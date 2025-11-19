மெட்ரோ ரயில் திட்டம் நிராகரிப்பு.. மதுரை மக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்?
மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கொண்டு வந்தால், பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் அலுவலகம் செல்வோர் பெரிதும் பயனடைவார்கள் என பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : November 19, 2025 at 3:43 PM IST
மதுரை: மதுரை மற்றும் கோவையில் அமைக்கப்படுவதாக இருந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை மத்திய அரசு நிராகரித்துள்ள நிலையில், வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் மதுரைக்கு இது போன்ற திட்டம் மிக அவசியம் என ஒருபுறமும், வழக்கமான போக்குவரத்து முறைகளை சீர்திருத்தினாலே மெட்ரோ திட்டம் தேவைப்படாது என மற்றொருபுறமும் பொதுமக்கள் கூறியுள்ளனர்.
சென்னையில் கடந்த 2015 முதல் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சென்னையைத் தொடர்ந்து, மதுரை மற்றும் கோவையிலும் மெட்ரோ ரயில் சேவையை செயல்படுத்த மெட்ரோ நிர்வாகம் முடிவெடுத்தது. அந்த வகையில், மதுரை மாநகரையும், வடக்கு - தெற்கு புறநகர் பகுதிகளையும் இணைக்கும் வகையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் சுமார் 32 கி.மீ தூரத்திற்கு கொண்டுவரப்படும் என மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் கூறியிருந்தது.
மக்கள்தொகையை காரணம் காட்டி, கோவை மற்றும் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை மத்திய அரசு நிராகரித்துள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட பலரும் தங்களது கண்டங்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு சார்பாக மதுரை மக்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது. அப்போது, கப்பலூர் சேர்ந்த குடும்பத் தலைவி சித்ரா குமார் கூறுகையில், “மெட்ரோ திட்டம் மதுரையின் பழமையை சிதைக்காத வகையில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பதே என்னைப் போன்றவர்களது விருப்பம். கோயில் நகரமான மதுரை அதன் நகர்ப்பகுதியில், மீனாட்சி அம்மன் கோயில் உட்பட பல்வேறு பாரம்பரியமான கட்டடங்களை கொண்டுள்ளது. ஆகையால், இந்த திட்டத்தை மாட்டுத்தாவணி வழியாக விமான நிலையம், திருமங்கலம் மதுரை ஏர்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் என அமைப்பது சிறப்பாக இருக்கும். இல்லையென்றால், நகர்ப்புறங்களுக்குள் ஓடக்கூடிய சிட்டி எலெக்ட்ரிக் ரயில்களை இயக்க முன் வரலாம்” என்றார்.
கட்டுமான பொருட்கள் விற்பனையில் ஈடுபடும் மதுரை வசந்தா நகரை சேர்ந்த செல்வகுமாரிடம் கேட்ட போது, “மதுரை போன்ற வளரும் நகரங்களுக்கு மெட்ரோ திட்டம் மிக அவசியமானது. தற்போது போக்குவரத்து நெருக்கடி நகருக்குள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், மெட்ரோ ரயில் அந்த சிக்கலை பெருமளவு குறைக்கும் என நம்புகிறேன். வடக்கு தெற்காக மட்டுமன்றி கிழக்கு மேற்காகவும் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்” என்றார்.
மேலும், மதுரை மாவட்டம் நாகமலை பகுதியை சேர்ந்த மெக்கானிக் இன்ஜினியர் பிரேம்குமார் கூறுகையில், “மதுரையை பொறுத்தவரை பேருந்து போக்குவரத்து மிக மிக சவாலான ஒன்றாக இருந்து வரும் நிலையில், மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்து என்பது வரப் பிரசாதமாக அமையும். ஆகையால், இது குறித்து மத்திய - மாநில அரசுகள் விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு, மிக விரைவாக மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை மதுரைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். இதன்மூலம் பள்ளி கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் அலுவலகம் செல்வோர் பெரிதும் பயனடைவார்கள்” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, ‘நாணல் நண்பர்கள்’ என்ற அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் குபேந்திரன் கூறுகையில், “மதுரையில் தற்போது நடைபெற்று வரும் பல்வேறு சாலைப் பணிகளிலும், மேம்பாலப் பணிகளிலும் முதல் பலியானவை மரங்கள் தான். அதேபோன்று இந்த மெட்ரோ திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டால் மரங்கள் மட்டுமின்றி, நிலத்தடி நீரும், சுற்றுச்சூழலும் அதிகளவில் பாதிக்கப்படும். ஆகையால், தற்போதுள்ள போக்குவரத்து நடைமுறைகளிலேயே சீர்திருத்தம் செய்தால் நெருக்கடியைக் குறைக்கலாம்.
மேலும், மதுரை மாநகர் என்பது அதிகபட்சம் ஏழு முதல் எட்டு கிலோ மீட்டருக்குள்ளேயே தான் உள்ளது. அதன்பிறகு உள்ள புறநகர்ப் பகுதிகளில் அந்தளவிற்கு போக்குவரத்து நெருக்கடி கிடையாது என்பதால், இப்போதைக்கு மதுரைக்கு மெட்ரோ திட்டம் அவசியம் இல்லை” எனத் தெரிவித்தார்.