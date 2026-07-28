அதிநவீன எலும்பு வங்கி: தென் தமிழகத்தின் நம்பிக்கை மையமாகும் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை!
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் வெற்றியை மாதிரியாக கொண்டு கோவை, திருச்சி, சேலம், திருநெல்வேலி, வேலூர் ஆகிய மருத்துவ மண்டலங்களிலும் எலும்பு வங்கிகளை நிறுவ வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
Published : July 28, 2026 at 7:54 PM IST
-BY இரா.சிவக்குமார்
பொதுவாகவே நம் வீட்டில் யாருக்காவது எலும்பில் அடிபட்டு முறிவு ஏற்பட்டால், "ஐயோ! இனி பழையபடி நடக்க முடியுமா?" என்றுதான் பதறிப்போவோம். அதிலும் விபத்தில் எலும்பு முற்றிலுமாக நொறுங்கிவிட்டாலோ அல்லது எலும்பில் புற்றுநோய் வந்துவிட்டாலோ, 'இனி செயற்கை கால் தான் வழி' என்று பல குடும்பங்கள் நம்பிக்கையிழந்து நிற்பதை பார்த்திருப்போம்.
ஆனால், இனி அப்படி கவலைப்பட தேவையில்லை. உடலின் ஒரு பகுதியில் எலும்பு பெரிய அளவில் சேதமடைந்தாலும், வேறொருவர் தானமாக தந்த உண்மையான மனித எலும்பையே பொருத்தி, நோயாளிகளை மீண்டும் அவர்களின் சொந்த காலிலேயே ஓட, ஆட, நடக்க வைக்க முடியும்.
இந்த மருத்துவ அதிசயத்தை மிக எளிமையாக, ஏழை எளிய மக்களுக்கும் சாத்தியமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை (Government Rajaji Hospital - GRH). அங்கு வெற்றிகரமாகச் செயல்பட்டு வரும் 'எலும்பு வங்கி' (Bone Bank), தென் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான குடும்பங்களின் வாழ்வில் ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தைக் கொண்டு வந்திருக்கிறது.
எலும்பு வங்கி என்றால் என்ன?
ரத்த தானம் அல்லது கண் தானம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதேபோலத்தான் மனித உடலிலிருந்து பெறப்படும் எலும்பு திசுக்களை சேகரித்து, தொற்றுப் பரிசோதனைகள் செய்து, தேவைப்படும் நோயாளிகளுக்குப் பயன்படுத்தப் பத்திரப்படுத்தி வைக்கும் இடம்தான் 'எலும்பு வங்கி'.
இங்குச் சேமிக்கப்படும் எலும்புகள் 'அல்லோகிராஃப்ட் போன்' (Allograft Bone - மாற்று திசு எலும்பு) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த எலும்புகள் இரண்டு வழிகளில் பெறப்படுகின்றன:
- உயிருடன் இருப்பவர்களிடம் இருந்து: இடுப்பு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது தேவையின்றி அகற்றப்படும் தொடை எலும்புப் பகுதி (Femoral Head).
- இறந்தவர்களிடம் இருந்து: மூளைச்சாவு அடைந்தவர்கள் அல்லது இயற்கை மரணமடைந்தவர்களின் குடும்பத்தினரின் ஒப்புதலோடு பெறப்படும் நீளமான எலும்புகள்.
உலக அளவிலும் இந்தியாவிலும் இதன் வளர்ச்சி
|காலம்
|வளர்ச்சி
|1880– 1900
|மனித எலும்பை மற்றொருவருக்கு பொருத்தும் முதற்கட்ட முயற்சிகள் உலகளவில் தொடங்கின.
|1940
|இரண்டாம் உலகப் போரில் காயமடைந்த வீரர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க எலும்பு சேமிப்பு முறைகள் முதன்முதலில் உருவாயின.
|1950–1960
|அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் அதிநவீன எலும்பு வங்கிகள் செயல்பாட்டுக்கு வந்தன.
