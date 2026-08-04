மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அறக்கட்டளை நிலம் அபகரிப்பு விவகாரம்: இருவர் கைது
நில அபகரிப்பு விவகாரம் தொடர்பாக மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 4, 2026 at 12:48 PM IST
மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு சொந்தமான அறக்கட்டளை நிலம் அபகரிக்கப்பட்ட வழக்கில் இளையராஜா மற்றும் ராஜ்குமார் ஆகியோரை மத்திய குற்றப் பிரிவு காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் உலக பிரசித்தி பெற்ற வழிபாட்டு தலங்களில் ஒன்றாகும். இந்த கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்கிறார்கள். இந்நிலையில், இந்த கோயிலுக்கு சொந்தமான ரூ.60 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் தனியாருக்கு விற்பனை செய்ததாக புகார்கள் எழுந்தன.
இதனைத் தொடர்ந்து, மீனாட்சி அம்மன் கோயிலின் இணை ஆணையர் மற்றும் செயல் அலுவலர் செல்லதுரை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், இந்தியத் தண்டனை சட்டத்தின் 420 (மோசடி) மற்றும் 120(B) (குற்றச்சதி) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, இந்த நிலத்தை முறைகேடாக ஆக்கிரமித்து இருப்பதாக முன்னாள் வட்டாட்சியர் அன்பழகன், முன்னாள் கிராம - நிர்வாக அலுவலர் அரசன், சார் பதிவாளர் பிரகாஷ், அனந்தராமன் ஆகியோர் மீது மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
மேலும், இந்த நிலங்களை பட்டா மாற்றிய ராமாயி ஆயியார், செந்தமிழ்ச்செல்வி உட்பட 19 பேர் மீது மீனாட்சி கோயில் செயல் அலுவலர் செல்லத்துரை அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், போலி ஆவணங்களை தாக்கல் செய்து பட்டா பெற்றதாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடியைச் சேர்ந்த ராஜ்குமார் (வயது 40) என்பவரை ஆகஸ்ட் 2-ஆம் தேதி காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, ரூ.60 கோடி மதிப்பிலான நிலம் அபகரிப்பு வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான இளையராஜா (வயது 52) என்பவரை நேற்று (ஆகஸ்ட் 03) பெங்களூருவில் கைது செய்தனர்.
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அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியை சேர்ந்த இளையராஜா அரசியல்வாதிகளின் ஆதரவோடு பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இடங்களை மிகக் குறைந்த தொகையில், அவர்களின் பெயரிலேயே பட்டா பதிந்து, பிறகு பதியப்பட்ட நிலங்களை அவர்களிடமிருந்து பவர் பத்திரம் மூலம் வாங்கி விற்று வந்தது தெரிய வந்தது.
தொடர்ந்து, மீனாட்சி கோயில் அறக்கட்டளை நில மோசடி விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.