மேலூர் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளர் இவர் தான்; வெளியானது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கலுக்கு நாளை கடைசி நாள் ஆகும். அன்றைய தினம் அதிகளவில் வேட்பு மனுத்தாக்கல் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : April 5, 2026 at 8:47 PM IST
மதுரை: மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வேட்பாளராக விஸ்வநாதன் என்பவரை அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை இன்று (ஏப்ரல் 05) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இதையடுத்து, கடந்த ஏப்ரல் 03- ஆம் தேதி அன்று மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியைத் தவிர்த்து மற்ற 27 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் வெளியிட்டிருந்தார்.
அதன்படி, நாங்குநேரியில் மீண்டும் ரூபி மனோகரனுக்கும், ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகைக்கும், வேளச்சேரியில் அசன் மௌலானாவுக்கும் மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு பெண்களுக்கு காங்கிரஸ் தலைமை வாய்ப்பளித்துள்ளது. அதில் சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் ஸ்ரீநிதியும், குளச்சல் தொகுதியில் தாரகை கத்பர்ட்டும் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் நாளையுடன் (ஏப்ரல் 06) நிறைவடையவுள்ள நிலையில், மதுரை மாவட்டம், மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான காங்கிரஸ் வேட்பாளரை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
அந்த வகையில், மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் விஸ்வநாதன் போட்டியிடுகிறார். இவர் காஞ்சிபுரம் முன்னாள் எம்.பி. ஆவர். இன்று (ஏப்ரல் 05) மாலை மதுரை திருமங்கலத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டிருந்தார். அப்போது மேலுர் தொகுதியின் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விஸ்வநாதனை அறிமுகம் செய்து வைத்து வாக்குச் சேகரித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தில் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மும்முராக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது. வேட்பு மனுத்தாக்கலுக்கு நாளை கடைசி தினம் என்பதால் அதிகளவில் வேட்பு மனுத்தாக்கல் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கான விரிவான ஏற்பாடுகளைத் தேர்தல் ஆணையம் செய்துள்ளது. நாளை மாலையே எந்தெந்த தொகுதிகளில் எத்தனை பேர் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளனர் என்பது குறித்த தகவல் நாளை மாலையே வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.