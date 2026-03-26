மதுரை மத்தியில் வெற்றியை தக்கவைக்குமா திமுக? மதுரை வடக்கு தொகுதி மக்களின் மனநிலை என்ன?

மதுரை வடக்கு மற்றும் மதுரை மத்திய சட்டமன்ற தொகுதியில் கழிவு நீர் பிரச்சனை, வேலையில்லா திண்டாட்டம், சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கேடு போன்றவை முக்கிய பிரச்சனைகளாக உள்ளதாக தொகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் -கோப்புப்படம்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 26, 2026 at 6:26 PM IST

-By இரா.சிவகுமார்

தமிழக அரசியலில் எப்போது முக்கிய பங்கு வகிக்கும் மதுரை மாவட்டத்தில் திமுகவுக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடிய தொகுதிகளில் மதுரை வடக்கு மற்றும் மதுரை மத்திய சட்டமன்ற தொகுதிகள் குறிப்பிடத்தக்கவையாகும். இவ்விரு தொகுதிகளிலும் திமுகவைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே தற்போது பொறுப்பில் உள்ளனர். இந்த தொகுதிகளின் தற்போதைய நிலவரம் என்ன?, தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? வாருங்கள் பார்ப்போம்.

மதுரை வடக்கு

மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதி, கடந்த 2011 முதல் இதுவரை மூன்று சட்டமன்றத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் அதிமுக 2 முறையும், திமுக ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மதுரை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 16 வார்டுகளும் மதுரை வடக்கு தாலுகா மற்றும் மேலமடை சென்சஸ் டவுன் ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது இத்தொகுதி. முக்குலத்தோர், கோனார், பிள்ளைமார், முதலியார், பட்டியல் சமூகத்தார், தெலுங்கு மொழி பேசுவோர் என அனைத்து சமூகத்தினரும் நிறைந்து வாழ்கின்ற தொகுதி இதுவாகும்.

திமுகவைச் சேர்ந்த கோ.தளபதி தற்போது மதுரை வடக்கு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் 73,010 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவருக்கு அடுத்தபடியாக அப்போது பாஜகவில் இருந்த மருத்துவர் சரவணன் 50,094 வாக்குகள் பெற்றார்.

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின்போது, இந்த தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,43,424 பேர். ஆனால், பதிவான வாக்குகள் 1,54,992 . இந்நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் எஸ்ஐஆர் வாக்காளர் தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு மதுரை வடக்கு (191) சட்டமன்ற தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,06,263, பெண் வாக்காளர்கள் 1,12,410, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 46 என மொத்தம் 2,18,719 வாக்காளர்களே உள்ளனர்.

நெசவாளர் தொகுதி

தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து செல்லூர் மீனாம்பாள் புரத்தில் வசிக்கும் நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் நிறுவனர் அபுபக்கர் கூறுகையில், “எங்கள் தொகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் மிகவும் குறைவாக உள்ளன. நெசவாளர்கள் அதிகம் வசித்த இந்த பகுதியில், கடந்த 1993ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த வெள்ளப்பெருக்கால் நெசவுத்தொழில் நலிவடைந்துவிட்டது. அதைச் சார்ந்து வாழ்ந்த தொழிலாளர்கள் திருப்பூர் உள்ளிட்ட வெளி மாவட்டங்களுக்கு புலம்பெயர்ந்துவிட்டனர்.

வேலைவாய்ப்பு கிடையாது

மதுரை வடக்கு தொகுதியில் உள்ள நரிமேடு, மீனாம்பாள்புரம், அருள்தாஸ்புரம், கோரிப்பாளையம், பீபி குளம், தத்தனேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் படித்த இளைஞர்கள் அதிகம் உள்ளனர். ஆனால் அவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகள் இங்கே இல்லை. இதன் காரணமாக பெரும்பாலான இளைஞர்கள் மதுவுக்கு அடிமையாகும் நிலையும் உள்ளது.

