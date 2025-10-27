ETV Bharat / state

சாலையோரம் கிடந்த ரூ.17 லட்சம் பண மூட்டை! போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த பெண்ணுக்கு குவியும் பாராட்டு!

சிம்மக்கல் அருகே உள்ள வக்கீல் புதுத் தெரு சந்திப்பில் சாக்கு மூட்டையில் 500 ரூபாய் பணம் 17 லட்சத்தி 50 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டுகட்டாக இருந்துள்ளது.

சாலையோரம் கிடந்த பணமூட்டையை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த பெண்
சாலையோரம் கிடந்த பணமூட்டையை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 3:07 PM IST

மதுரை: சாலையில் கிடந்த 17 லட்ச ரூபாய் இருந்த பண மூட்டையை காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்த பெண்ணுக்கு பாராட்டு குவிந்து வருகிறது.

மதுரை சிம்மக்கல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்வமாலினி. இவர் சிவபக்தர் என்பதால் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் பல்வேறு ஆன்மீக பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்த நிலையில், செல்வ மாலினி வழக்கம் போல் நேற்றிரவு கோயிலில் இருந்து வீட்டிற்கு புறப்பட்டு சென்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது மதுரை சிம்மக்கல் அருகே உள்ள வக்கீல் புதுத் தெரு சந்திப்பில் அவர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த போது போது சாலையின் நடுவே சாக்கு மூட்டை ஒன்று கிடந்துள்ளது. அந்த மூட்டைப் பார்த்த செல்வமாலினி, அதனை ஓரமாக தள்ளி விடுவதற்காக தனது காலால் எட்டி உதைத்தார். அப்போது அந்த சாக்கு மூட்டையில் 500 ரூபாய் பணக்கட்டுகள் இருப்பது போல தெரிந்துள்ளது.

இதனை பார்த்து பதற்றமடைந்த செல்வமாலினி, அருகே பாதுகாப்புப் பணிக்காக நின்று கொண்டிருந்த காவல் துறை வாகனத்தில் இருந்த காவலரை அழைத்து பணக் கட்டு இருப்பது பற்றி கூறியுள்ளார். பின்னர் சாக்கு மூட்டையை பிரித்து பார்த்த போது, 500 ரூபாய் பணம் 17 லட்சத்தி 50 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டுக் கட்டாக இருந்துள்ளது.

சாலையில் கிடந்த பணமூட்டை
சாலையில் கிடந்த பணமூட்டை (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாதுகாப்புப் பணிக்காக நின்று கொண்டிருந்த வாகனத்தில் இருந்த காவலர் கூறியதன் பேரில், செல்வமாலினி அந்த சாக்கு மூட்டையை விளக்குத் தூண் காவல் நிலையத்திற்கு எடுத்துச் சென்று ஒப்படைத்தார். அப்போது செல்வமாலினியின் நேர்மையை பார்த்து காவல் துறையினர் அவருக்க பாராட்டுகளை தெரிவித்தனர். இதையடுத்து சாக்கு மூட்டையில் கிடந்த பணம் யாருடையது என்பது குறித்து காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: ''சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக ரத்தவியல், எலும்பு மஜ்ஜை பிரிவு'' - அசத்தும் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை!

சாக்கு மூட்டையில் கிடந்த பணம் ஹாவாலா பணமா? அல்லது அந்த பகுதியில் உள்ள மொத்த விற்பனை கடைகளுக்கு சரக்கு வாங்க வந்த வியாபாரிகள் யாராவது கொண்டு வந்த பணமா? என விளக்குத் தூண் காவல் துறையினர் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், சாலையில் கிடந்த பணத்தை ஒப்படைத்த செல்வமாலினிக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

