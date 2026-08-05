மீனாட்சி கோயில் நில அபகரிப்பு விவகாரம்: ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் கைது
ரூ. 60 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் விற்பனை செய்த புகாரில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : August 5, 2026 at 9:53 AM IST
மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான நிலம் அபகரிக்கப்பட்ட வழக்கில் ராமநாதபுரம் ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் அன்பழகனை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
உலக புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலுக்கு நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். இந்நிலையில், மதுரை கோரிப்பாளையம் ஹக்கிம் அஜ்மல்கான் சாலையில் உள்ள அசோதா விலாஸ் பங்களா மற்றும் அதனுடன் இணைந்த தோட்டம் உள்ளிட்ட சொத்துக்கள், மீனாட்சி கோயில் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமானதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த சொத்துக்களுக்கான உரிமையை நீக்கி, கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு இராமாயி ஆயியார் உள்ளிட்டோரின் பெயர்களில் சட்டவிரோதமாக பட்டா மாற்றம் செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. அதாவது, மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் மற்றும் அழகர் கோயிலுக்கு சேவை செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ரூ. 60 கோடி மதிப்பிலான அறக்கட்டளை சொத்துகள் தொடர்பாக பத்திரப்பதிவு முறைகேடு செய்யப்பட்டதாக புகார்கள் எழுந்தது.
இந்த புகார்களை தொடர்ந்து, முன்னாள் கிராம நிர்வாக அலுவலர் அரசன் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதுடன், அப்போதைய வட்டாட்சியர் அன்பழகன் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. இந்த நில அபகரிப்பு விவகாரம் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டு, இடைக்காலத் தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், நீதிமன்றத்தின் தடையை மறைத்து கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 16-ஆம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டம் முறப்பநாடு சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பொது அதிகார ஆவணம் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும், இதனைத் தொடர்ந்து, ஜூலை 19-ஆம் தேதி திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நில அடமானப் பத்திரம் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இதுத் தொடர்பாக மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இணை ஆணையர் செல்லத்துரை அளித்த புகாரின் பேரில், முன்னாள் வட்டாட்சியர் அன்பழகன், முன்னாள் கிராம நிர்வாக அலுவலர் அரசன், சார்பதிவாளர்கள் உள்ளிட்ட 19 பேர் மீது மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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இந்த வழக்கின் விசாரணையின்போது, அறக்கட்டளை சொத்துகள் தொடர்பான ஆவணங்களின் உண்மைத் தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக புதுக்கோட்டை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மற்றும் கோட்டாட்சியரிடமும் ஆவணங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. இந்த வழக்கில், ஏற்கனவே கறம்பக்குடியை சேர்ந்த ராஜ்குமார் மற்றும் உசிலம்பட்டியைச் சேர்ந்த இளையராஜா ஆகியோரை காவல்துறையினர் கைது செய்திருந்தனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது தேனி மாவட்டத்தில் வைத்து முன்னாள் வட்டாசியரும், ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளருமான அன்பழகனை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். அறக்கட்டளை சொத்து பத்திரப்பதிவு முறைகேடு வழக்கில் அதிகாரிகள் மற்றும் இதில் தொடர்புடைய பலர் அடுத்தடுத்து கைது செய்யப்பட்டு வருவதால், வழக்கின் விசாரணை மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது.