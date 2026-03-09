ETV Bharat / state

சிதைந்து வரும் ’தண்டட்டி’ தலைமுறை: 'தாய்க்கிழவி'களுடன் நிறைவு பெறும் தமிழர் மரபு

ஒன்றரை பவுனில் தண்டட்டி செய்து அணிவது அப்போது வழக்கமாக இருந்ததாகவும், தற்போதைய நாகரீக வளர்ச்சியால் எவரும் தண்டட்டி அணிய விரும்புவதில்லை எனவும் மூதாட்டி விருமாயி கூறினார்.

தண்டட்டி அணிந்துள்ள மூதாட்டிகள்
தண்டட்டி அணிந்துள்ள மூதாட்டிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 9, 2026 at 10:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

இரா.சிவக்குமார்

கடந்த 1996ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2005 வரை தண்டட்டி விற்பனை அமோகமாக இருந்தது. தற்போது பெருமளவு குறைந்து, ஏறக்குறைய காட்சி பொருளாகிவிட்டதாக தண்டட்டி செய்யும் நகைக் கடைக்காரர் வேதனையுடன் கூறுகிறார்.

உலகம் முழுவதும் வாழ்கின்ற பழங்குடி மக்கள் தங்கள் உடல்களில் அணிகலன்கள் அணிவதை மரபாகவே கொண்டுள்ளதை நாம் இப்போதும் பார்க்கலாம். அந்த வழியில் தமிழர்கள் அணியும் காதணிகள் தனிச்சிறப்புமிக்கவை. அதிலும் குறிப்பாக, காது வளர்த்து தண்டட்டி, சவுடி, பாம்படம் உள்ளிட்ட காதணிகள் அணிவது, பாரம்பரிய சிறப்பு வாய்ந்தது. ஒரு காலத்தில் காது வளர்த்து மேற்கண்ட காதணிகள் அணிவது என்பது பெண்ணுக்கான அழகு என கருதப்பட்டது.

காலப்போக்கில் அந்த மரபு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மறைந்து, தற்போது வாழும் வயதான பெண்மணிகளோடு நிறைவு பெறப்போகிறது என்பது தான் வருத்தத்திற்குரிய எதார்த்தம். அண்மையில் வெளியான 'தாய்க்கிழவி' எனும் தமிழ் திரைப்படத்தில் தண்டட்டி தவிர்க்க இயலாது இடத்தை பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது குறித்த கள ஆய்வின் பொருட்டு ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகக் குழு, மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு கிராமங்களுக்கு பயணம் செய்தது.

தண்டட்டி அணியும் செயல்முறை

தண்டட்டி குறித்து மதுரை மாவட்டம் தும்மக்குண்டு கிராமத்தை சேர்ந்த மூதாட்டி ஆதம்மாள் கணீர் குரலில் பேசத் தொடங்கினார். ”தண்டட்டி, ஒன்னப்பு, கொப்பு, தட்டு குச்சி, குறுத்தட்டு, எடந்தட்டு என காதணிகளில் பல வகைகள் உள்ளன. அந்த காலத்தில் இதுபோன்ற காது வளர்க்காத பெண்களை ’மூளி’ என்பார்கள். குழந்தை பிறந்த 30ஆம் நாளிலேயே காது வளர்க்கத் தொடங்கி விடுவார்கள். கத்தியால் கீறிவிட்டு சிறிய துணியாலான தக்கையை அந்த ஓட்டையில் சொருகி வைப்பார்கள்.

தண்டட்டி காதணி குறித்த செய்தித்தொகுப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனக்கு இப்போது 80 வயதாகிறது. ஓட்டை விரிவடையும் போது அதன் அளவு பெரிதாகிக் கொண்டே போகும். மூன்று மாதம் கழித்து துணுக்கு (தக்கை) வைப்பார்கள். தண்டட்டிக்குள் அரக்கு தான் இருக்கும். தங்கத்தில் மட்டும் குறைந்தது ஒரு பவுன் செய்து அணிவது வழக்கம். இப்போது நாகரீகம் ஆகிவிட்டது, ஆகையால் யாரும் எங்களைப் போன்று காது வளர்ப்பது இல்லை” என்றார்.

பெருங்காமநல்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மூதாட்டி விருமாயி கூறுகையில், ”என் குடும்பத்தில் எனக்கு எப்போது காது வளர்க்க தொடங்கினார்கள் என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் தொடர்ந்து ஆறு மாதத்தில் இருந்து ஓராண்டு காது வளர்ப்புக்கான அனைத்து விஷயங்களும் நடைபெறும். காலங்காலமாக இந்த நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டு வந்துள்ளது. எங்களோடு இந்த மரபு முடிந்துவிடும். இனி யாரும் காது வளர்க்கமாட்டார்கள். அவரவர் வசதியை பொறுத்து, ஒன்றரை பவுனில் இருந்து தண்டட்டி செய்வது அப்போது வழக்கத்தில் இருந்தது” என்றார்.

