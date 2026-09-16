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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நாளை கும்பாபிஷேகம்: 50 ஆயிரம் பேருக்கு அறுசுவை விருந்து

மதுரை மீீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நாளை காலை 7:40 மணி முதல் 8:10 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.

பிரம்மாண்ட விருந்துக்கு தடபுடல் ஏற்பாடு
பிரம்மாண்ட விருந்துக்கு தடபுடல் ஏற்பாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 11:02 PM IST

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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவை முன்னிட்டு 50 ஆயிரம் பேருக்கு அறுசுவை விருந்து படைக்க தடபுடலாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரம்மாண்டமான இப்பணியில் 500-க்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வலர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மதுரையில் நாளை (செப்.17) நடைபெற உள்ள அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவை முன்னிட்டு, பழமுதிர்ச்சோலை திருவருள் முருகன் பக்த சபை டிரஸ்ட் சார்பில் 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்களுக்கு அன்னதான விருந்து வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடங்கிய சமையல் பணிகள்

இதற்கான சமையல் பணிகள் மதுரை சேதுபதி மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இன்று மாலை முதலே நூற்றுக்கணக்கான தன்னார்வலர்கள் திரண்டு காய்கறி நறுக்குதல், சமையல் செய்தல், பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்தல், உணவு தயாரிப்புக்கான பொருட்களை தயார் செய்தல் உள்ளிட்ட பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

35 ஆண்டுகளாக தொடரும் திருப்பணி

பழமுதிர்ச்சோலை திருவருள் முருகன் பக்த சபை டிரஸ்ட் சார்பில், கடந்த 35 ஆண்டுகளாக மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கல்யாண விழாவை முன்னிட்டு பக்தர்களுக்கு விருந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் ஒரு லட்சம் பேருக்கு திருக்கல்யாண விருந்து வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது கும்பாபிஷேக பெருவிழாவையும் முன்னிட்டு பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முதற்கட்டமாக 40 ஆயிரம் பேருக்கு உணவு வழங்க திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து நன்கொடையாக உணவுப் பொருட்கள் கிடைத்துள்ளதால் 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு உணவு வழங்க முடியும் என டிரஸ்ட் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. பக்தர்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கின்ற பணம் பொருள் காய்கறிகள் என அனைத்திற்கும் உரிய ரசீதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

எங்கள் வீட்டில் நடக்கும் விசேஷம் போல உணர்கிறோம்

விருந்து ஏற்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ள தன்னார்வலர் சாந்தி கூறுகையில், “மீனாட்சி அம்மன் குடமுழுக்கு விழாவுக்கு வருகை தரும் அனைவரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீனாட்சி அம்மன் திருக்கல்யாணத்தின்போது இந்தத் திருப்பணியை மேற்கொண்டு வருகிறோம். தற்போது கும்பாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு அனைவருக்கும் விருந்து படைப்பதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறோம்.

காய்கறி நறுக்குதல், கூட்டுதல், பெருக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை மகிழ்ச்சியுடன் செய்து வருகிறோம். மீனாட்சி அம்மனுக்காக செய்யும் இந்தப் பணியை எங்கள் வீட்டில் நடைபெறும் ஒரு விசேஷமாகவே எண்ணி பங்கேற்கிறோம்” என்றார்.

காலை முதல் மதியம் வரை அறுசுவை விருந்து

நாளை காலை 7 மணி முதல் காலை 10 மணி வரை பக்தர்களுக்கு இட்லி, கேசரி, வெண்பொங்கல், வடை, சட்னி, சாம்பார் உள்ளிட்ட உணவுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. அதனைத் தொடர்ந்து காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை தக்காளி சாதம், தயிர் சாதம், வெஜிடபிள் பிரியாணி, சர்க்கரைப் பொங்கல், வடை, காரக்கறி கூட்டு உள்ளிட்ட உணவுகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக டிரஸ்ட் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

3 நாட்களில் தயாரான பிரமாண்ட ஏற்பாடு

டிரஸ்டின் துணைத் தலைவர் கார்த்திகேயன் கூறுகையில், “கடந்த 35 ஆண்டுகளாக திருக்கல்யாண விருந்தை பக்தர்களுக்கு வழங்கி வருகிறோம். முதல் 10 ஆண்டுகள் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள் இந்தப் பணியை மேற்கொண்டோம். கூட்டம் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து தற்போது மதுரை சேதுபதி மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் விருந்து வழங்கி வருகிறோம்.

இந்த முறை கும்பாபிஷேகத்திற்காக உணவு வழங்க தமிழக அரசு கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். மூன்று நாட்களுக்கு முன்புதான் எங்களுக்கு அனுமதி கிடைத்தது. ஆனால் அதற்குள் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து நன்கொடையாக உணவுப் பொருட்கள் வரத் தொடங்கிவிட்டன.

40 ஆயிரம் பேருக்கு உணவு வழங்க முதலில் திட்டமிட்டிருந்தோம். தற்போது 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு உணவு வழங்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.

12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெற வேண்டிய கும்பாபிஷேகம் 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடைபெறுவதை உலகமே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. கோயில் நிர்வாகமும் தமிழக அரசும் விழாவை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றன. இதற்காக ஏராளமான தன்னார்வலர்கள் வந்து திருப்பணியில் ஈடுபடுவது எங்களுக்கு பெருமையாக உள்ளது” என்றார்.

சுகாதாரத்துக்கு முக்கியத்துவம்

பக்தர்களுக்கு உணவு வழங்கும் பணியில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி வருவதாக டிரஸ்ட் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. உணவுப் பொருட்களை கையாளுதல் முதல் சமையல் மற்றும் பரிமாறுதல் வரை தூய்மை மற்றும் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மீனாட்சி அம்மன் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு நடைபெறும் இந்தப் பிரமாண்ட அன்னதான ஏற்பாட்டில், நூற்றுக்கணக்கான தன்னார்வலர்கள் தங்களது பங்களிப்பை வழங்கி வருவது பக்தர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது.

காலை 7:40 மணிக்கு குடமுழுக்கு

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு நாளை காலை 7:40 முதல் 8:10 மணி வரை நடைபெற உள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

KUMBABISHEKAM
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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கும்பாபிஷேகம்
MADURAI MEENAKSHI AMMAN TEMPLE

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