகின் மிகப் பழமையான நகரங்களில் ஒன்றான மதுரை, 2 ஆயிரம் ஆண்டு கால வரலாற்றை கொண்டது என அறிஞர்கள் மதிப்பிட்டாலும், அதன் தொன்மையை கீழடி அகழாய்வு, மேலும் முன்னோக்கி கொண்டு செல்கிறது.
மதுரை நகரின் அழகை மதுரைக் காஞ்சி, பரிபாடல் போன்ற சங்க இலக்கியங்களின் வாயிலாகவும் சிலப்பதிகாரம் மூலமாகவும் அறிந்து கொள்ள முடியும். மதுரையின் கட்டமைப்பு என்பது தாமரை மலருக்கு ஒப்பானதாக, 'மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரைப் பூவொடு புரையுஞ் சீருர்' என்று, விவரிக்கிறது பரிபாடல்.
திரு ஆலவாய் என அழைக்கப்பட்ட மதுரை
ஒரு காலத்தில் மதுரையின் நகரக் கட்டமைப்பு மிகச் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருந்தது. ஒரு புறத்தில் வளைந்து நெளித்து ஓடிய வைகை ஆறு, அருகே நகரைச் சுற்றி விரிந்த அகழி, அதனை ஒட்டி கோட்டைச் சுவர். உள்ளே மாட மாளிகைகள், கூட கோபுரங்கள் என மக்களும் அரசாங்க அலுவலர்களும் நிறைந்து வாழ்ந்த குடியிருப்புகளை கொண்டு விளங்கியது மதுரை நகரம். அதே போன்று கண்மாய், குளம், வாய்க்கால் என நீர்நிலைகள் நிறைந்த ஊராக திகழ்ந்தது என்பதையே 'ஆலவாய்' எனும் மதுரையின் மற்றொரு பெயருக்கான காரணம் கூறப்படுகிறது.
வெப்ப அபாய நகரம்
ஆனால் இன்றைய யதார்த்தம், அப்படியொரு மதுரை இதுதானா? என்று கேள்வி எழுப்பும் அளவிற்கு சீர்குலைந்து, அதிக வெப்ப அபாயம் கொண்ட நகரங்களின் வரிசையில் உலகின் 7-வது இடத்தில் மதுரை இருப்பதாக ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Sustainable Cities and Society என்ற இதழில் வெளியான அந்த ஆய்வறிக்கை, வெப்ப அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகுதல் (Hazard Exposure), பாதிப்பிற்கு ஆளாகும் தன்மை (Vulnerability) மற்றும் வெப்பத்தை சமாளிக்கும் திறன் (Coping Capacity) என 3 முக்கிய கூறுகளின் அடிப்படையில் மதுரையை இந்த பட்டியலில் சேர்த்துள்ளது.
சமாளிக்கும் திறன்
மக்கள் அடர்த்தி, பாதிப்பிற்கு ஆளாகும் வயதினர், மக்களின் பொருளாதார நிலை, குறையும் பசுமைப் பரப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு போன்ற காரணிகளின் அடிப்படையில், அதிக வெப்ப அபாயத்தில் மதுரை இருப்பதாக அதே அறிக்கை எச்சரிக்கை விடுக்கிறது.
"வெப்ப அபாயத்தை வெறும் அதிக வெப்பநிலையால் மட்டும் அளவிட முடியாது. சமூக மற்றும் பொருளாதார பாதிப்புகள், அதனை சமாளிக்கும் திறன் ஆகியவை இணைந்தே உண்மையான அபாயத்தை உருவாக்குகின்றன" என இந்த ஆய்வில் ஈடுபட்ட முக்கிய ஆய்வாளரான நெத்மி ஜெயரத்ன கரியவாசம் கூறுவது மதுரைக்கு அப்படியே பொருந்திப் போகிறது.
மக்கள்தொகை அடர்த்தி
கடந்த 2011-ம் ஆண்டு மக்கள்தொகையின் அடிப்படையில் மதுரை மாநகருக்குள் ஒரு சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவில் சுமார் 10,500 பேர் வசித்து வருகின்றனர். மதுரை மாநகராட்சியின் மொத்த பரப்பளவு 148 சதுர கிலோ மீட்டர். மக்கள் அடர்த்தியைப் பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு சராசரியை மற்றும் மதுரை மாவட்டத்துடன் ஒப்பிடும் போது 12 மடங்கு மதுரை மாநகரில் அதிகமாக உள்ளது.