குறவர் சமூகத்தினரின் முக்கிய பங்கு

குறவர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் காது வளர்ப்பில் முக்கிய பங்காற்றி உள்ளனர். தங்களது வீட்டில் உள்ள பெண் குழந்தைக்கு காது வளர்க்கும் சடங்கு குறவர் மூலமாகவே தொடங்கும். ஏறக்குறைய ஒரு மாதம் வரை அவர்கள் அந்த வீட்டிற்கு நாள்தோறும் வருகை தந்து காதுகளின் வளர்ச்சியை கண்காணிப்பது வழக்கமாக இருந்துள்ளது. அப்படி வீட்டுக்கு வரும் குறவர் சமூகத்தை சார்ந்த ஆண்கள், பெண்களுக்கு கோழிக்கறியுடன் விருந்து வைத்துள்ளனர். மேலும் அன்றைய காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு உரிய கூலியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தண்டட்டி குறித்து மதுரை மாவட்டம் தங்களாச்சேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி அன்ன வயல் காளிமுத்துவிடம் தொலைபேசியில் பேசுகையில், ”தண்டட்டி போன்ற காதணி அணிவதில் சில மருத்துவ காரணங்கள் உள்ளன என கூறப்படுகிறது. முன்னோர்கள் செய்த ஒவ்வொரு செயலிலும் ஏதோ, ஒரு அறிவியல் இருக்கத்தான் செய்கிறது என நான் நம்புகிறேன். காது வளர்ப்பதும், அதுபோன்ற ஒரு மரபின் தொடர்ச்சி தான். கோயில்களுக்கு சென்று, அங்குள்ள சிலைகளை காணும்போது ஆண், பெண் வேறுபாடின்றி அனைவரும் காது வளர்க்கும் மரபை கொண்டுள்ளதை இப்போதும் நாம் பார்க்க முடியும்” என்றார்.

தண்டட்டி அணிவதில் வேறுபாடு

தண்டட்டி, பாம்படம், சவுடி உள்ளிட்ட காதணிகளை செய்வதுடன் இதுகுறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொண்டுள்ள மதுரையில் நகைக் கடை வைத்துள்ள செந்தூர் பாண்டியன் கூறுகையில், ”நான் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக பெண்கள் அணியும் காதணிகள் குறிப்பாக தண்டட்டி, சவுடி, பாம்படம் போன்றவற்றை உருவாக்கி விற்பனை செய்து வருகிறேன். ஆனால் இப்போது உள்ள தலைமுறைக்கு அதன் பெயர் கூட தெரியாது. அந்த குடும்பத்தின் வசதியை பொறுத்து ஒரு பவுனில் இருந்து வாங்கிச் சென்றனர். பரமக்குடி, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மதுரையின் கிழக்கு பகுதிகளில் தண்டட்டியை சற்று அளவில் பெரிதாக செய்து அணிவர்.

மதுரையில் இருந்து உசிலம்பட்டி, தேனி, கம்பம், போடி, நிலக்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வழக்கமான தண்டட்டி அளவில் அணிவது வழக்கம். விருதுநகர், ராஜபாளையம், கோவில்பட்டி, சிவகாசி ஆகிய பகுதிகளில் பாம்படம் அணிகின்றனர். இதுபோன்ற தண்டடிகளை உருவாக்குவதற்கு மதுரையில் மட்டும் 17 பேருக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் முன்னர் இருந்தனர். ஆனால் இப்போது நான் மட்டும் தான் விற்பனை செய்து வருகிறேன்.

தண்டட்டி அணிந்துள்ள மூதாட்டி
தண்டட்டி அணிந்துள்ள மூதாட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சிதைந்து வரும் ’தண்டட்டி’ தலைமுறை

வாங்குவோரின் எண்ணிக்கை குறைந்ததால் செய்கின்ற பட்டறைக்காரர்களின் எண்ணிக்கையும் குறைந்துவிட்டது. தற்போது மதுரையில் உள்ள நகைக்கடை பஜாரில் இவை எல்லாம் விற்பனையில் இல்லை. காரணம் என்னவென்றால் இதனை உருவாக்குவதற்கு ஒரு மாத காலம் ஆகும். பிறகு விற்பனை செய்வதற்கு இன்னும் காலமாகும். இந்தப் பொருள் கேட்டால் கிடைக்காது, இருந்தால் விற்காது என்கின்ற நிலைமை தான் உள்ளது.

நம் பண்டைய மரபினை பாதுகாப்பதற்காக லாபம் குறைவாக இருந்தாலும் கூட, இதில் தான் நான் கவனம் செலுத்தி வருகிறேன். ஆனால் எவ்வளவு காலத்திற்கு என்று தெரியாது. நம்முடைய மரபினை அறிந்து வெளிநாட்டவர்கள் கூட என்னிடம் தண்டட்டி வாங்கிச் சென்றுள்ளனர். பலர் கிண்டல் கேலி செய்துள்ளனர். அவற்றையெல்லாம் பொருட்படுத்துவதில்லை. பணம் குறைவாக உள்ளவர்கள் தண்டட்டியும், சற்று வசதி படைத்தவர்கள் சவுடியும் அணிவர். 1996ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2005 வரை இதன் விற்பனை அமோகமாக இருந்தது. இன்று பெருமளவு குறைந்துவிட்டது. தற்போது ஏறக்குறைய காட்சி பொருளாகிவிட்டது” என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: எனது மகளின் கடின உழைப்புக்கு கடவுள் தந்த பரிசு இது: யுபிஎஸ்சி தேர்வில் 2ஆம் இடம் பிடித்த ராஜேஸ்வரியின் தாயார் பேட்டி

இனி வருங்காலத்தில் தண்டட்டி கிழவிகளை காண்பது குதிரை கொம்பாகத் தான் இருக்கும். தொல் மரபின் தொடர்ச்சி இனி அருங்காட்சியகத்தில் மட்டுமே காணக்கூடியதாக இருக்கப் போகிறது என்பதுதான் நம் தாய்க்கிழவிகள் அணிந்த தண்டட்டியின் வரலாறு.

TAGGED:

தாய்க்கிழவி
தண்டட்டி
MADURAI THANDATTI
தண்டட்டி காதணி
THANDATTI EAR RINGS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.