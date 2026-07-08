வைகை ஆற்றை தூய்மைப்படுத்த முயன்ற தொண்டு நிறுவனத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு
மதுரையில் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட போது தமிழ்நாடு ஆளுநர் அர்லேகர் வைகை ஆற்றை மீட்டெடுக்க இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.
Published : July 8, 2026 at 6:31 PM IST
மதுரை: வைகை ஆற்றுக்குள் தூய்மைப் பணி மேற்கொள்ள முயன்ற தொண்டு நிறுவனத்திற்கு காவல்துறையினர் அனுமதி மறுத்தனர்.
தமிழ்நாடு ஆளுநர் அர்லேகர் மதுரையில் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சியில் அண்மையில் கலந்து கொண்டபோது வைகை ஆற்றை மீட்டெடுக்க இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தார். மேலும் வைகை ஆற்றை யாரும் சீரமைக்கவில்லை என்றால், ஆளுநர் மாளிகையே இதில் களமிறங்கும் என்று பேசியிருந்தார்.
இதன் எதிரொலியாக மதுரை ’நட்சத்திர நண்பர்கள் அறக்கட்டளை’ சார்பில் மதுரை மாநகர் வைகையாற்று பகுதியில் உள்ள ஆகாயத்தாமரை செடிகளை அகற்றுவது, குப்பைகளை அகற்றுவது போன்ற பணிகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் கல்லூரி மாணவ மாணவியர்கள் ஈடுபடவுள்ளனர். மேலும் இதில் மாநகராட்சி ஆணையாளர் பங்கேற்கவுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனையடுத்து 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர் காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து பேரணியாக சென்று தூய்மைப் பணிகளில் ஈடுபடுவதாக திட்டமிட்டிருந்தனர்.
இந்நிலையில் நேற்று நள்ளிரவில் திடீரென காவல்துறையினர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதியில்லை என தெரிவித்துள்ளனர். மாணவ, மாணவிகள் இன்று திட்டமிட்டவாறு வருகை தந்த நிலையில் காவல்துறையினர் வைகை ஆற்றுக்குச் செல்ல அனுமதி மறுத்தனர்.
இதனையடுத்து தனியார் தொண்டு நிறுவன அதிகாரிகள் மாணவ, மாணவிகள் காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக வளாகத்தில், ”வைகை ஆற்றை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வோம்; நீர்நிலைகளை அசுத்தமாக்கமாட்டோம்” என உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர்.
முன்னதாக கடந்த ஜூலை 2ஆம் தேதி மதுரை திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் உள்ள சௌராஷ்டிரா கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ஆர்.வி. அர்லேகர் கலந்துகொண்டு பேசுகையில், வரும் வழியில் என் உதவியாளர், வைகை ஆற்றை எனக்கு காட்டியதாகவும், ஆறு உள்ளது, ஆனால் நீர் எங்கே? என தான் பார்த்து வேதனைப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும் ஆறு என்றால் அதில் நீர் இருக்க வேண்டும்.
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மதுரையை சேர்ந்த இளைஞர்கள் வைகையை சுத்தம் செய்ய முயற்சி எடுக்க வேண்டும். யாரும் முயற்சி எடுக்கவில்லை என்றால், ஆளுநர் மாளிகை முயற்சி எடுக்கும்” என்று கூறியிருந்தார்.
அவருடைய இந்த கருத்து தமிழ்நாடு அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளானது. இந்நிலையில், இன்று வைகை ஆற்றில் தூய்மைப் பணி மேற்கொள்ள முயன்ற தொண்டு நிறுவனத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.