சிம்மக்கல், யானைக்கல், மாசி வீதிகள், செல்லூர், ஆரப்பாளையம், காளவாசல், கோரிப்பாளையம், அவனியாபுரம், திருப்பரங்குன்றம், ஜெய்ஹிந்த்புரம் ஆகியவை மக்கள் மிக நெருக்கமாக வசிக்கும் குடியிருப்புகள், வணிக வளாகங்களை கொண்ட பகுதிகளாக உள்ளன. தற்போதைய காலகட்டத்தில் மக்கள்தொகை அடர்த்தி 11,500 என்ற அளவில் அதிகரித்திருக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
வாகனங்களின் பெருக்கம்
மதுரை மாநகரிலும் புறநகர்ப் பகுதிகளிலும் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. 2015-ம் ஆண்டு சுமார் 11 முதல் 12 லட்சம் வாகனங்கள் இருந்த நிலையில், 2025-ஆம் ஆண்டு 22 லட்சத்தைத் தாண்டியதாக போக்குவரத்துத் துறை அலுவலக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நகர்ப்புற விரிவாக்கம், மக்களின் வாங்கும் சக்தி அதிகரிப்பு, புறநகர் குடியிருப்புகளின் வளர்ச்சி, போதுமான பொதுப் போக்குவரத்து வசதிகள் இன்மை, தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் விரிவாக்கம் ஆகியவை காரணமாகச் சொல்லப்படுகின்றன.
'பீக் அவர்ஸ்' என அழைக்கப்படும் அலுவல் நேரங்களில் கோரிப்பாளையம், பெரியார் பேருந்து நிலையம், காளவாசல், சிம்மக்கல், தெப்பக்குளம், மதுரை சந்திப்பு, வெளி வீதிகள், மாட்டுத்தாவணி எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம், ஆரப்பாளையம் போன்ற பகுதிகளில் காணப்படும் வாகனப் போக்குவரத்து இதனைத் தெளிவாக காட்சிப்படுத்துகின்றன. இந்த வாகனங்கள் வெளியிடும் புகை, நகரின் வெப்பத்தை மேலும் அதிகரிக்க செய்கின்றன.
நீர்நிலைகள் சூழ் நகர்
இது தொடர்பாக நீர்நிலைகள் குறித்த ஆய்வாளரும், டெல்லியை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வரும் "பிரதான்" என்ற நீர்நிலைகள் மேம்பாட்டு அமைப்பின் குழுத் தலைவருமான கனகவல்லி கூறுகையில், "மதுரையின் அடையாளமாகத் திகழ்ந்தவை அதன் நீர்நிலைகள் தான். 'மாடக்குளக்கீழ் மதுரை' என ஒரு நீர்நிலையை அடையாளமாக வைத்து மதுரையின் பெயர் கல்வெட்டுகளில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. மதுரையை ஆரமாகச் சுற்றி பாய்ந்தோடும் வைகை மற்றும் கிருதுமால் ஆகிய நதிகள் வரலாறும் தொன்மையும் மிக்கவை. இந்த ஆறுகள், இதனைச் சார்ந்த நீர்நிலைகள், இந்த நீர்நிலைகள் சார்ந்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் என அவை ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பிணைந்திருந்தன.
ஆனால், இன்று வளர்ச்சி எனும் பெயரில் நீர்நிலைகள் அழிக்கப்பட்டு, அரசு அலுவலகங்கள், நீதிமன்றங்கள், பேருந்து நிலையங்கள் ஆகியவை அமைக்கப்பட்டு விட்டன. எஞ்சிய சில நீர்நிலைகளும் கழிவுநீர்த் தேக்கமாக மாறிவிட்டன" என்று வேதனை தெரிவித்தார்.
அதிக மக்கள்தொகை
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மதுரை மாநகராட்சி எல்லைக்குள் மட்டும் சுமார் 150 நீர்நிலைகள் இருந்தன. அவற்றில் 40 விழுக்காட்டிற்கும் மேல் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. தற்போது அதிகரித்து வரும் மக்கள்தொகைக்கு ஏற்ப அதற்கான வசதிகளைச் செய்து தர வேண்டிய கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் எஞ்சிய நீர்நிலைகளும் வள ஆதாரங்களும் அழிக்கப்படுகின்றன.
தென்மாவட்டங்களை இணைக்கும் முக்கிய நகராகத் திகழும் மதுரைக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுற்றுலாவுக்காக நாளொன்றுக்கு சராசரியாக சுமார் 2 லட்சம் பேர் வந்து செல்கிறார்கள். அதன் தாக்கம், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டிலும் எதிரொலிக்கிறது.
அதிக மக்கள்தொகை, போக்குவரத்து நெரிசல், கரியமில வாயு உமிழ்வு, குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் மற்றும் குளிரூட்டிகளின் உபயோகம், அதிகபட்ச கழிவுகள் வெளியேற்றம் போன்ற காரணங்களால் மதுரை பெரும் அபாயத்தை எதிர்கொண்டு வருகிறது" என்றும் கனகவல்லி கூறுகிறார்.
