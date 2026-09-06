மீனாட்சி கோயில் அறக்கட்டளை நில மோசடி வழக்கு - மேலும் 4 பேர் கைது
மீனாட்சி கோயில் அறக்கட்டளை நில மோசடி வழக்கில் 19 பேர் மீது மதுரை மாநகர மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
Published : September 6, 2026 at 11:01 PM IST
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் அறக்கட்டளை நில மோசடி வழக்கில் மேலும் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் மற்றும் அழகர்கோயில் சேவைக்காக உருவாக்கப்பட்ட அறக்கட்டளைக்குச் சொந்தமான ரூ.60 கோடி மதிப்பிலான சுமார் 1.79 ஏக்கர் நிலம் முறைகேடாக பட்டா மாற்றம் செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.
இந்த புகாரில், புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த முத்துராணி (வயது 60), கீதா (வயது 49), குளத்தூரைச் சேர்ந்த ஜோதி (வயது 50), கரம்பக்குடியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் (வயது 59) ஆகிய நான்கு பேரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் இன்று (செப்.06) கைது செய்தனர். இவர்கள் மீது IPC 120(B) (கூட்டுச்சதி), 420 (மோசடி) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அவர்களிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதன்மூலம் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர்ந்துள்ளது. ஏற்கனவே, இவ்வழக்கில் புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த ராஜ்குமார், உசிலம்பட்டியைச் சேர்ந்த இளையராஜா, முன்னாள் தாசில்தார் அன்பழகன் மற்றும் முறைகேடான பத்திரப்பதிவுக்கு உதவியதாகக் கூறப்படும் திண்டுக்கல் சிறுமலையைச் சேர்ந்த காளிக்குமார், முன்னாள் விஏஓ அரசன், முன்னாள் சார் பதிவாளர் அனந்தராமன் ஆகிய ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர்.
மீனாட்சி கோயில் அறக்கட்டளை நில மோசடி வழக்கில் 19 பேர் மீது மதுரை மாநகர மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.