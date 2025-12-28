ETV Bharat / state

பொங்கல் அன்று நடைபெற இருந்த சி.ஏ தேர்வு தேதி மாற்றம்: மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் கருத்து

ஜனவரி 15ஆம் தேதி மகாராஷ்டிரா மாநகராட்சி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால், இந்த தேர்வு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன்
மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் (@SuVe4Madurai X Account)
December 28, 2025

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகை நாளில் நடக்கவிருந்த சிஏ தேர்வு தேதி மாற்றம் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பாக பொங்கல் பண்டிகை நாளில் இந்திய பட்டய கணக்காளர் கழகம் சார்பாக தேர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டது. இது தமிழக இளைஞர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொங்கல் பண்டிகை நாட்களில் தேர்வுகளை நடத்துவதன் மூலமாக மாணவர்களின் உணர்வுகள் புண்படும் என்று கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மதுரை எம்.பி. சு.வெங்கடேசன், "இந்திய பட்டய கணக்காளர் தலைவர் சரண் ஜோத் சிங் நந்தாவுக்கு கடிதம் எழுதி இருந்தார். அந்த கடிதத்தில், "பொங்கல் பண்டிகை திருவள்ளூர் தினம் மற்றும் உழவர் திருநாள் ஆகிய நாட்களான ஜனவரி 15,16,17 ஆகிய தேதிகளில் இந்திய பட்டய கணக்காளர் கழகம் இடையீட்டு தேர்வு மற்றும் இறுதி தேர்வுகளை அறிவித்துள்ளது. இது தேர்வர்களுக்கு கடும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் என்று என்னிடம் முறையீடுகள் வந்துள்ளன. இதனால் பொங்கல் திருநாள் கொண்டாடப்படும் தேதிகளில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தேர்வுகளை வேறு தேதிக்கு மாற்றி அறிவிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், ஜனவரி 15ஆம் தேதி நடக்கவிருந்த சிஐ இண்டர் மீடியர் தேர்வு ஜனவரி 19ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 15இல் மகாராஷ்டிரா மாநகராட்சி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால், இந்த தேர்வு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மேலும், ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ள ஹால் டிக்கெட் மூலமாகவே இந்த தேர்வை எழுதலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. மற்ற அனைத்து தேர்வுகளும் திட்டமிட்டப்படி நடக்கும் என்று அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "பொங்கல் அன்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த சி.ஏ. (இண்டர்) தேர்வுகள் தள்ளி வைப்பு. இது சம்பந்தமாக இந்தியப் பட்டயக் கணக்காளர் கழகத்திற்கு டிச.,18 அன்று கடிதம் எழுதியிருந்தேன். இந்நிலையில் ஜனவரி 15 அறிவிக்கப்பட்டிருந்த தேர்வு ஜன 19 அன்று மாற்றப்பட்டுள்ளது. மாற்றியதற்கு வேறு காரணத்தை சொல்லியுள்ளதன் மூலம் அவர்கள் ஆறுதல் அடைந்து கொள்ளட்டும். நன்றி" என பதிவிட்டுள்ளார்.

