பொங்கல் பண்டிகை நாளில் 'இஸ்ரோ' போட்டித் தேர்வா? மத்திய அமைச்சருக்கு எம்பி சு.வெங்கடேசன் கடிதம்; தவாக தலைவர் வேல்முருகன் கண்டனம்
Published : January 7, 2026 at 2:21 PM IST
சென்னை: தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை நாளான ஜனவரி 15-ம் தேதி நடத்துவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வுகளை இஸ்ரோ ஒத்தி வைக்க வேண்டும் என்று மதுரை எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் வலியுறுத்தி உள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங்கிற்கு கடிதமும் எழுதி உள்ளார். தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் எம்எல்ஏ, இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தமது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையத்தில் காலியாக உள்ள தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வுகள் ஜனவரி 15 அன்று நடைபெறும் என்று இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் (ISRO) அறிவித்துள்ளது.
தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை தினத்தில் இந்த தேர்வு நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மதுரை எம்பி சு.வெங்கடேசன், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் டி.வேல்முருகன் ஆகியோர் இஸ்ரோவின் இந்த அறிவிபுப் குறித்த தங்களது அதிருப்தியை வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் (ISRO) தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான (VSSC) தேர்வுகள் பொங்கல் திருநாளான ஜன;15 அன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) January 6, 2026
அதனை உடனடியாக மாற்றச்சொல்லி ஒன்றிய அமைச்சருக்கும், இஸ்ரோவின் தலைவருக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளேன்.@DrJitendraSingh @isro
1/2… pic.twitter.com/a6oAHvb4lo
இது தொடர்பாக. எம்பி சு. வெங்கடேசன், ஒன்றிய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங்கிற்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார். அதில், 'திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள விக்ரம் சாரா பாய் விண்வெளி மையம் (VSSC), தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான (விளம்பர எண்கள்: 331, 332, 335) கணினி வழித் தேர்வை (CBT) வரும் 2026 ஜனவரி 15 அன்று நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதை உங்கள் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.
ஜனவரி 15 என்பது தமிழகத்தின் மிக முக்கியப் திருவிழாவான பொங்கல் திருநாளாகும். தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான தேர்வர்களுக்குப் பின்வரும் காரணங்களால் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்:
1. போக்குவரத்துத் தட்டுப்பாடு: பொங்கல் திருவிழா காலத்தில் தமிழகம் மற்றும் அண்டை மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து மற்றும் ரயில் போக்குவரத்து மிகக் கடுமையான நெரிசலைக் கொண்டிருக்கும். இதனால் மாணவர்கள் சரியான நேரத்தில் தேர்வு மையங்களை அடைவது சாத்தியமற்றது.
2. கலாச்சார உணர்வு: பொங்கல் என்பது அறுவடைத் திருவிழா மட்டுமல்ல, அது தமிழர்களின் பண்பாட்டு அடையாளம். இந்த நாளில் தேர்வு நடத்துவது மாணவர்களின் கலாச்சார உரிமையைப் பறிப்பதாகும்.
3. முரண்பாடான நடைமுறை: தமிழகத்தில் உள்ள மகேந்திரகிரி இஸ்ரோ மையம் (IPRC) பொங்கலுக்கு விடுமுறை அளித்துள்ள நிலையில், மற்றொரு மையமான வி.எஸ்.எஸ்.சி தேர்வை அறிவித்திருப்பது நிர்வாக முரண்பாட்டைக் காட்டுகிறது.
மத்திய அரசின் பணியாளர் தேர்வாணையம் மற்றும் பிற பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் பண்டிகைகளைக் கருத்தில் கொண்டு தேர்வுத் தேதிகளை அமைப்பது வழக்கம். எனவே, தமிழக மாணவர்களின் நலன் மற்றும் நியாயமான கோரிக்கையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஜனவரி 15-ல் நடைபெறவுள்ள இத்தேர்வை மற்றொரு தேதிக்குத் தள்ளிவைக்க உடனடியாக ஆவன செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தங்கள் மேலான நடவடிக்கையை எதிர்பார்க்கிறேன்.' என்று சு.வெங்கசேடன் கோரி உள்ளார்.
ஒன்றிய இஸ்ரோ நிர்வாகமே,— Velmurugan.T (@VelmuruganTVK) January 6, 2026
தமிழர் பண்பாட்டை மதித்து நட!
பொங்கல் திருநாளில் தேர்வுகள் ஏன்?
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவில் (ISRO)
தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வுகள்
வரும் ஜனவரி 15ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், ஜனவரி 15 என்பது,… pic.twitter.com/7QZmIwSiwJ
தமிழ் சமூக உணர்வை புறக்கணிப்பதா?
இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி (தவாக) தலைவர் வேல்முருகன் தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ' இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவில் (ISRO) தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வுகள் வரும் ஜனவரி 15 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், ஜனவரி 15 என்பது தமிழ் மக்களின் பண்பாடு, வாழ்வியல், உழைப்பு, உணர்வு ஆகியவற்றை ஒன்றிணைக்கும் உயிர் திருநாளான தைப்பொங்கல் தினமாகும். தமிழர்களின் விவசாய பண்பாட்டையும், குடும்ப உறவுகளையும், பாரம்பரிய மரபுகளையும் பிரதிபலிக்கும் இந்த உயரிய திருநாளில், இளைஞர்கள் தேர்வு எழுத வேண்டிய கட்டாய நிலை உருவாக்கப்படுவது மிகுந்த மனவேதனையை ஏற்படுத்துகிறது.
இஸ்ரோ தேர்வுகளில் பங்கேற்கும் பெரும்பாலானோர், கிராமப்புற மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த தமிழ் இளைஞர்கள் என்பதையும், அவர்கள் இந்த நாளில் குடும்பத்துடன் பொங்கல் கொண்டாட வேண்டிய உரிமை கொண்டவர்கள் என்பதையும் ஒன்றிய அரசும், இஸ்ரோவும் உணர வேண்டும்.
தமிழர்களின் பண்பாட்டு உரிமைகளை மதிக்காமல், தைப் பொங்கல் போன்ற தேசிய பண்பாட்டு நாளில் அரசு தேர்வுகளை நடத்துவது, தமிழ் சமூகத்தின் உணர்வுகளை புறக்கணிப்பதற்கு சமம்.
எனவே, ஜனவரி 15 அன்று நடைபெற உள்ள இஸ்ரோ தொழில்நுட்ப உதவியாளர் தேர்வுகளை உடனடியாக வேறு தேதிக்கு ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி ஒன்றிய அரசையும், இஸ்ரோ நிர்வாகத்தையும் வலியுறுத்திக் கேட்டுக் கொள்கிறது' என்று தெரிவித்துள்ளார்.