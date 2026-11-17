மதுரை நகைக்கடை கொள்ளை: நிஷாந்த் தோழி மீனாட்சியின் பங்கு என்ன? - காவல் ஆணையர் ராஜேந்திரன் விளக்கம்
"நிஷாந்தின் தோழி மீனாட்சிக்கு கொள்ளை சம்பவம் குறித்து தெரிந்திருந்தும், அதுபற்றி அவர் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கவில்லை. நகைகள் எங்கு மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது என்பதும் மீனாட்சிக்கு ஓரளவுக்கு தெரிந்துள்ளது"
Published : November 17, 2026 at 5:15 PM IST
மதுரை: மதுரையில் தனிஷ்க் நகைக்கடையில் கோடிக்கணக்கான மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் நிஷாந்தின் தோழியும், இன்ஸ்டா பிரபலமுமான மீனாட்சியின் பங்கு என்ன? விசாரணையின் அடுத்தக்கட்ட நகர்வுகள் என்ன? என்பது குறித்து மதுரை காவல் ஆணையர் ராஜேந்திரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
மதுரையில் திலகர் திடல் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட தனிஷ்க் நகைக்கடையில் கடந்த 12-ஆம் தேதி நடைபெற்ற கொள்ளைச் சம்பவம் தமிழகத்தையே பரபரப்பாக்கியது. மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாமல், கதவு, சுவர் என எதுவுமே உடைக்கப்படாமல் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியதுதான் அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.
இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, தனிப்படைகள் அமைத்து களத்தில் இறங்கிய போலீசார், கடையின் சிசிடிவி காட்சிகளை அடிப்படையாக கொண்டு தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கினர். அப்போது, இந்த கொள்ளை சம்பவத்தை தன்னந்தனி ஆளாக அரங்கேற்றியது யூடியூபர் நிஷாந்த் என்பது தெரியவந்தது. அவர் தலைமறைவானதை அடுத்து, இந்தக் கொள்ளையில் உடந்தையாக இருந்ததாக நிஷாந்தின் தந்தை சுரேஷ், நிஷாந்தின் தோழி மீனாட்சி ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
மீனாட்சி அளித்த தகவலின் படி, மடக்குளம் வயல்வெளியில் புதைக்கப்பட்டிருந்த நகைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, நேற்று (நவ.16) சேலத்துக்கு தப்பிச் செல்வதற்காக ஆம்னி பேருந்தில் சென்ற நிஷாந்தை போலீசார் தருமபுரியில் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், இந்தக் கொள்ளை சம்பவம், விசாரணையின் அடுத்தடுத்த நகர்வுகள், மீட்கப்பட்ட நகைகளின் துல்லியமான மதிப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து மதுரை காவல் ஆணையர் ராஜேந்திரன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார். அவர் கூறியதாவது:
டாட்டூ - முக்கிய தடயம்
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கியதால் அவசரகதியாக நகைக்கடையை திறந்துள்ளார்கள். இதனால் கடையின் ஒருபகுதியில் கட்டுமான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருந்தன. இதனை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட நிஷாந்த், இந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். அவர் சிக்குவதற்கு அவர் போட்டிருந்த டாட்டூவும் முக்கிய காரணமாக இருந்தது.
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மீட்கப்பட்ட நகைகளின் மதிப்பு எவ்வளவு?
தற்போது நிஷாந்த் உட்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 11.384 கிலோ தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் மதிப்பு சுமார் ரூ.15 கோடி இருக்கும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
கொள்ளைச் சம்பவத்திற்கு முந்தைய இரண்டு நாட்கள், சம்பந்தப்பட்ட நகைக்கடைக்கு நிஷாந்த் வந்து சென்றிருக்கிறார். அந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி இருக்கிறோம். எனவே திட்டமிட்டு இந்தக் கொள்ளையில் அவர் ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்பது தெரியவந்திருக்கிறது. தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. விசாரணையின் முடிவில் மற்ற விவரங்கள் தெரியவரும்.
சிசிடிவி கேமராவுக்கு பெயிண்ட்
நகைக்கடையில் இருந்த சிசிடிவி கேமரா ஒன்றை மறைப்பதற்காக பெயிண்ட் போன்ற பொருளை நிஷாந்த் பயன்படுத்தியுள்ளார். அந்தப் பொருளின் தன்மையை அறிய ஆய்வகப் பரிசோதனைக்கு அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தோழி மீனாட்சியின் பங்கு என்ன?
