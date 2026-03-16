இடஒதுக்கீடு குறித்த உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை நிறைவேற்ற வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு சு.வெங்கடேசன் எம்பி வலியுறுத்தல்

எஸ்.சி, எஸ்.டி, மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டினை சிதைக்கும் மத்திய அரசின் போக்கிற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டுமென எம்.பி சு.வெங்கடேசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

சு வெங்கடேசன் எம்பி
சு வெங்கடேசன் எம்பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 16, 2026 at 2:36 PM IST

மதுரை: இடஒதுக்கீடு குறித்து உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை மத்திய அரசு உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என நாடாளுமன்ற மதுரை தொகுதி உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இது குறித்து இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த மார்ச் 11, 2026 அன்று பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீட்டு குறித்த சிறப்பான தீர்ப்பு ஒன்றை வழங்கியுள்ளது.

எஸ்.சி/ எஸ்.டி மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டினை எல்லாம் சிதைக்கும் மத்திய அரசின் போக்கிற்கு எதிரானது இந்த தீர்ப்பு. எனவே, இந்த தீர்ப்பை நீர்த்து போகச் செய்யாமல் மத்திய அரசு உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கோருகிறேன். இந்தத் தீர்ப்பு ஓபிசி (OBC) பிரிவினருக்கான 'கிரீமிலேயர்' (creamy layer) அல்லாதவர்களுக்கான அளவுகோல்களை முழுமையாக மாற்றியமைத்துள்ளது.

1. பெற்றோர் குரூப் III & IV (Group IV) பொதுத்துறை/ தனியார் நிறுவனப் பணிகளில் இருந்தால், கிரீமி லேயரைக் கணக்கிடுவதற்கு அவர்களின் சம்பளம் மற்றும் விவசாய வருமானத்தைச் சேர்க்கக் கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. 'பிற ஆதாரங்களில்' (வணிகம், சொத்து போன்றவை) இருந்து வரும் வருமானம் மட்டுமே தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ரூ.8 லட்சத்திற்கு கீழ் இருக்க வேண்டும்.

அரசுப் பணிகளில் இருப்போருக்கும், பொதுத்துறை தனியார் நிறுவனப் பணிகளில் இருந்தோருக்கும் இடையே நிலவி வந்த மாறுபட்ட அணுகுமுறை நீக்கப்பட்டுள்ளது. இது அடித்தட்டு விவசாய மற்றும் உழைப்பாளி மக்களில் உள்ள பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினரைச் சார்ந்த மாணவர்களுக்கும், இளைஞர்களுக்கும் இந்த அம்சம் பெரிய நிவாரணத்தை வழங்கும்.

2. 2004-ல் வெளியிடப்பட்ட DoPT கடிதத்தின் 9-வது பத்தியை தற்போது செல்லாது என உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.

2004 கடிதத்தின் 9வது பத்தியில் கூறப்பட்ட "சம்பள வருமானத்தை (Salary Income) கிரீமி லேயர் வருமானக் கணக்கீட்டில் சேர்க்க வேண்டும்" என்ற விதியை உச்சநீதிமன்றம் தற்போது செல்லாது என அறிவித்து, அதைத் திரும்பப் பெற உத்தரவிட்டுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம் இந்த விதியை ரத்து செய்ததற்கான காரணங்கள்

1. 1993-ன் மூல அரசாணைக்கு முரணானது: 1993 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட அடிப்படை அரசாணையின்படி, கிரீமி லேயருக்கான வருமானத்தை கணக்கிடும் போது 'சம்பள வருமானத்தையும்', 'விவசாய வருமானத்தையும்' கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது (Exclusion of Salary and Agricultural Income) என்று தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் 2004-ன் 9-வது பத்தி இதற்கு நேர்மாறாக சம்பளத்தைச் சேர்க்கச் சொன்னது சட்டத்திற்குப் புறம்பானது என நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

2. பாகுபாடு மற்றும் சமத்துவமின்மை (Hostile Discrimination): அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு அளவுகோலையும் (பதவியின் அடிப்படை - இங்கு சம்பளம் கணக்கிடப்படுவதில்லை), பொதுத் துறை / தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு வேறு அளவுகோலையும் (சம்பளத்தின் அடிப்படை) பின்பற்றுவது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 14-வது உட்கூறு வழங்கும் சமத்துவ உரிமைக்கு எதிரானது. இது ஒரே பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்திற்குள் தேவையற்ற பாரபட்சத்தை உருவாக்குகிறது.

3. வருமானம் மட்டுமே அளவுகோல் அல்ல: கிரீமி லேயர் என்பதை வெறும் பொருளாதாரத்தை (சம்பளம்) வைத்து மட்டும் முடிவு செய்யக்கூடாது; பெற்றோரின் சமூக அந்தஸ்து மற்றும் வகிக்கும் பதவி ஆகியவற்றைக் கொண்டே தீர்மானிக்க வேண்டும் என்பதை நீதிமன்றம் மீண்டும் உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளது. கிரீமி லேயர் குறித்த தவறான விளக்கத்தால் ஓபிசி இடஒதுக்கீட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட பல ஓபிசி அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு இந்தத் தீர்ப்பு பயனளிக்கும். அத்தகைய நபர்களுக்கு பதவி உயர்வுகளும், பல சந்தர்ப்பங்களில் அகில இந்தியப் பணிகளில் (All India Services) கேடர் (cadre) மாற்றமும் கிடைக்கும்.

4. இந்தத் தீர்ப்பை முன் தேதியிட்டு ஆறு மாதங்களுக்குள் அமல்படுத்த DoPT-க்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பணி மூப்பு அல்லது பிற பிரிவினரை பாதிக்காமல், தேவைப்பட்டால் கூடுதல் பணியிடங்களை (supernumerary posts) உருவாக்குமாறும் அது கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

6. மேலும், எதிர்கால சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வுகளுக்கு (CSE), மாவட்ட ஆட்சியர் (DM) / வட்டாட்சியர் வழங்கும் செல்லுபடியாகும் ஓபிசி-நான் கிரீமி லேயர் (Non Creamy layer) சான்றிதழ்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும், சம்பளத்தின் அடிப்படையிலான நிராகரிப்பு ஏற்கப்பட மாட்டாது.

மேற்கண்ட அணுகுறையால் இடஒதுக்கீடு மறுக்கப்பட்ட பலருக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் அகில இந்தியப் பணிகளில் முன்னுரிமை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதை 6 மாதங்களுக்குள் முன்தேதியிட்டு அமல்படுத்தவும், தேவைப்பட்டால் முந்தைய பணிமூப்பு பாதிக்காதவாறு கூடுதல் பணியிடங்களை (supernumerary posts) உருவாக்கவும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இத்தகு சிறப்பு வாய்ந்த தீர்ப்பினை உடனடியாக அமலாக்க விரைந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு மத்திய அரசை வலியுறுத்துகிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.

