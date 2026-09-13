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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் மஹா கும்பாபிஷேகம்- சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

செப்.16, 17 தேதிகளில் சேலம் வழியாக சென்னை சென்ட்ரல்- மதுரை இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (X/@SalemDRM)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 5:05 PM IST

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சென்னை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் மஹா கும்பாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு பக்தர்களின் வசதிக்காக சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயிலில் வரும் செப்.17- ஆம் தேதி மஹா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் திருக்கோயிலுக்கு வருகைத் தருவார்கள் என்பதால் தெற்கு ரயில்வே சார்பில் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

சேலம் வழியாக மதுரைக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

வரும் செப்.16- ஆம் தேதி சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து மதுரைக்கும், மறுமார்க்கத்தில், செப்.17- ஆம் தேதி மதுரையில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரலுக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் (06153/06154) இயக்கப்படுகின்றன. மாலை 04.10 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 04.30 மணிக்கு மதுரை ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். பிற்பகல் 03.30 மணிக்கு மதுரை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 03.30 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலைச் சென்றடையும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் சிறப்பு ரயில்கள் நின்றுச் செல்லும்.

மானாமதுரை- சென்னை முன்பதிவில்லா மெமு ரயில்கள் அறிவிப்பு

வரும் செப்.16- ஆம் தேதி அன்று காலை 10.45 மணிக்கு சென்னை கடற்கரையில் இருந்து புறப்படும் முன்பதிவில்லா மெமு ரயில் (06161), இரவு 11.30 மணிக்கு மானாமதுரையைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், செப்.17- ஆம் தேதி அன்று மதியம் 12.00 மணிக்கு மானாமதுரையில் இருந்து புறப்படும் முன்பதிவில்லா மெமு ரயில் (06162), இரவு 11.45 மணிக்கு சென்னை தாம்பரத்தைச் சென்றடையும். இந்த மெமு சிறப்பு ரயில்கள், 12 முன்பதிவில்லா பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படுகின்றன.

சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள்

தென்மாவட்ட பக்தர்களின் தேவையைப் பூர்த்திச் செய்ய ஏதுவாக சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து மதுரைக்கு அதிவிரைவு சிறப்பு ரயிலும் (06157), சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து மதுரைக்கு சிறப்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலும் (06153) இயக்கப்பட உள்ளன.

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TAGGED:

சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
மஹா கும்பாபிஷேகம்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில்
TRAIN PASSENGERS
MADURAI SPECIAL TRAINS

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