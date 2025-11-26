ETV Bharat / state

மதுரை மெட்ரோ ரயில் விவகாரம்: மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

மதுரை மெட்ரோ ரயில் விவகாரத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை டிசம்பர் 16ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு -கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 26, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் தொடர்பாக மத்திய, மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் தொடர்பாக தொடர்பாக மதுரை ஒத்தக்கடையை சேர்ந்த கதிர் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "மதுரையில் மெட்ரோ திட்டம் அமைப்பதற்காக திட்ட அறிக்கையை தமிழக அரசு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பியது. ஆனால், மத்திய உள்துறை அமைச்சக்ம் சார்பில் மெட்ரோ ரயில் கொள்கையின்படி 20 லட்சம் மற்றும் அதற்கு மேல் மக்கள் தொகை உள்ள நகரங்களில் மட்டுமே மெட்ரோ திட்டம் தொடங்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளது. மேலும், 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகையின்படி மதுரையில் 15 லட்சம் மக்கள் தொகை இருப்பதாக குறிப்பிட்டு, தமிழக அரசு அனுப்பிய மெட்ரோ திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு திருப்பி அனுப்பியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டத்தில் சுமார் 27 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அப்படியென்றால் 20 லட்சத்துக்கு அதிகமாகவே மதுரையின் மக்கள் தொகை இருக்கும். ஆகவே மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை முறையாக சரி செய்து மீண்டும் அனுப்ப தமிழக திட்டமிடல் மேம்பாட்டு துறையின் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் மத்திய அரசு அதனை உடனடியாக பரிசீலித்து உரிய முடிவெடுக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும்" என அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், குமரப்பன் அமர்வு முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் தரப்பில், "2011 கணக்கெடுப்பின் படி சுமார் 15 லட்சம் மக்கள் தொகை எனக்கூறி திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அந்த கணக்கெடுப்பு சுமார் 14 ஆண்டுகள் பழமையானது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதற்கு நீதிபதிகள், "திட்டம் நிராகரிக்கப்படவில்லை. விளக்கங்களுக்காக திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. எப்படி இந்த வழக்கில் நிவாரணத்தை வழங்குவது? என கேள்வி எழுப்பினர். தொடர்ந்து மத்திய, மாநில அரசுகள் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை டிசம்பர் 16ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

முன்னதாக, கோவை மற்றும் மதுரை மாநகரங்களுக்கான மெட்ரோ ரயில் சேவைக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை மீண்டும் பரிசீலனை செய்து, அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தக் கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியிருந்தார்.

அதில், 'தகுதியின் அடிப்படையில் மற்ற மாநிலங்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட இதேபோன்ற திட்டங்களுடன் ஒப்பிடும் போது, கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை நிராகரித்திருப்பது அங்கு வாழும் மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. மற்ற மாநிலங்களுக்கு இதுபோன்ற திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒன்றிய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்த எங்களது கோரிக்கையை மீண்டும் பரிசீலிக்க வேண்டும்' என கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

TAGGED:

MADURAI METRO RAIL
HIGH COURT
TRAIN
மதுரை மெட்ரோ ரயில்
MADURAI METRO RAIL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஆதிக்க சங்கிலிகளை தகர்த்தெறிந்த இரும்பு மனிதன் பிடல் காஸ்ட்ரோ! ஒரு கலகக்காரனின் கதை!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.