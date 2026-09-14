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விநாயகர் சதுர்த்தியன்று மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்த புதிய குட்டி யானை 'துர்கா'

அசாம் மாநிலத்தில் உள்ள மானஸ் தேசிய பூங்கா பகுதியில் இருந்து சுமார் 3,000 கிலோ மீட்டர் தொலைவை கடந்து துர்கா யானை, மதுரைக்கு அழைத்து வரப்பட்டது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்துள்ள புதிய யானை 'துர்கா'
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்துள்ள புதிய யானை 'துர்கா' (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 8:46 PM IST

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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு, அசாமின் மானஸ் தேசிய பூங்காவில் இருந்து புதிதாக வாங்கப்பட்ட துர்கா யானையை பக்தர்கள், கோயில் பணியாளர்கள் மலர் தூவி வரவேற்றனர்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு புதிய வரவாக ‘துர்கா’ என்ற 5 வயது பெண் யானை வந்துள்ளது. விநாயகர் சதுர்த்தி திருநாளையொட்டி அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து நீண்ட பயணம் மேற்கொண்டு மதுரை வந்தடைந்த துர்காவை, கோயில் பணியாளர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் மலர் தூவி உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.

தமிழக அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களுக்கு அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து 5 யானைகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் ஒரு யானை துர்கா, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஏற்கனவே ‘பார்வதி’ என்ற பெண் யானை இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், தற்போது சேவா டிரஸ்ட் மூலமாக அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து 5 வயதுடைய பெண் யானை துர்கா வாங்கப்பட்டு கோயிலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. துர்கா யானையை அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து கொண்டு வருவதற்கு வனத்துறை சார்பில் உரிய ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அசாம் மாநிலத்தில் உள்ள மானஸ் தேசிய பூங்கா பகுதியில் இருந்து சுமார் 3,000 கிலோ மீட்டர் தொலைவை கடந்து துர்கா யானை, மதுரைக்கு அழைத்து வரப்பட்டது.

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நீண்டதூர பயணத்தை மேற்கொண்டு மதுரை வந்த துர்கா யானை, விநாயகர் சதுர்த்தி நாளில் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் வளாகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் வளாகத்திற்கு துர்கா வந்தடைந்ததும், கோயில் பணியாளர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் உற்சாகத்துடன் வரவேற்றனர். துர்காவுக்கு மலர்கள் தூவி வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

5 வயதே ஆன குட்டி யானை என்பதால், துர்காவின் வருகை கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்களிடையே கூடுதல் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புதிய சூழலுக்கு வந்துள்ள துர்காவை பக்தர்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து ரசித்தனர்.

மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஏற்கனவே இருந்து வரும் பார்வதி யானையுடன் தற்போது துர்காவும் இணைந்துள்ளது. இதனால், மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் தற்போது இரண்டு பெண் யானைகள் உள்ளன.

TAGGED:

ELEPHANT DURGA
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MADURAI MEENAKSHI AMMAN TEMPLE

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