இந்தியாவில்: டெல்லி எய்ம்ஸ் (AIIMS) மருத்துவமனை இதில் முன்னோடியாகத் திகழ்கிறது. கர்நாடகாவின் மங்களூரு மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் புனே நகரங்களிலும் முன்னணி திசு வங்கிகள் உள்ளன.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அடையாறு புற்றுநோய் நிறுவனம், சென்னை பார்வதி மருத்துவமனைக்கு அடுத்தபடியாக, தென் தமிழக மக்களின் நலனுக்காகக் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ரூ.40 லட்சம் செலவில் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் இந்த அதிநவீன எலும்பு வங்கித் தொடங்கப்பட்டது.
200 நோயாளிகளுக்கு மறுவாழ்வு: மருத்துவர் பகிர்ந்த தகவல்
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் முடநீக்கியல் துறை தலைவர் டாக்டர் பதியரசக்குமார் கூறுகையில், "தென் தமிழகத்திலேயே மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் மட்டுமே இந்த எலும்பு வங்கி இயங்கி வருகிறது. இதுவரை எங்கள் எலும்பு வங்கியின் வாயிலாக 200க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் நேரடியாக பயனடைந்துள்ளனர்.
இங்கு பெறப்பட்ட எலும்புகள் பலரின் சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மதுரையில் இந்த எலும்பு வங்கியை கொண்டு வருவதற்கு அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு அதில் வெற்றி பெற்றவர் மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியர் திருமலை முருகன்" என்றார்.
யாருக்கெல்லாம் இந்த எலும்பு தானம் பயன்படுகிறது?
தானமாகப் பெறப்படும் எலும்புகள் பின்வரும் தீவிரமான மருத்துவச் சிகிச்சைகளுக்கு பெரிதும் பயன்படுகின்றன:
- எலும்புப் புற்றுநோய் (Bone Cancer): புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட கட்டி (Tumor) அகற்றப்பட்ட பிறகு ஏற்படும் எலும்பு இழப்பை நிரப்புவதற்கு.
- விபத்துக் காயங்கள்: சாலை விபத்துகளால் 10 முதல் 15 செ.மீ. வரை எலும்பை இழந்தவர்களுக்குப் புதிய எலும்பைப் பொருத்தி மறுசீரமைக்க.
- மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள்: இடுப்பு மூட்டு மாற்று (Hip Replacement) மற்றும் முழங்கால் மூட்டு மாற்று (Knee Replacement) சிகிச்சைகளுக்கு.
- விளையாட்டுக் காயங்கள்: விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஏற்படும் ஜவ்வு கிழிதல் மற்றும் தசைநார் பழுது பார்த்தல் (ACL Reconstruction / Ligaments Repair).
- முதுகுத்தண்டு சிகிச்சைகள்: முதுகுத்தண்டு இணைப்பு அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு (Spinal Fusion).
"செயற்கை கால் தேவையில்லை!" - மருத்துவமனை முதல்வர் பெருமிதம்
"விபத்து போன்ற காரணங்களால் எலும்புகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வரும் நபர்களுக்கு தேவையான எலும்பு, நமது எலும்பு வங்கியிலேயே இருந்தால் இயற்கை முறையிலேயே சிகிச்சை அளித்துச் சரி செய்ய முடியும்" எனக்கூறும் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் முதல்வர் டாக்டர் அருள் சுந்தரேஷ் குமார், "அப்படி எலும்பு வங்கி இல்லையென்றால், அவர்களுக்கு செயற்கைக் கால் பொருத்துகின்ற சூழல் மட்டுமே ஏற்படும். இதை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தாலே எலும்பு வங்கி எந்தளவிற்கு அவசியமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும்" என்கிறார்.
மதுரையில் நிகழ்ந்த அற்புதங்கள்!
- 15 செ.மீ. எலும்பு இழப்பு மீட்பு: கொடூர விபத்தில் 15 செ.மீ. அளவிற்கு எலும்பை இழந்த இளைஞர் ஒருவருக்கு, தானமாகப் பெற்ற எலும்பைப் பொருத்தி வெற்றிகரமாக மீண்டும் நடக்க வைத்துள்ளனர்.