அதுமட்டுமின்றி, மேற்குறிப்பிட்ட இடங்களில் மதுக்கடைகள் தான் அதிகமாக உள்ளன. இங்கிருந்து ஒன்றரை கி.மீ தொலைவில் உள்ள வைகை ஆற்றில் கழிவுநீர் நிறைய கலக்கிறது. செல்லூர் கண்மாய் ஓடையில் இப்போதும் கழிவுநீர்'தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இதனை சரி செய்ய ரூ.70 கோடி மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், கழிவுநீர் கலப்பது மட்டும் நின்றபாடில்லை.

அடிப்படை வசதிகள் மிகவும் குறைவு

மீனாட்சிபுரத்தில் 65 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ராஜாஜி நடுநிலைப்பள்ளி உள்ளது. இந்த பள்ளியை தரம் உயர்த்த வேண்டும். அதன்மூலம் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள பொதுமக்கள், மாணவர்கள் பயனடைவர். அதேபோன்று செல்லூர் கண்மாய் தூர்ந்து போய் கட்டாந்தரையாய் கிடக்கிறது. அதனை தூர்வாரி ஆழப்படுத்தி, தண்ணீர் தேக்க வேண்டும். இந்த கண்மாயை சரி செய்தால், அதன் 3 கி.மீ சுற்றளவிற்கு நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும்.

மதுரை வடக்கு மற்றும் மத்திய சட்டமன்ற தொகுதி மக்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த பகுதியில் அடித்தட்டு தொழிலாளர்களும், வேலைக்கு வந்து செல்பவர்களும் நிறைய உள்ளனர். ஆனால், அவர்களுக்கான கழிவறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் மிகவும் குறைவு. அதேபோல, சுமார் நூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஆலமரத்தை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆனால், அதனை அப்புறப்படுத்துவதற்கு தான் இங்குள்ள அதிகாரிகள் தீவிரமாக உள்ளனர்” என வேதனை தெரிவித்தார்.

மதுரை மத்திய

மதுரை மத்திய சட்டமன்ற தொகுதியை பொருத்தவரை, கடந்த 1957ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2021ஆம் ஆண்டு வரை 14 பொதுத் தேர்தல்களையும், ஒரு இடைத்தேர்தலையும் சந்தித்துள்ளது. காங்கிரஸ் 3 முறையும், திமுக 7 முறையும், அதிமுக 1 முறையும், தமாகா 2 முறையும், தேமுதிக 1 முறையும், சுயேச்சையாக பழ.நெடுமாறன் ஒரு முறையும் என வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

ஆனால், இத்தொகுதியில் வெற்றிப்பெற்ற சட்டமன்ற முன்னாள் சபாநாயகர் பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் மக்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமானவர். தற்போது அவரது மகன் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், திமுக சார்பாக 2016 ஆம் ஆண்டில் இருந்து தற்போது வரை சட்டமன்ற உறுப்பினராக பொறுப்பில் உள்ளார். முழுவதும் நகர்ப்புறம் சார்ந்த சட்டமன்ற தொகுதி என்பதால் இங்கு முக்குலத்தோர், செட்டியார், கோனார், பிள்ளைமார், முதலியார், பட்டியல் சமூகத்தார், இஸ்லாமியர்கள், தெலுங்கு மொழி பேசும் சமூகத்தின் என பல்வேறு சமூக மக்கள் கலந்து வசிக்கின்றனர்.

2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் 73,205 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜோதி முத்துராமலிங்கம் 39,029 வாக்குகள் பெற்றார். இந்த தொகுதியில் மொத்தமாக 1,47,989 வாக்குகள் பதிவாகின.

மதுரை மத்திய (193) சட்டமன்ற தொகுதியில் SIR பணிக்கு பிறகு ஆண் வாக்காளர்கள் 95,632 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,01,198 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 26 பேரும் என மொத்தம் 1,96,856 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். பெரும்பாலும் இந்த தொகுதியில் திமுகவே பலமுறை வெற்றி பெற்றுள்ளது என்பதால், அக்கட்சிக்கு சாதகமான தொகுதியாகவே மதுரை மத்திய சட்டமன்ற தொகுதி பார்க்கப்படுகிறது.

