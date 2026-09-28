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மதுரையில் முதல்வர் விஜய்யை காண குவிந்த கூட்டத்தில் சிக்கிய குழந்தை - காவலரின் மனிதநேயத்திற்கு பாராட்டு

மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்துக் காணப்பட்ட நிலையில், தம்பதியிடம் இருந்து குழந்தையைப் பெற்றுக் கொண்ட காவலர், குழந்தைக்கு தண்ணீர் கொடுத்து பாதுகாப்பாக வைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்து.

கூட்டத்தில் சிக்கிய குழந்தையை மீட்டு வைத்திருக்கும் காவலர் ஹரி
கூட்டத்தில் சிக்கிய குழந்தையை மீட்டு வைத்திருக்கும் காவலர் ஹரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 9:21 PM IST

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மதுரை: முதலமைச்சர் விஜய்யைக் காண குவிந்த கூட்டத்தில் சிக்கிய குழந்தையை மீட்ட காவலர், அதனை தன்னுடன் நீண்டநேரம் வைத்திருந்து பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தார். காவலரின் இந்த மனிதநேயச் செயலுக்கு பல்வேறும் தரப்பினரும் பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு அரசின் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தைத் தொடங்கி வைப்பதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (செப்.28) மதுரைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார். மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து அவனியாபுரம் ரிங் ரோடு, அண்ணா பேருந்து நிலையம் வழியாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு சென்ற முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வழிநெடுகிலும் பொதுமக்கள், தவெக நிர்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

அதைத் தொடர்ந்து, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வளாகத்தில் நடந்த அரசு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய், அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' வழங்கும் திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தார். அத்துடன், குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் அணிவித்தும், கொஞ்சியும் மகிழ்ந்தார்.

இந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்யைப் பார்க்கும் ஆர்வத்தில் மருத்துவனையின் பிரதான நுழைவுவாயில் பகுதியில் பொதுமக்கள் குவிந்திருந்தனர். கூட்டத்தில் ஒரு தம்பதியின் குழந்தை சிக்கிக் கொண்டது. இதனை கண்ட காவலர் ஹரி, உடனடியாக அந்த குழந்தையை பெற்றோரிடம் வாங்கி தண்ணீர் கொடுத்து தன் கையிலே பாதுகாப்பாக வைத்திருந்தார்.

முதலமைச்சர் விஜய் அங்கிருந்து சென்றதும் கூட்டம் குறைந்த நிலையில், சுமார் 3 வயது மதிக்கத்தக்க குழந்தையைத் தம்பதியிடம் ஒப்படைத்தார். காவலர் ஹரியின் மனிதநேய செயலுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.

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TAGGED:

காவலரின் மனிதநேயத்திற்கு பாராட்டு
கூட்டத்தில் சிக்கிய குழந்தை
முதலமைச்சர் விஜய்
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்
CHIEF MINISTER VIJAY

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