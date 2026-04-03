ஏப்ரல் 28 இல் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் - சித்திரை திருவிழாவுக்கு தயாராகும் மதுரை
ஏப்ரல் 29 ஆம் தேதி காலை 6.30 மணி அளவில் பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுக்க நான்கு மாசி வீதிகளிலும் அம்மன் மற்றும் சுவாமியின் தேர் வலம் வரும்.
Published : April 3, 2026 at 3:22 PM IST
மதுரை: மதுரையின் முக்கிய திருவிழாக்களுள் ஒன்றாக கருதப்படும் சித்திரை பெருவிழாவின் அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது.
உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை திருவிழா வெகுவிமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்தவகையில் நடப்பாண்டிற்கான சித்திரை பெருவிழா ஏப்ரல் 18 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்க இருக்கின்றது. 10-க்கும் மேற்பட்ட நாட்கள் இந்த விழா கொண்டாடப்பட இருக்கின்றது. இதன் அட்டவணையே தற்போது வெளியாகி இருக்கின்றது.
ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி, இரண்டாம் நாளில் பூத மற்றும் அன்ன வாகனத்தில் நான்கு மாசி வீதிகளிலும் அம்மன் மற்றும் சுவாமியின் திருவீதி உலா நடைபெற உள்ளது. அடுத்தபடியாக, ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதி, மூன்றாம் நாளன்று கைலாச பருவதம் மற்றும் காமதேனு வாகன உலா நான்கு மாசி வீதிகளில் நடைபெற இருக்கிறது.
நான்காம் நாளான ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி தங்க பல்லக்கில் அம்மனும், சுவாமியும் உலா வரும் நிகழ்வு நடைபெற இருக்கின்றது. இந்த உலா காலை 9 மணி அளவில் கிழக்கு சித்திரை வீதி, மீனாட்சி கோவில் தெரு, தெற்கு ஆவணி மூல வீதி, தொட்டியன் கிணற்று தெரு, சின்னக் கடைத்தெரு, தெற்கு வாசல் வழியாக வந்து வில்லாபுரத்தில் அமைந்துள்ள பாகற்காய் மண்டகப்படியில் சுவாமியும், அம்மனும் எழுந்தருள உள்ளனர். பிறகு மாலை 6 மணி அளவில் அங்கிருந்து தங்கப் பல்லக்கு புறப்பட்டு இரவு கோவிலை வந்தடையும்.
இதைத்தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி தங்கக் குதிரை வாகன உலா மற்றும் வேடர் பறிலீலை நிகழ்வுகளும், ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி ரிஷப வாகன உலா மற்றும் சைவ சமய ஸ்தாபித வரலாற்று லீலை நிகழ்வுகளும் நடைபெற உள்ளன. அன்றைய நாள் காலை மற்றும் மாலை இரு வேலைகளிலும் தங்க சப்பரத்தில் நான்கு மாசி வீதிகளில் அம்மனும், சுவாமியின் திருஉலா நிகழ்வு நடைபெறும்.
ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி நந்திகேஸ்வரர் மற்றும் யாளி வாகன உலா நடைபெறும். ஏப்ரல் 26 ஆம் தேதி அருள்மிகு மீனாட்சியம்மனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடைபெறும். மேலும், வெள்ளி சிம்மாசனத்தில் நான்கு மாசி வீதிகளிலும் சுவாமி எழுந்தருளுவார். ஏப்ரல் 27 ஆம் தேதி அன்று திக்கு விஜயம் நடைபெறும். சித்திரை பெருவிழாவின் மைய நிகழ்வான ஏப்ரல் 28 ஆம் தேதி அன்று காலை 8.35 மணிக்கு மேல் 8.59 மணிக்குள் ரிஷப லக்னத்தில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் நடைபெறும்.
அடுத்த நிகழ்வாக ஏப்ரல் 29 ஆம் தேதி திருத்தேரோட்டம் மாசி வீதிகளில் நடைபெறும். அன்று காலை 6.30 மணி அளவில் பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுக்க, நான்கு மாசி வீதிகளிலும் அம்மன் மற்றும் சுவாமியின் தேர் வலம் வரும். ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி அன்று தெய்வேந்திர பூஜை மற்றும் ரிஷப வாகன உலா நடைபெறும் என மீனாட்சி அம்மன் கோவில் செயல் அலுவலர் சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.