- புற்றுநோய் நோயாளிக்கு மறுவாழ்வு: 'ஜயண்ட் செல் டியூமர்' (Giant Cell Tumour) எனும் பெரிய செல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட 40 வயது நபரின் எலும்பு அகற்றப்பட்டு, புதிய மாற்று எலும்பு (Allograft) பொருத்தப்பட்டது. 18 மாத கண்காணிப்பிற்கு பின் அவர் முழுமையாக குணமடைந்துள்ளார்.
- விளையாட்டு வீராங்கனை: 'ஏசிஎல்' (ACL) ஜவ்வு காயத்தால் முடங்கிய கபடி வீராங்கனை ஒருவர், இந்த சிகிச்சையின் மூலம் மீண்டு வந்து மீண்டும் மைதானத்திற்கு திரும்பியுள்ளார்.
ஒருவரால் 12 பேருக்குப் பயன்: டாக்டர் விளக்கம்
முடநீக்கியல் துறை பேராசிரியரும், எலும்பு வங்கியின் தலைவருமான டாக்டர் திருமலை முருகன், "எலும்புப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், விபத்தால் எலும்பு முறிவு அடைந்தவர்கள் மற்றும் முதுகுத் தண்டுவடப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இதை பயன்படுத்தும் முதன்மை பயனாளிகள் ஆவர். மூளைச்சாவு அடைந்த ஒருவரின் உறுப்புகள் பலருக்கு பயன்படுவது போல, அவர்களின் உடலில் உள்ள எலும்புகள் மூலம் ஏறக்குறைய 12 நபர்கள் மறுவாழ்வு பெற முடியும்!
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 5 எலும்பு வங்கிகளில், அரசு எலும்பு வங்கிகளில் இருக்கும் அதிநவீன வசதிகள் பல தனியார் வங்கிகளில் கூடக் கிடையாது. சென்னையை விட மதுரையில் உறுப்பு தானம் அதிகமாக நடைபெறுவதால், இங்கு எலும்புகளும் தேவையான அளவு கிடைக்கின்றன. பொதுமக்களுக்கு எலும்பு தானம் குறித்த விழிப்புணர்வு இன்னும் பரவலாகச் சென்றடைந்தால், தேவைப்படும் அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் தடையின்றி எலும்புகளை வழங்க முடியும்" என்கிறார்.
'உலக எலும்பு தான தினம்': ஒரு புதிய முன்னெடுப்பு
"ரத்த தானத்திற்கு என்று ஒரு தனி தினம் இருப்பது போல, 'உலக எலும்பு தான தினம்' (World Bone Donation Day) என்ற ஒரு நாளை உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO - World Health Organization) அறிவிக்கும் வகையில் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை சார்பில் முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்படும்.
அக்டோபர் மாதத்தில் எலும்பு மற்றும் மூட்டு ஆரோக்கிய விழிப்புணர்வு வாரமாக (Action Week - Global Alliance for Musculoskeletal Health) அனுசரிக்கப்பட்டாலும், எலும்பு தானத்திற்கு எனத் தனி தினம் அறிவிக்கப்பட்டால் பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு மேலும் அதிகரிக்கும்." என்கிறார் டாக்டர் திருமலை முருகன்.
தேவை கூடுதல் விழிப்புணர்வு!
உலக அளவில் 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட 3 பெண்களில் ஒருவருக்கும், 5 ஆண்களில் ஒருவருக்கும் எலும்பு முறிவு அபாயம் உள்ளது. இந்தியாவில் எலும்பு மெலிவு நோயால் (Osteoporosis) பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது.
இத்தகைய சூழலில், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் வெற்றியை மாதிரியாக கொண்டு கோவை, திருச்சி, சேலம், திருநெல்வேலி, வேலூர் ஆகிய மருத்துவ மண்டலங்களிலும் எலும்பு வங்கிகளை நிறுவ வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். உறுப்பு தானம் எவ்வாறு ஒரு உயிரைக் காப்பாற்றுகிறதோ, அதேபோல எலும்பு தானம் முடங்கிக் கிடக்கும் ஒரு மனிதனை மீண்டும் சொந்தக் காலில் நிற்க வைக்கும் மனிதநேயப் பாலமாகும்.