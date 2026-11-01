விவிஐபிக்கள் வருகையின்போது மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் மின்தடை ஏற்பட்ட விவகாரம் - இளநிலை மின் பொறியாளர் பணியிடை நீக்கம்
உரிய விளக்கத்தை 15 நாட்களுக்குள் எழுத்துப்பூர்வமாக சமர்ப்பிக்கவும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள இளநிலை மின் பொறியாளருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : November 1, 2026 at 10:47 AM IST
மதுரை: மதுரை மீனாட்சியம்மன் திருக்கோயிலில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் சுவாமி தரிசனம் மேற்கொண்டிருந்தபோது மின்தடை ஏற்பட்ட விவகாரத்தில், இளநிலை மின் பொறியாளரை பணியிடை நீக்கம் செய்து கோயில் அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் ருக்மணி பழனிவேல்ராஜன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கடந்த அக்.30- ஆம் தேதி, குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சியம்மன் திருக்கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார். அப்போது, திடீரென இரண்டு முறை மின்தடை ஏற்பட்டது. பின்னர், அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோதும் மீண்டும் மின்தடை ஏற்பட்டது. இது பெரும் விமர்சனத்திற்குள்ளான நிலையில் திருக்கோயிலின் மின் பொறியாளர் ஜானகிராமனை பணியிடை நீக்கம் செய்து கோயிலின் அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் ருக்மணி பழனிவேல்ராஜன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து மதுரை மீனாட்சியம்மன் திருக்கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், " குடியரசு துணைத் தலைவர், தமிழ்நாடு ஆளுநர் மற்றும் சமுக நலத்துறை துறை அமைச்சர் ஆகியோர் இத்திருக்கோயிலுக்கு அக்.30- ஆம் தேதி வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து முடித்து திருக்கோயிலை விட்டு வெளியே சென்று கிழக்கு சித்திரை வீதியில் துணைக் குடியரசுத் தலைவர், பத்திரிக்கை நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்து கொண்டு இருக்கையில், மின் இணைப்பு தடைப்பட்டு இரண்டு நிமிடங்கள் திருக்கோயில் முழுவதும் இருள் சூழ்ந்து மீண்டும் மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி முக்கிய பிரமுகர்கள் திருக்கோயிலுக்கு வருகை தந்தபோது மின் பணியில் கவனம் குறைவாகச் செயல்பட்டது. மேற்படி செயல்பாட்டின் மூலம் அரசுக்கும், திருக்கோயில் நிர்வாகத்திற்கும் அவப்பெயர் ஏற்படும் வகையில் செயல்பட்டது.
மேற்கண்ட குற்றச்சாட்டுக்களின் தன்மைக் கருதி அறங்காவலர் குழுத் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இளநிலை மின் பொறியாளர் ஜானகிராமன் என்பவரை அக்.31- ஆம் தேதி முதல் தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உரிய விளக்கத்தினை இக்குற்றக்குறிப்பாணை கிடைக்கப் பெற்ற 15 நாட்களுக்குள் எழுத்துப்பூர்வமாக சமர்ப்பிக்க இளநிலை மின் பொறியாளர் ஜானகிராமன் என்பவருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. உரிய காலத்திற்குள் விளக்கம் சமர்ப்பிக்க தவறினால் அவரால் கூறிக்கொள்ளத்தக்க விளக்கம் ஏதும் இல்லை எனக் கருதி கைவசமுள்ள ஆவணங்களின் அடிப்படையில் சட்டவிதிகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மேற்படி குற்றச்சாட்டுக்கள் குறித்து ஆட்சேபணை ஏதும் இருப்பின் 30 நாட்களுக்குள் உரிய அலுவலரிடம் மேல்முறையீடு செய்து பரிகாரம் தேடிக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.