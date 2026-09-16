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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம்: பக்தர்களுக்காக செய்யப்பட்டுள்ள டாப் 10 வசதிகள்

எலும்பு முறிவு, பொது மருத்துவம், அறுவை சிகிச்சை உள்ளிட்ட துறைகளைச் சார்ந்த மருத்துவர்களை கொண்ட சிறப்பு மருத்துவக் குழுக்கள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றி தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 6:23 PM IST

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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நாளை (செப்.17) நடைபெறவுள்ளதை முன்னிட்டு, பக்தர்கள் வசதிக்காக பல்வேறு வசதிகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறை செய்து தந்துள்ளது.

கடந்த 2009ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு (17 ஆண்டுகளுக்கு பின்), மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கும்பாபிஷேக விழா நாளை கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது. மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற திருத்தலம் என்பதால், இக்கோயில் கும்பாபிஷேகத்திற்கு சுமார் 7 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்கவுள்ளதால் இதற்கான ஏற்பாடுகள் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக நடைபெற்று வந்தது. பக்தர்களின் பாதுகாப்பு, அவர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள், அசம்பாவித தடுப்பு என இந்து சமய அறநிலையத்துறை, காவல்துறை, தீயணைப்புத் துறை உள்ளிட்ட துறைகள் ஒருங்கிணைந்து பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்து வந்தன.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை ஒட்டி ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகள்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை ஒட்டி ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சிறப்பு கண்காணிப்பாளர்கள்

அந்த வகையில், இந்த கும்பாபிஷேக பணிகளைக் கண்காணிப்பதற்காக கொ.வீரராகவராவ், மதுசூதன் ரெட்டி மற்றும் பழனி ஆகிய ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டு, பணிகள் மிக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. நாளை காலை 7.40 மணி முதல் 8.10 மணி வரை இந்த கும்பாபிஷேக பெருவிழா நடைபெற உள்ளது.

72 வாகன நிறுத்துமிடங்கள்

பக்தர்களின் வசதிக்காக மதுரையின் நுழைவாயிலேயே 5 தற்காலிக பேருந்து நிறுத்துமிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கிருந்து மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் செல்வதற்காக ஏராளமான பேருந்துகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. கார், பைக் போன்ற வாகனங்களில் வரும் பக்தர்களுக்காக 72 வாகன நிறுத்துமிடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு சுமார் 8 ஆயிரம் வாகனங்களை நிறுத்த வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இன்று மாலை முதலாகவே மீனாட்சி அம்மன் கோவிலின் ஆவணி வீதிகள், மாசி வீதிகளில் முழுவதுமாக போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதிகள், பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்களின் பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே விடப்படுகின்றன.

சிறப்பு மருத்துவக் குழுக்கள்

பக்தர்களின் மருத்துவத் தேவைக்காகவும், அவசர உதவிக்காகவும் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை, மாநகராட்சி மற்றும் பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் விரிவான வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. எலும்பு முறிவு, பொது மருத்துவம், அறுவை சிகிச்சை மற்றும் மயக்க மருத்துவம் உள்ளிட்ட துறைகளைச் சார்ந்த மருத்துவர்களைக் கொண்ட சிறப்பு மருத்துவக் குழுக்கள் இங்கு முகாமிட்டுள்ளன.

60 படுக்கைகள் கொண்ட சிறப்பு தனிப்பிரிவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. விபத்து மற்றும் காயம் தொடர்பான சிகிச்சை தேவைப்படும் நபர்களை தீவிர விபத்து அறுவை சிகிச்சை பிரிவுக்கும், பிற மருத்துவ அவசர நிலைகளில் பாதிக்கப்படுவோரை விரைவாக அழைத்துச் செல்ல உரிய ஒருங்கிணைப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

27 இடங்களில் 54 மருத்துவ முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கோவிலின் மேற்புறத்தில் 7 மருத்துவ முகாம்களும், உட்புறத்தில் 6 மருத்துவ முகாம்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 0மதுரை மாநகராட்சி சார்பாக துணை ஆணையர், உதவி ஆணையர்கள், உதவி செயற்பொறியாளர்கள், உதவி பொறியாளர்கள் மற்றும் தனி அலுவலர்கள் என 1000 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

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ஆம்புலன்ஸ் வசதி

இதுகுறித்து 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவையின் மதுரை மண்டல மேலாளர் பிரசாத் கூறுகையில், "ஆம்புலன்ஸ் சேவையைப் பொறுத்தவரை நான்கு கோபுர வாயில்களுக்கு அருகில் 4 வண்டிகள், கோவிலுக்கு 500 மீட்டர் சுற்றளவில் 7 வண்டிகள், 1 கி.மீ. சுற்றளவில் 5 வண்டிகள், மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் 33 வண்டிகள் என 50-க்கும் மேற்பட்ட ஆம்புலன்ஸ்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. 35 ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள், தொழில்நுட்பப் பணியாளர்கள், 3 கண்காணிப்பாளர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

கோவிலின் மேற்புறத்திலும் 10க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் உள்ளனர். பக்தர்களுக்கு ஏதேனும் மயக்கம் உள்ளிட்ட அவசர நிலை ஏற்பட்டால் ஸ்ட்ரெச்சர் மூலம் கீழே கொண்டு வரும் வகையில் தேவையான 'ரூட் மேப்' செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வரை ஆம்புலன்ஸ் மட்டும் செல்வதற்காகவே தனி வழி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் சரியான முறையில் ஒருங்கிணைப்பதற்காக, அனைத்துப் பணியாளர்களுக்கும் 'வாக்கி டாக்கி' வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறையில் நமது பணியாளர்கள் 3 பேர் சிசிடிவி கேமராக்களை பார்வையிட்ட படி, தேவையான பணிகளை அங்கிருந்து ஒழுங்குப்படுத்த உள்ளனர்" என அவர் கூறினார்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வழிபடும் பக்தர்கள்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வழிபடும் பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