கொள்ளைச் சம்பவத்திற்கு பிறகு நிஷாந்த், தனது தந்தை சுரேஷை தொடர்புகொண்டு, ஒரு பையை அவரிடம் கொடுத்துள்ளார். அதனை வீட்டிற்குக் கொண்டு சென்று வைத்திருந்ததாக அவரது தந்தை தெரிவித்துள்ளார். அதில் என்ன இருந்தது என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
நிஷாந்தின் தோழி மீனாட்சிக்கு கொள்ளை சம்பவம் குறித்து தெரிந்திருந்தும், அதுபற்றி அவர் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கவில்லை. நகைகள் எங்கு மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது என்பதும் மீனாட்சிக்கு ஓரளவுக்கு தெரிந்துள்ளது. எனவே, மீனாட்சிக்கும், நிஷாந்தின் தந்தை சுரேஷுக்கும் இந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் இருந்த பங்கு என்ன என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். நகைகளை மறைத்து வைப்பதில் அவர்கள் ஈடுபட்டார்களா என்ற ரீதியிலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
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நிஷாந்த் மீது ஏற்கனவே வழக்கு
குற்றவாளி நிஷாந்த் மீது ஏற்கனவே விபத்து வழக்கு (304A) பதிவாகி இருந்தது. 2023-ஆம் ஆண்டு இந்த வழக்கு பதிவாகியுள்ளது. இதுவும் இந்த வழக்கில் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க உதவியது.
யார் - யாருக்கு தொடர்பு?
இதுவரையிலான விசாரணையில் நிஷாந்த் மட்டுமே நேரடியாகக் கொள்ளையில் ஈடுபட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இருப்பினும், நகைக்கடை ஊழியர்கள் அல்லது வேறு நபர்கள் யாருக்காவது இந்த சம்பவத்தில் தொடர்பு உள்ளதா என்பதை இப்போதே உறுதியாகக் கூற முடியாது. கைது செய்யப்பட்ட மூவரையும் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அந்த விசாரணைக்குப் பிறகே கொள்ளையின் முழுமையான பின்னணி மற்றும் வேறு நபர்களின் தொடர்பு குறித்து தெரியவரும்.
யூடியூப் மூலம் கொள்ளையடிக்க கற்றாரா?
நிஷாந்த் கொள்ளையடிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் அனைத்தும் இதுவரை முழுமையாக மீட்கப்படவில்லை. நிஷாந்தின் செல்போன் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்கள் மூலம் கொள்ளையடிக்கும் வழிமுறைகளை அவர் கற்றுக்கொண்டாரா என்பது அந்த ஆய்வின் முடிவில் இருந்து தெரியவரும்.
பெங்களூரு, சேலத்துக்கு என்ன தொடர்பு?
கொள்ளை சம்பவத்தை அரங்கேற்றிய பிறகு, பெங்களூர், சேலத்திற்கு அவர் சென்றிருக்கிறார். இந்த பயணங்களின்போது யாரிடமாவது உதவி கேட்டாரா? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்படும் .
எத்தனை போலீசார்?
இந்த வழக்கில் ஒரு காவல் துணை ஆணையர், 6 உதவி ஆணையர்கள், 14 முதல் 15 காவல் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் காவலர்கள் அடங்கிய தனிப்படையினர் விசாரணையில் ஈடுபட்டனர்.
கொள்ளை நடந்த கடை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் மட்டுமின்றி, பல்வேறு இடங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமரா பதிவுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
நகைக்கடைகளுக்கு பாதுகாப்பு அறிவுறுத்தல்
கொள்ளை நடைபெற்ற நகைக்கடையில் 'பர்குலர் அலாரம்' எனப்படும் திருட்டு எச்சரிக்கை அமைப்பு இருந்தும், அது செயல்பாட்டில் இல்லாதது பாதுகாப்புக் குறைபாடாகும். எனவே, பாதுகாப்பு அமைப்புகள் முறையாக இயங்குகின்றனவா என்பது குறித்தும் நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். நகைக்கடைகளின் உள்ளே மட்டுமின்றி வெளியேயும் சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்தி கண்காணிப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும்.
மதுரையில் உள்ள மற்ற நகைக்கடை உரிமையாளர்களை அழைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்று மதுரை காவல் ஆணையர் ராஜேந்திரன் தெரிவித்தார்.
டிசம்பர் 1 வரை காவல்
முன்னதாக, நிஷாந்தை மதுரை மாவட்ட ஐந்தாவது குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி லெட்சுமி பிரியா முன்பு போலீசார் இன்று ஆஜர்படுத்தினர். அப்போது அவரை வரும் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நிஷாந்தை மதுரை மத்திய சிறைக்கு போலீசார் அழைத்துச் சென்று அடைத்தனர்.