உழைப்பாளர் தொகுதி

தொகுதி நிலவரம் குறித்து அண்ணா தோப்பு பகுதியில் வசிக்கும் வைகை நதி மக்கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜன் கூறுகையில், “மதுரை மத்திய தொகுதி என்பது தொழிலாளர்கள் பரவலாக வசிக்கும் பகுதியாகும். காரணம்... இந்த பகுதியில் தான் மெஜூரா கோட்ஸ் அமைந்துள்ளது. இந்த தொகுதியின் அடிப்படையான பிரச்சனை கழிவு நீர் மேலாண்மை. இங்குள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் சாலையில் கழிவுநீர் வழிந்து ஓடுவதை இப்போதும் பார்க்கலாம்.

எங்கு பார்த்தாலும் குப்பையும், கழிவு நீரும் தான்

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றியும் இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. பல பகுதிகளில் சாக்கடை வசதி ஏற்படுத்தப்படாததால், இந்த சிக்கல் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. மதுரையின் இதய பகுதியாக உள்ள மத்திய தொகுதியில் சாலை வசதியும் மோசமாக உள்ளது. மதுரையின் அடையாளமாக திகழும் வைகை ஆறும், மத்திய தொகுதியில் தான் அதிகமாக கடந்து செல்கிறது. ஆனால், வைகை ஆற்றில் குப்பைகளும் கழிவுகளும்தான் நிறைய உள்ளது. இதற்கான சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என மக்கள் நீண்டகாலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: திருவாரூரில் தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்கும் ஸ்டாலின்; பிரச்சாரத்தை முடிப்பது எங்கே? - முழு விவரம்

அதேபோன்று இந்த பகுதிகளில் தெரு விளக்குகள் எரிவதில்லை. இதனால் பல குற்றச்செயல்கள் நடைபெறுகின்றன. மாநகராட்சிக்குட்பட்ட துறைகளில் ஒருங்கிணைப்பு இல்லாததால் மக்கள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகின்றனர். மையப்பகுதியில் உள்ள பல்வேறு நீர்நிலைகளை சீரமைக்க வேண்டும்.

வைகை ஆற்றுக்குள் மதுரை மத்திய தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆரப்பாளையம், ஏவி மேம்பாலம் மற்றும் ஓப்பனா படித்துறை ஆகிய பகுதிகளில் மூன்று தடுப்பணைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இவற்றை கட்டியதால் எந்தவித பயனும் ஏற்படவில்லை. இவற்றில் கலக்கும் கழிவுநீரால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக பாதிக்கப்படுகிறது. அழகர் இறங்கக்கூடிய ஆழ்வார்புரம் பகுதியில் இப்போதும் கழிவுநீர் கலக்கும் நிலை தான் உள்ளது.

இந்த பகுதிகளில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க போலீசார் ரோந்து எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும். இப்பகுதிகளில் குற்றச்செயலில் ஈடுபடும் நபர்களை அடையாளம் கொண்டு அவர்கள் மீது தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். அதேபோன்று மதுரை நகர்புற பகுதிகளுக்குள் போதுமான தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படவில்லை” என்றார்.

மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வாக்காளர் தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு, ஆண் வாக்காளர்கள் 12,08,651 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 12,58,051 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 252 பேரும் என மொத்தமாக 24,66,954 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

10 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாகவும், எதிர்ப்பாகவும் என கலவையான மனநிலையே மக்களிடம் காணப்படுகிறது. இதனை எவ்வாறு ஆளுங்கட்சி சரி செய்யப் போகிறது என்பதும், எதிர் மனநிலையை எதிர்க்கட்சியான அதிமுக எப்படி அறுவடை செய்யப் போகிறது என்பதையும் அடுத்தடுத்த அவர்களின் தீவிர பரப்புரையும், இறுதி நேர 'யுக்தி'களும் தான் ஒருவேளை தீர்மானிக்கக்கூடும்.

