அமைச்சர் பங்கேற்ற விழாவில் திடீர் மின்தடை- இருளில் மூழ்கிய மேடை
திடீரென ஏற்பட்ட மின்தடையால் விழா மேடையில் இருந்த மின்விளக்குகள் அணைந்து அந்த அரங்கமே இருளில் மூழ்கியது.
Published : October 22, 2026 at 10:50 PM IST
மதுரை: அமைச்சர் பங்கேற்ற தனியார் பள்ளி ஆண்டு விழாவில் திடீரென ஏற்பட்ட மின்தடையால், பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
மதுரை தபால் தந்தி நகர் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளியின் ஆண்டு விழா மற்றும் பரிசளிப்பு விழா இன்று (அக்.22) நடைபெற்றது. விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் கலந்து கொண்டார்.
அதைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர் மற்றும் பள்ளியின் நிர்வாகிகள் குத்துவிளக்கேற்றி வைத்து விழாவைத் தொடங்கி வைத்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர், பள்ளியின் நிர்வாகிகள், தலைமையாசிரியர், ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர் விழா மேடையில் அமர்ந்திருந்தனர்.
அப்போது, திடீரென மின்தடை ஏற்பட்டது. இதனால் விழா மேடையில் இருந்த மின்விளக்குகள் அணைந்து இருளில் மூழ்கியது. ஒலிபெருக்கி செயல்பாடும் பாதிக்கப்பட்டதால் நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்து வழங்கியவர்கள் செய்வதறியாது திகைத்தனர்.இதையடுத்து அமைச்சர் உள்ளிட்ட விருந்தினர்கள் சிறிது நேரம் இருளில் அமர்ந்திருந்தனர்.
இந்த எதிர்பாராத மின்தடையால் விழாவிற்கு வந்திருந்த மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்கள் மத்தியில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் ஜெனரேட்டரை இயக்கினர். சில நிமிடங்களில் மின்விளக்குகள் மீண்டும் எரியத் தொடங்கியதுடன், ஒலிபெருக்கி வசதியும் சீரானது. இதையடுத்து விழா தொடர்ந்து நடைபெற்றது.
அமைச்சர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியின்போதே திடீரென மின்தடை ஏற்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.