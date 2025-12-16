ETV Bharat / state

நீதிபதிகளின் சாயல் தீர்ப்பில் விழுவது சாபக்கேடு - மக்களவையில் முழங்கிய மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன்

பதவி ஓய்வு காலத்திற்கு பிறகு அடையப் போகிற பதவிக்கான நுழைவு தேர்வுக்கான பரிட்சையோ? என்று பலர் அச்சப்படுகிற அளவிற்கு தீர்ப்புகள் தற்போது வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன.

மக்களவையில் பேசிய மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன்
மக்களவையில் பேசிய மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் (Sansad TV)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 8:32 PM IST

புதுடெல்லி: நீதிபதிகளின் சாயல் தீர்ப்பில் விழுவது போன்ற சாபக்கேடு வேறெதுவும் இல்லை என்று மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் மக்களவையில் முழங்கினார்.

மக்களவையில் 'திருத்தம் மற்றும் திரும்பப்பெறும் மசோதா 2025' மீதான விவாதம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் மதுரை தொகுதி சிபிஐ (எம்) எம்.பி சு. வெங்கடேசன் பங்கேற்று பேசியதாவது:

இந்த மசோதா ஏறக்குறைய 70 க்கும் மேற்பட்ட சட்டத் திருத்தங்களை கொண்டு வருகிறது. சட்டங்கள் காலத்திற்கேற்றபடி மாற்றப்பட வேண்டுமென்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை. ஆனால் நல்லவற்றை சிறந்தவையாக மாற்றுவதற்கும், சிறந்ததை மிகச்சிறந்தவையாக மாற்றுவதற்கும் திருத்தங்கள் கொண்டுவரப்பட வேண்டும்.

நல்லதை மோசமாக மாற்றுவதற்கும், அதை விட மோசமாக மாற்றுவதற்கும் திருத்தம் கொண்டு வரக்கூடாது. நீதி துறையிலே ஒரு வழக்கு மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டால் பதிவு செய்யப்படுவதற்கு எவ்வளவு நாட்கள் ஆகிறது? பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு விசாரணைக்கு வர எவ்வளவு மாதங்கள் ஆகிறது? விசாரணைக்கு வந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வருவதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகின்றன? என்று கல்யாண் பானர்ஜி இங்கு குறிப்பிட்டார்.

எங்களது அனுபவம் அதற்கு நேர் தலைகீழானது. சமீபத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமர்வில் ஒரு வழக்கில் நவம்பர் 7 ஆம் தேதி மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டு 10 ஆம் தேதி அந்த மனு பதிவு செய்யப்பட்டு, டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுவிட்டது. வெறும் இருபதே நாட்களில் ஒரு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. அதுவும் அந்தப் பிரச்சனை நூற்றாண்டுகளாக நீதிமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு பலமுறை தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட பிரச்சனை.

நீதிபதிகளின் சாயல் தீர்ப்பில் விழுவது போன்ற சாபக்கேடு வேறெதுவும் இல்லை. தனக்கு அந்தப் பிரச்சனையில் ஒரு கருத்து இருக்கிறதென்றால் அதிலிருந்து விலகி வேறொரு நல்ல நீதிபதி விசாரிக்க வேண்டுமென்கிற நாகரிகத்தை நீதித் துறை தவறவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை மிக அதிர்ச்சியோடு நாங்கள் இங்கே பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிறோம்.

அதேபோல், "சட்டம் இயற்றுகிற இந்த அவையில் போதுமான நேரம் எடுத்து விவாதிக்காமல் அவசரகதியில் நீங்கள் சட்டம் இயற்றுவதால் எவ்வளவு புதிய பிரச்சனைகளை நீதிமன்றங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது ” என்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளதாக, கலாநிதி வீராசாமி இங்கு கூறினார்.

வெறும் 3 நிமிடத்தில் 4 தொகுப்பு தொழிலாளர் நலச் சட்டங்களுக்கான விவாதத்தை விவாதமே இல்லாமல் நிறைவேற்றியது இந்த அவை. 140 கோடி மக்களில் பல கோடி தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிற மசோதாவைக் கூட எந்த விவாதமும் இல்லாமல் நிறைவேற்றினீர்கள்.

முன்பெல்லாம் தீர்ப்பு என்பது வழக்குகளில் இருந்து உருவாக்கப்படுவது என்ற எண்ணம் இருந்தது. இப்போது தீர்ப்பு என்பது பதவி ஓய்வு காலத்திற்கு பிறகு அடையப் போகிற பதவிக்கான நுழைவு தேர்வுக்கான பரிட்சையோ? என்று பலர் அச்சப்படுகிற அளவிற்கு தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன.

நான் மிகுந்த வேதனையோடு இங்கே பதிவு செய்யக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகி 7 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. கடந்த 7 ஆண்டுகளில் இந்த அவையிலே ஆளும் கட்சி முன்வைத்த மசோதாக்களில் எதிர்க்கட்சிகள் சொன்ன ஒரு திருத்ததையாவது ஏற்றுக்கொண்டு சட்டமாக்கி இருக்கிறீர்களா? ஒரு கருத்தைக் கூட, திருத்தத்தைக் கூட ஆளும் கட்சி ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.

உங்களது நோக்கம் நீங்கள் கொண்டு வருவதை சட்டமாக்க வேண்டும் என்பது தானேயெழிய இந்த அவையில் 140 கோடி இந்தியர்களையும் கட்டுப்படுத்துகிற சட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற ஜனநாயகத் தன்மையைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற நோக்கம் உங்களுக்கு சிறிதும் இல்லை. எனவே உங்களது இந்தச் சட்டத் திருத்தத்தை முற்றிலுமாக நான் எதிர்க்கிறேன் என்று சு.வெங்கடேசன் பேசினார்.

