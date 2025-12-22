'சமூக நீதி அரசு எங்களுக்கான விடியலை தரும்' - மதுரை மாவட்ட செவிலியர்கள் நம்பிக்கை
திமுக அரசு ஆட்சிக்கு வந்து நான்கரை ஆண்டுகள் கடந்த பின்னரும், அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற மறுப்பதாக மதுரை மாவட்ட செவிலியர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
Published : December 22, 2025 at 7:36 PM IST
மதுரை: கரோனா காலத்தில் பணியாற்றிய செவிலியர்களை ’தேவதைகள்’ என்று பாராட்டிய தமிழக முதலமைச்சரின் சமூக நீதி அரசு, எங்களுக்கான விடியலை தரும் என செவிலியர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
எம்ஆர்பி (Medical services Recruitment Board) செவிலியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், சம வேலைக்கு சம ஊதியம், மகப்பேறு விடுப்பு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கத்தின் சார்பில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, சென்னையில் சிவானந்தா சாலையில் டிச.18 ஆம் தேதி செவிலியர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் தொடங்கினர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட செவிலியர்களை கைது செய்த போலீசார், அவர்களை கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் இறக்கிவிட்டனர். இதனை கண்டித்து செவிலியர்கள் அங்கேயே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், அமைச்சருடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வியில் முடிந்துள்ளது. இந்த நிலையில், சென்னையில் நடந்த கைது சம்பவத்தை கண்டித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் செவிலியர்கள் போராட்டம் வெடித்துள்ளது.
அந்த வகையில், மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் MRB செவிலியர்கள், தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து மருந்தாளுநர் சங்கத்தினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு சங்கத்தை சேர்ந்த செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, சென்னையில் நடந்த கைது சம்பவத்தை கண்டித்து அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர். இந்த காத்திருப்பு போராட்டம் வெயில், பனி என்று பாராமல் இரவு பகலாக நடைபெற்று வருகிறது.
சென்னையில் 5ஆவது நாளாக போராட்டம் நடந்து வரும் சூழலில், மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அகாடமி கட்டிட வளாகத்திற்கு முன்பு நான்காம் நாளான இன்று போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு செவிலியர் மேம்பாட்டு சங்கத்தின் மதுரை மாவட்ட தலைவர் தாமரைச்செல்வி கூறுகையில், “எங்களது உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை தொடர்ந்து, காத்திருப்பு போராட்டம் சென்னையில் 5-வது நாளாகவும், மதுரையில் நான்காவது நாளாகவும் நடைபெற்று வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி, அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் தொடர்ந்து போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
ஆளும் திமுக அளித்துள்ள தேர்தல் வாக்குறுதியின் அடிப்படையில், எங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். காலி பணியிடங்களை நிரப்பிட வேண்டும். சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற 3 வாழ்வாதார கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இந்த போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. எங்களது மாநில நிர்வாகிகளிடம் உடனடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, இதற்கு தீர்வு காண வேண்டுமென வலியுறுத்துகிறோம். திமுக அரசு ஆட்சிக்கு வந்து நான்கரை ஆண்டுகள் ஆன பின்னரும் கூட, அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற மறுக்கிறது.
கரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் மிகக் கடுமையாக பணியாற்றிய எங்களை ‘தெய்வங்கள்’, ’தேவதைகள்’ என்றெல்லாம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் புகழ்ந்தார். தற்போது, எங்களின் நியாயமான கோரிக்கையை நிறைவேற்ற மறுப்பது ஏற்புடையதல்ல. சமூக நீதி பேசும் இந்த திமுக அரசு, எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விடியலை தரும் என்று நம்பி, இந்த போராட்டக்களத்தில் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.