7 வண்ணங்களில் அனுமதிச்சீட்டு

கோவில் கும்பாபிஷேகத்தைக் காண பழுப்பு, இளஞ்சிவப்பு, நீலம், கருநீலம், பச்சை, மஞ்சள், சிகப்பு நிறங்களில் அனுமதிச்சீட்டுகள் பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் எந்தெந்த பகுதிகளிலிருந்து வர வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தகவல்கள் அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இது தவிர, விவிஐபி-களுக்கு 'தங்க நிற வட்டப் பட்டை' (Golden Round Badge) வழங்கப்பட்டுள்ளது. கும்பாபிஷேகம் நிறைவடைந்த பிறகு பொது தரிசனத்திற்காக காலை 10 மணி முதல் பக்தர்கள் கோவிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படுவர். சித்திரை வீதிகளிலும், கோவிலுக்குள்ளும் பக்தர்கள் வரிசையாகச் சென்று தரிசனம் செய்ய ஏதுவாக சவுக்கு கம்புகளைக் கொண்ட தடுப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பக்தர்கள் உள்ளே மற்றும் வெளியே பாதுகாப்பாகச் செல்லும் வகையில் 7 வழிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

4 நாட்கள் கட்டணமின்றி தரிசனம்

கும்பாபிஷேகத்தை ஒட்டி மதுரை மாநகர் முழுவதும் சுமார் 6 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மின்சாரத்துறை சார்பாக 100-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள், கும்பாபிஷேக பணிக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். பக்தர்களின் போக்குவரத்து வசதியைக் கருத்தில் கொண்டு சுமார் 1,000 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. நகர் முழுவதும் குடமுழுக்கு நிகழ்வுகளைக் காணும் வகையில் 53 இடங்களில் மிகப் பிரம்மாண்டமான எல்இடி திரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

செப்டம்பர் 17 முதல் 20 ஆம் தேதி வரை பொதுமக்கள், பக்தர்கள் கட்டணமின்றி மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் தரிசனம் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

களத்தில் 320 தீயணைப்பு வீரர்கள்

கும்பாபிஷேகத்தை ஒட்டி சோழவந்தான், திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம், அனுப்பானடி, தேனி, மதுரை பெரியார் பேருந்து நிலையம், மீனாட்சி அம்மன் கோவில் ஆகிய இடங்களில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த தீயணைப்பு வாகனங்கள், தற்போது முழுவதுமாக மீனாட்சி அம்மன் சித்திரை வீதிகளில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

கோவிலுக்குள் இரண்டு வாகனங்கள். இதுபோக, விளக்குத்தூண், பெரியார் பேருந்து நிலையம், ரயில் நிலையம், கார் பார்க்கிங் பகுதி உள்ளிட்ட இடங்களில் மொத்தம் 12 தீயணைப்பு வாகனங்களும், அவற்றுடன் தீயணைப்பு வீரர்கள் 320 பேரும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

சிறு தீயணைப்பு வானங்கள்

யாகசாலை பகுதிகளிலும், குறுகிய தெருக்களிலும் தீ விபத்து ஏற்பட்டால் எளிதில் செல்லும் வகையில் சிறிய ரக தீயணைப்பு வாகனங்கள் (Mini Fire Tenders) தயார் நிலையில் உள்ளன. யாகசாலை அருகே தேவையான தீயணைப்பு உபகரணங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கும்பாபிஷேகத்தை ஒட்டி சுவாமிகளுக்கு நடைபெறும் சிறப்பு அபிஷேகம்
கும்பாபிஷேகத்தை ஒட்டி சுவாமிகளுக்கு நடைபெறும் சிறப்பு அபிஷேகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குடிநீர் மற்றும் கழிப்பறை வசதிகள்

மதுரை மாநகராட்சி சார்பாக சித்திரை, ஆவணி, மாசி மற்றும் வெளிவீதிகளில் போதுமான குடிநீர் மற்றும் கழிப்பறை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அப்பகுதியில் உள்ள 24 நிரந்தரக் கழிப்பறைகள் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளன. 28 இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிகக் கழிப்பறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் 3 முதல் 5 கழிப்பறைகள் இருக்கும். சித்திரை வீதிகளில் 16 குடிநீர் தொட்டிகளும், 1000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட 203 குடிநீர் தொட்டிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அவசர உதவி எண்கள்

வெயிலை சமாளிப்பதற்காக நடைபாதைகளில் தேங்காய் நார் பாய்கள் விரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவற்றில் தொடர்ந்து தண்ணீர் ஊற்றவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சேரும் கழிவுகளை உடனுக்குடன் அப்புறப்படுத்த, தூய்மைப் பணியாளர்கள் 1500-க்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.

கோவிலை சுற்றி பல்வேறு பகுதிகளில் மின் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் தேவைகள், தகவல் மற்றும் அவசர உதவிகளுக்காக 1800-425-6781, 1800-425-6782 ஆகிய கட்டணமில்லா உதவி எண்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் இந்த உதவி எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு தேவையான தகவல்கள் மற்றும் உதவிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்
கும்பாபிஷேகம்
மதுரை
மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர்
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