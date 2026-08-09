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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நில மோசடி விவகாரம் - அறநிலையத் துறை அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்

முக்கியக் கோயில்களில் வருகின்ற செப்டம்பர் 1ஆம் தேதிக்குள் செலஃபோன் பாதுகாப்பு கவுண்டர்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன என இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ராமேஷ்
இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ராமேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 3:31 PM IST

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திருச்சி: கோயில் நில விவகாரத்தில் தவறு நடந்தது தெரியவந்த உடன் சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நில மோசடி குறித்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

பூலோக வைகுண்டம் என்று பக்தர்களால் போற்றப்படும் ஶ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலின், கிழக்கு நுழைவாயிலில் உள்ள தாமோதர கிருஷ்ணன் கோயில் கோபுரத்தின் ஒரு பகுதி கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி நள்ளிரவு திடீரென இடிந்து விழுந்தது. இதையடுத்து கோபுரத்தின் பழமை மாறாமல் சிற்ப வல்லுநா்கள், தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள், ஸ்தபதிகள் கொண்ட குழுவின் வழிகாட்டுதலின்படி நுழைவாயிலை சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில், நுழைவாயில் கோபுரத்தின் சீரமைப்பு பணிகள் முழுவதுமாக நிறைவடைந்து இன்று (ஆகஸ்ட் 9) பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டது. இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் நுழைவாயில் கோபுரத்தை திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார். இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரத்திக் தாயள் மற்றும் கோயில் அர்ச்சகர்கள், அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து அமைச்சர் ரமேஷ் பேசுகையில், “முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆட்சியில் இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் சார்பில் பல்வேறு கோயில்களில் திருப்பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கடந்த காலங்களில் தொடங்கப்பட்ட சில திருப்பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டிருந்தது.

மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நில மோசடி விவகாரம் - இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் விளக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த பிறகு உடனடியாக அந்த பணிகளை எல்லாம் தீவிரமாக துரிதப்படுத்தி தகுந்த காலகட்டத்தில் முடிக்க வேண்டும் என முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார். அதன் அடிப்படையில் அனைத்து பணிகளும் சிறந்த முறையில் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

அந்த வகையில், ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் உள்ள 21 கோபுரங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீ தாமோதர கிருஷ்ண கோபுரத்தின் பணிகள் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு பல்வேறு காரணங்களால் தாமதமானது. பாதசாரிகள் நடந்து செல்லும் பாதை மூடப்பட்டிருப்பதால் பொதுமக்கள் சிரமப்படுவதாக விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஒருங்கிணைப்போடு பணிகள் விரைவுபடுத்தப்பட்டன. உபயதாரரின் முழு ஒத்துழைப்போடு கோபுரப் பணிகள் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டு, தற்போது பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக அந்தப் பாதை மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ச்சியாக கோயில் நிலங்கள் மோசடி வெளிவருவது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர், “முன்னோர்கள் கோயில்களில் தர்ம காரியங்கள் மற்றும் அறப்பணிகளுக்காக எழுதி வைத்த சொத்துகளை, காலப்போக்கில் நோக்கங்களை மறைத்து நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் நிர்வாக ரீதியாகப் பதிவு செய்து மோசடிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதுபோன்ற மோசடி குறித்து துறையின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளன.

பழனி விவகாரத்தில் நீதிமன்றத்தை ஏமாற்றி ஆவணங்கள் பெறப்பட்ட விவகாரம் குறித்து உயர் நீதிமன்றமே குறிப்பிட்ட நிலையில், அதுகுறித்து உடனுக்குடன் அப்பீல் செய்வது மற்றும் காவல் துறையில் புகார் அளிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன.

இதுபோன்று, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் விவகாரத்தில் அறக்கட்டளை சொத்துகளை தனி நபர்களுக்கு பவர் மாற்றம் செய்ய முயன்ற வழக்கில், புகார் பெறப்பட்ட 10 நாட்களுக்குள் 19 பேர் மீது எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு கைது மற்றும் விசாரணை நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. கடந்த ஆட்சியில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

தவறு நடப்பது தெரியவந்தால் தவெக அரசு ஒருபோதும் வேடிக்கை பார்ப்பதில்லை. உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. கடந்த ஆட்சியில் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் விவகாரத்தில் தூங்குக்கொண்டிருந்தார்களா? ஏன் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை?. தற்போது இந்து சமய அறநிலையத் துறையில் கோயில் நிலங்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது" எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, கோயில்களில் திருப்பணிகள் குறித்த கேள்விக்கு, “சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் மானிய கோரிக்கைகளில் எத்தனை கோயில்களில் திருப்பணிகள், கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது என்ற அறிவிப்பு வெளியிடப்படும்” எனக் கூறினார்.

ஸ்ரீரங்கம் அடிமடை பிரச்சனை குறித்து பேசிய அவர், “அதில் சட்ட போராட்டம் உள்ளது. முழுவதுமாக சட்ட வல்லுநர்கள் மூலம் ஆராய்ந்து, நல்ல முன்னெடுப்புகள் எடுக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

கோயில்களில் செல்ஃபோன் பயன்படுத்தக்கூடாது என்ற உத்தரவு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, கோயில்களின் கருவறைக்குள் செல்ஃபோன் மற்றும் வீடியோ பதிவு செய்வதைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. முதற்கட்டமாக முக்கியக் கோயில்களில் வருகின்ற செப்டம்பர் 1ஆம் தேதிக்குள் பாதுகாப்பான செல்ஃபோன் பாதுகாப்பு கவுண்டர்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன.

இதன் மூலம் கோயில்களுக்குள் செல்ஃபோன் பயன்படுத்துவது முழுமையாகத் தடை செய்யப்படும். கோயிலுக்கு இறைவனை தேடி வரும் பக்தர்கள் செல்ஃபோன் பயன்பாட்டை தவிர்த்துகொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். அதே போன்று, கோயிலுக்கு வரும் முக்கிய பிரமுகர்களை, கோயிலுக்கு வெளியே எங்கு வேண்டுமானாலும் ஊடக நண்பர்கள் பேட்டி எடுக்கலாம். கோயிலுக்குள்ளும் கருவறைக்கு அருகிலும் பதிவுகளைத் தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

கோயில்களில் லஞ்சம் மற்றும் முறைகேடுகள் குறித்த புகார்களைத் தெரிவிக்க பிரத்யேக மின்னஞ்சல் முகவரி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பெறப்படும் புகார்களின் மீது சட்ட வல்லுநர்களின் ஆலோசனையைப் பெற்று கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என்று அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MADURAI MEENAKSHI AMMAN TEMPLE
MINISTER RAMESH
இந்து சமய அறநிலையத்துறை
கோயிலில் செல்போன் தடை
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