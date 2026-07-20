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செப்.17-இல் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் குடமுழுக்கு- நீதிமன்றத்தில் கோவில் நிர்வாகம் தகவல்

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துகளை மீட்கவும், மீனாட்சியம்மன் கோவிலை புனரமைத்து விரைவாக குடமுழுக்கு நடத்தவும் உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு விசாரித்து வருகிறது.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம்
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 9:33 PM IST

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சென்னை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலின் குடமுழுக்கு திட்டமிட்டபடி செப்டம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி நடத்தப்படும் என்று கோவில் நிர்வாகம், சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தெரிவித்துள்ளது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துகளை மீட்கவும், மீனாட்சியம்மன் கோவிலை புனரமைத்து விரைவாக குடமுழுக்கு நடத்தவும் உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில் இந்த தகவலை கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

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சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் என்பவர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் ஒரு பொதுநல வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மற்றும் அதன் உபகோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை முறையாக மீட்டு பராமரிக்கவும், கோவிலை புனரமைத்து விரைவாக குடமுழுக்கு நடத்தவும் உத்தரவிட வேண்டும் என்று அவர் மனுவில் கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், சக்திவேல் அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது.

அரசுத் தரப்பில், " வீரவசந்தராயர் மண்டப பணிகள் முடிவடையும் நிலையில் உள்ளன. புதிய நவீன சமையலறை அமைப்பதற்கான பணிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதிக்குள் பணிகள் நிறைவடைந்து விடும். கோவிலின் குடமுழுக்கு செப்டம்பர் 17-ஆம் தேதி நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணி தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், மனுதாரர் தரப்பில், "ஆக்கிரமிப்புகள் முறையாக அகற்றப்படவில்லை. தணிக்கை அறிக்கையின் அடிப்படையில் வசூலிக்கப்பட வேண்டிய தொகை வசூலிக்கப்படாமல் உள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

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இவற்றைப் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் வழக்கை ஜூலை 29-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.

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