வளர்ச்சியின் பெயரால்
மதுரையின் வெப்ப நிலை குறித்து சூழலியல் அறிஞர் பாமயன் கூறுகையில், "மதுரை என்றாலே மகிழ்ச்சிக்குரிய நகரம் என்ற நிலை தகர்க்கப்பட்டு, வளர்ச்சி, ஸ்மார்ட் சிட்டி என்ற பெயரில் மரங்கள், நீராதாரங்கள் உள்ளிட்ட பசுமை வளையங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
கழிவு நீர் மேலாண்மைத் திறன் குறைவு என்பதோடு சாலை விரிவாக்கம் என்ற பெயரில் வெட்டப்பட்ட மரங்கள் மிக அதிகம். இதற்காக சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பல்வேறு அமைப்புகள் போராட்டங்கள் நடத்தியும் கூட அவர்களால் தடுக்க இயலவில்லை. இந்தியாவின் குறிப்பிடத்தகுந்த பண்பாட்டு நகரங்களில் மதுரையும் ஒன்று என்பதால் இதன் வளத்தை, பசுமையைக் காப்பாற்றும் கடமை தமிழ்நாடு அரசுக்கு மட்டுமன்றி இந்திய அரசுக்கும் உண்டு' என்கிறார்.
கொல்லப்படும் மரங்கள்
அண்மையில் மதுரை மாநகர் கோச்சடையில் இருந்து துவரிமான் நான்கு வழிச்சாலை சந்திப்பு வரை நடைபெற்ற சாலை விரிவாக்கத்திற்காக 307 மரங்கள் வெட்டப்பட்டன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை 20-ல் இருந்து 30 ஆண்டுகள் பழமையானவை. இது குறித்து காசிவிஸ்வநாதன் என்பவர் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவுக்கு அனுப்பிய மனுவின் அடிப்படையில், நெடுஞ்சாலைத் துறையால் வெட்டப்பட்ட 307 மரங்களுக்கு ஈடாக 3,070 மரங்கள் நடப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் திருமங்கலம் - விமான நிலைய சாலை மற்றும் மதுரை - விராதனூர் - வலையங்குளம் சாலையில் இதுவரை 2,070 மரங்கள் நடப்பட்டுள்ளதாகவும், மீதமுள்ள 1,000 மரங்கள் விரைவில் நடப்படும் எனவும் நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்களுக்கும் பொறுப்பு
மதுரையை வெப்ப அலை தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாக்க பொதுமக்களுக்கும் அதிக பொறுப்பு உள்ளது என்கிறார் 'மரம் மதுரை' சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரசாந்த். அவர் நம்மிடம் பேசுகையில், "எங்கள் அமைப்பின் சார்பாக சுமார் 5 ஆயிரம் இளைஞர்கள் மூலம் மதுரை மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 2010-ம் ஆண்டு முதல் சுமார் 30 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நட்டு வைத்தோம். அதற்குப் பிறகு சாலை உள்ளிட்ட கட்டுமானப் பணிகளால் நாங்கள் நட்ட மரக்கன்றுகளில் பெரும்பாலானவை காணாமல் போய்விட்டன. மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்குள் சுமார் 500 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. ஆனால், வளாகத்திற்குள் நடைபெற்ற உள்கட்டமைப்பு பணிகளால் தற்போது 100-ல் இருந்து 150 மரங்கள் இருந்தாலே அதிசயம் என்ற அளவுக்கு குறைந்து விட்டது. இதில் வெறுமனே அரசு நிர்வாகத்தை மட்டுமே குற்றம் சாட்டுவதில் பயனில்லை. பொதுமக்களுக்கும் இதில் அதிக பொறுப்பு உள்ளது" என்றார்.
நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?
பாரம்பரிய பெருமை மிக்க மதுரை மாநகரில் பசுமைப் போர்வை உருவாக்கப்பட வேண்டியது கட்டாயம். அதே போன்று திறன்மிக்க கழிவுநீர் மேலாண்மை, மதுரையை சுற்றி ஓடும் வைகை மற்றும் கிருதுமால் நதிகளை பாதுகாப்பதற்கான முதல் முயற்சியாக அமையும். ஒவ்வொருவர் வீட்டிற்குள்ளும் உருவாகின்ற கழிவுகளை திடக்கழிவு, திரவக்கழிவு, மின்னணுக்கழிவு என பிரித்து அவற்றை சரியான முறையில் மாநகராட்சியிடம் ஒப்படைப்பது அவசியம். இதற்கான செயல் உத்திகளை மதுரை மாநகராட்சி வகுத்தாக வேண்டும்.
இருசக்கர, நான்கு சக்கர மற்றும் கனரக வாகன போக்குவரத்திற்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பது சிறப்பு. மதுரை மாநகருக்குள் எஞ்சியுள்ள நீர்நிலைகளை மிக நேர்த்தியாகவும் சரியாகவும் பயன்படுத்துவதற்குரிய நீர் மற்றும் நீர்நிலை மேலாண்மை மிக மிக அவசியம். மாநகரை சுற்றி உள்ள கிராமப்புற மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை அங்கேயே உருவாக்க வேண்டியது ஊராட்சிகளின் கடமையாக கொள்ள வேண்டும் என நிபுணர்கள் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் பதிவு செய்துள்ளனர்.