மதுரை வடக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: மதுரை வடக்கில் திமுக சார்பில் கோ.தளபதி, அதிமுக தரப்பில் மருத்துவர் சரவணன், நாதக-வின் திருநாவுக்கரசு, தவெக-வில் இருந்து கல்லாணை ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:32 AM IST
மதுரை (வடக்கு): தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.
மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை மாநகராட்சி உட்பட திருப்பரங்குன்றம், உசிலம்பட்டி, திருமங்கலம் உட்பட 10 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளது. இந்நிலையில் மதுரை வடக்கு தொகுதி மக்களிடையே வெற்றி வாகை சூடப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மக்கள் அதிகம் இருக்கும் தொகுதியாக மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. இந்த சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவில் ஏராளமானோர் தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றினர்.
இந்த தொகுதியில் 1,07,416 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,13,708 பெண் வாக்காளர்களும், 50 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,21,175 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். கடந்த 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான வக்குப்பதிவில், 72.63 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 2021 தேர்தலில் 64.39 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
இம்முறை மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் கோ.தளபதி, அதிமுக சார்பில் மருத்துவர் சரவணன், நாதக சார்பில் திருநாவுக்கரசு, தவெக சார்பில் கல்லாணை ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் திமுகவுக்கும், அதிமுகவுக்கு நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. திமுக, அதிமுக என இரண்டு கட்சிகளும் களத்தில் கடுமையாக வேலை செய்துள்ள நிலையில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது தற்போது வரை கணிக்க முடியாததாகவே உள்ளது.
தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்கு பிறகு இந்த தொகுதி கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. அதன்பிறகு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக 2 முறை, திமுக ஒரு முறையும் வென்றுள்ளன. இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்ற கட்சிகள் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றுள்ளது.
கடந்த முறை திமுக வேட்பாளர் கோ.தளபதி கிட்டதட்ட 23 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். ஆனால் இந்த தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவுவதால் எந்த கட்சி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றாலும், வாக்கு வித்தியாசம் குறைவாகவே இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிமுக சார்பில் களம் இறங்கும் மருத்துவர் சரவணன், தொகுதி மக்களுக்கு மிகவும் பரிட்சயமானவராக உள்ளார். அதே நேரத்தில் தற்போதைய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோ.தளபதி மீது மக்களுக்கு பரவலாக அதிருப்தி உள்ளது.
|மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|கோ.தளபதி
|திமுக
|2016
|ராஜன் செல்லப்பா
|அதிமுக
|2011
|ஏ.கே.போஸ்
|அதிமுக