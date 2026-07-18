கஞ்சா கடத்தல்: 4 பேர் மீது ஒரே நாளில் பாய்ந்த குண்டர் சட்டம் - மதுரை போலீஸ் அதிரடி
மதுரையில் போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபடுவோர் தொடர்பாக 94981-81206 என்ற எண்ணில் புகார் தெரிவிக்குமாறு
Published : July 18, 2026 at 5:11 PM IST
மதுரை: தொடர்ந்து கஞ்சா கடத்தி விற்பனை செய்து வந்த மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 4 பேரை ஒரே நாளில் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவின் பேரில் தமிழகம் முழுவதும் போதைப்பொருள் தடுப்பு வேட்டையில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதில் கஞ்சா, கொக்கைன், மெத்தபட்டமைன் உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல்கள் பிடிபட்டு வருகின்றன.
மேலும், அவர்களிடம் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான கிலோ போதைப்பொருட்களும் பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், மதுரை மாவட்டம், ஊமச்சிகுளம் உட்கோட்டம், ஒத்தக்கடை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து கஞ்சா விற்பனை நடைபெற்று வருவதாக புகார் எழுந்தது. இதன்பேரில் அப்பகுதிகளில் போலீசார் ரகசிய சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இதில், ஒத்தக்கடையை சேர்ந்த தமீம் அன்சாரி (19), ஜெய்ஹிந்த்புரத்தை சேர்ந்த கார்த்திக் (37), ஒத்தக்கடையை சேர்ந்த தினேஷ் குமார் (எ) நரி ( 25), ஒத்தக்கடையை சேர்ந்த சித்திக் ராஜா (26) ஆகியோரே தொடர்ந்து இந்த கஞ்சா கடத்தலிலும், விற்பனையிலும் ஈடுபட்டு வந்தது தெரியவந்தது. மேலும், இவர்கள் மீது பல்வேறு வழக்குகளும் நிலுவையில் உள்ளன.
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இதையடுத்து, இவர்கள் நால்வரையும் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய அனுமதிக்குமாறு மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் காவல்துறை சார்பில் பரிந்துரை அனுப்பப்பட்டது.
இந்நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவின் பேரில், மேற்குறிப்பிட்ட 4 பேரையும் குண்டுர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதுதொடர்பாக மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தேவநாதன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "இனிவரும் காலங்களில் இது போன்று சட்டவிரோதமாக கஞ்சா கடத்தல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபடுவோர் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மேலும், அவர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய உறவினர்களின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் முடக்கப்படும்.
இதுபோன்ற போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனை தொடர்பாக 94981-81206 என்ற எண்ணிற்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம். தகவல் தெரிவிப்போரின் விபரம் ரகசியமாக வைக்கப்படும் என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, காவல்துறை உயரதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் அண்மையில் ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு காவல்துறை உயரதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.