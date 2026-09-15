மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்: சில விவகாரங்களில் குழப்பம் - அறங்காவலர் குழு தலைவர் ருக்குமணி பழனிவேல் ராஜன் குற்றச்சாட்டு
"எங்களது குடும்பத்திற்கும் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கும் நீண்டகாலத் தொடர்பு உண்டு. 1963ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கோயில் குடமுழுக்கின்போது, எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக மீனாட்சியம்மனுக்கு வைரக் கிரீடம் சாற்றப்பட்டது" என ருக்குமணி பழனிவேல் ராஜன் கூறினார்.
Published : September 15, 2026 at 8:35 PM IST
சென்னை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நாளை மறுதினம் (செப்.17) நடைபெறவுள்ள நிலையில், விழா ஏற்பாடுகளில் சில குழப்பங்கள் நீடிப்பதாக கோயில் அறங்காவலர் குழு தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனின் தாயாருமான ருக்குமணி பழனிவேல் ராஜன் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகம் 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, வரும் 17-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகளை தமிழக அரசு செய்துள்ளது. இந்நிலையில், இந்த விழா ஏற்பாடுகள் குறித்து அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் ருக்குமணி பழனிவேல் ராஜன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவருடன் அறங்காவலர் குழு உறுப்பினர்கள் சீனிவாசன், சுப்புலட்சுமி ஆகியோரும் உடனிருந்தனர்.
ருக்குமணி பழனிவேல் ராஜன் கூறுகையில், "மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை உலகமே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த விழா எந்தவித கருத்து வேறுபாடுகளுக்கும் இடமளிக்காமல் அனைவரும் ஒருமித்த கருத்துடன் மகிழ்ச்சியாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதே அறங்காவலர் குழுவின் நோக்கம்.
தீ விபத்துக்கு பிறகு புனரமைப்பு
கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட தீ விபத்துக்குப் பிறகு, கோயிலின் தொன்மை மாறாமல் வீர வசந்தராயர் மண்டபத்தை மீண்டும் புனரமைக்க முடியுமா என்ற மிகப்பெரிய கேள்வி எழுந்தது. இந்தப் பணியை தொடங்கி வைத்த சில மாதங்களிலேயே, அப்போதைய அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் கருமுத்து கண்ணன் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார்.
அதன் பின்னர், அறங்காவலர் குழுத் தலைவராக தானும், மற்ற உறுப்பினர்களும் பொறுப்பேற்றுக்கொண்ட நிலையில், சவாலான இந்தப் பணியை முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தலின்படியும், முன்னாள் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களின் வழிகாட்டுதலின்படியும் சிறப்பாக மேற்கொண்டோம்.
வீர வசந்தராயர் மண்டபத்தின் தூண்களை அமைப்பதற்குத் தேவையான கற்களைப் பெறுவதிலும் பல்வேறு சிரமங்கள் ஏற்பட்டன. அண்டை மாநிலங்கள் வரை தேடிச் சென்ற நிலையில், இறுதியில் தமிழ்நாட்டிலேயே அதற்கான கற்கள் கிடைத்ததன. அவை பழமையான கட்டமைப்புடன் பிரத்யேகமாகப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டன.
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'பாஸ் எண்ணிக்கையில் குழப்பம்'
விழா சிறப்பாக நடைபெற வேண்டிய இந்த நேரத்தில், பக்தர்களின் பாதுகாப்பு, உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மட்டுமின்றி, பொதுமக்கள் அனைவரும் அறிந்துகொள்ளும் வகையிலான முறையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதா என்பதும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
கும்பாபிஷேகத்திற்கான அனுமதி அட்டைகள் தொடர்பாக தினந்தோறும் மாறுபட்ட தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. பாஸ் எண்ணிக்கை 9,000 என்றும், 11,000 என்றும் வெவ்வேறு தகவல்கள் வெளியாகின்றன. இதனால் பக்தர்கள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.
'அரசியல் - ஆன்மீகம்'
கோயிலுக்கு நீண்டகாலமாக ஆதரவளித்து வரும் மதிக்கத்தக்க நன்கொடையாளர்கள் மற்றும் உபயதாரர்களுக்கு அழைப்புகள் முறையாக சென்றடைந்துள்ளதா என்பது குறித்த தகவல் கூட, அறங்காவலர் குழுவுக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை.
மேலும், கும்பாபிஷேக நிகழ்வில் யாரெல்லாம் விடுபடக்கூடாது என்பதற்கான பட்டியலை அறங்காவலர் குழு சார்பில் தயாரித்து வைத்திருந்த போதிலும், அது உரிய முறையில் கவனத்தில் கொள்ளப்படவில்லை. அரசியலையும் ஆன்மீகத்தையும் நாங்கள் இணைத்துப் பார்ப்பதில்லை.
வைரக் கிரீடம்
எங்களது குடும்பத்திற்கும் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கும் நீண்டகாலத் தொடர்பு உண்டு. 1963ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கோயில் குடமுழுக்கின்போது, காலம்சென்ற பி.டி. ராஜன் தலைமையில் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. அப்போது எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக மீனாட்சியம்மனுக்கு வைரக் கிரீடம் சாற்றப்பட்டது.
அரசியலையும் ஆன்மீகத்தையும் எங்களது குடும்பம் என்றைக்குமே இணைத்துப் பார்த்ததில்லை. ஆன்மீகத் திருப்பணிகள் எவ்வளவு சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்பதில், அரசியலில் இருப்பவர்களாகிய நாங்கள் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தாலும், அதில் அரசியல் கலந்துவிடக் கூடாது என்பதிலும் கவனமாக இருக்கிறோம். “
மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாகவும், பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையிலும் நடைபெற வேண்டும் என்பதே எங்களின் ஒரே நோக்கம்" என ருக்குமணி பழனிவேல் ராஜன் தெரிவித்தார்.