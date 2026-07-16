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மதுரையில் தகிக்கும் வெயில்; பள்ளி மாணவர்களுக்கு மோர், நீர்ச்சத்துள்ள காய்கறிகள் வழங்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை

மதுரையில் கடந்த சில நாட்களாக கடும் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 6:44 PM IST

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மதுரை: மதுரையில் கடும் வெப்பம் நிலவும் நிலையில், பள்ளி மாணவ - மாணவியர்களுக்கு நீர், மோர், நீர்ச்சத்துள்ள காய்கறிகள் ஆகியவற்றை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

மதுரையில் கடந்த சில நாட்களாக கடும் வெப்ப சூழல் நிலவுவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கடுமையான வெப்பம் காரணமாக, மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களிலும் அதிகமான புழுக்கம் மதுரையின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலவி வருகிறது.

இந்நிலையில், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்தின் சார்பாக மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வசிக்கின்ற பொதுமக்களிடம் கருத்துக்கள் கேட்கப்பட்டன. அப்போது மதுரையில் மரங்கள் வெட்டுவதை தவிர்த்து புதிய மரங்களை நட வேண்டும், சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு தற்காலிக நிழ்ற்குடை அமைக்க வேண்டும், பள்ளி மாணவர்களுக்கு நீர், மோர், நீர்ச்சத்துள்ள காய்கறிகள் ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும் என அரசிற்கு கோரிக்கை வைத்தனர்.

மதுரையில் தகிக்கும் வெப்பம் - பொதுமக்கள் கூறுவது என்ன? (ETV Bharat Tamil Nadu)

மதுரையைச் சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியை காந்திமதி கூறுகையில், ”தற்போதைய வெப்ப மிகுதியால் பொதுமக்கள் அனைத்து பகுதிகளிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக அடித்தட்டு ஏழை மக்கள், கட்டட வேலை செய்வோர், காய்கறி விற்பனையாளர்கள், கைவண்டி இழுப்போர், சாலையோர உணவக பணியாளர்கள் என அனைவரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதே போன்று ஏழை குழந்தைகள் பயிலும் அரசு பள்ளிகளில் மின்விசிறி இல்லாத காரணத்தால் இந்த குழந்தைகளும் பாதிப்பிற்கு ஆளாகின்றனர். தற்போது நிலவும் இந்த வெப்பநிலையால் பத்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் குழந்தைகள் மிகவும் பாதிப்புக்கு ஆளாகின்றனர். இதனால் பாடங்களில் அவர்களால் கவனம் செலுத்த இயலாத நிலை ஏற்படுகிறது.

ஆகையால் இந்த குழந்தைகளுக்கு நீர் மற்றும் மோர் ஆகாரங்கள் வழங்க வேண்டும். நீர்ச்சத்துள்ள காய்கறிகளை புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும். அதேபோன்று கட்டுமான பணிகளில் ஈடுபடும் பணியாளர்களை, வெப்ப தாக்கம் இல்லாத நேரங்களில் பணி செய்ய ஊக்குவிக்க வேண்டும். அதேபோன்று சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு தற்காலிக நிழற்குடை வழங்க வேண்டும். இதனை உடனடியாக செய்வது அவசியம் என கருதுகிறேன்” என்றார்

மதுரை நாகமலை புதுக்கோட்டை என்.ஜி.ஓ காலனி சேர்ந்த ராஜசேகரன் கூறுகையில், ”மதுரையில் இந்த ஆண்டு வெயிலின் தாக்கம் மிகக் கடுமையாக உள்ளது. உலக அளவில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் உள்ள ஏழாவது நகரமாக மதுரையை குறிப்பிடுகிறார்கள். 108.5 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் என்ற அளவிற்கு வெப்பம் பல நாட்கள் உயர்ந்து காணப்படுகிறது. இன்று வெப்பநிலை சற்று குறைந்து காணப்பட்டாலும், சாலையோர வியாபாரிகள், தூய்மை பணியாளர்கள் மிகக் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

இந்த ஆண்டு மழையும் பொய்த்துவிட்டது. மரங்கள் நிறைய வளர்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் மழை அதிகம் கிடைக்கும். தற்போதுள்ள வெப்ப அதிகரிப்புக்கு இயற்கையின் மாறுபாடுதான் காரணம் என்கிறார்கள். தற்போது உலக நாடுகள் பலவற்றில் சண்டைகளும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. எல்லாவற்றிலும் பாதிப்போடு சுற்றுச்சூழல் விளைவுகளும் வெப்ப அதிகரிப்பை உருவாக்கியுள்ளது” என்றார்.

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மதுரை மாவட்டம் தனக்கன்குளத்தைச் சேர்ந்த காந்தி கூறுகையில், ”வெயிலின் தாக்கம் தற்போது மிகக் கடுமையாக உள்ளது. அப்போது இயற்கையாக உள்ள மரங்கள் அனைத்தையும் சாலை விரிவாக்கத்திற்காக வெட்டப்படுகின்றன. கடந்த 26 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட அதே வெப்பச்சூழல் தற்போது மதுரை நிகழ்வதாக கூறப்படுகிறது. பசுமையான சூழல் உள்ள பகுதிகளில் மரங்களை வெட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.

தற்போது உள்ளதை விட இயற்கை வளத்தை அதிகரிக்க வேண்டும். மரங்களை வெட்டக்கூடாது. சாலைகள் அமைக்கும்போது மரங்களை வெட்டாமல் அமைப்பதற்கு முன்னுரிமை தர வேண்டும். அன்றாட வேலை செய்பவர்கள், வியாபாரிகள், விவசாயிகள் அனைவரும் இந்த அதிக வெப்பத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அரசாங்கம் தற்போதுள்ள இயற்கை சூழலை பாதுகாக்க முன்வர வேண்டும்” என்றார்.

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MADURAI HEAT
MADURAI HEAT REMEDIES
பொதுமக்கள் கருத்து
மதுரை கடும் வெப்பநிலை
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