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மதுரை மீனாட்சி அம்மனை தரிசித்த முதல்வர் விஜய் - வழிநெடுங்கிலும் பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு

முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் பார்த்த பொதுமக்கள், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் கும்பாபிஷேகத்தின்போது குவிந்த பக்தர்களின் கூட்டத்தைப் போலவும், சித்திரை திருவிழா 2.0 போலவும் இருந்ததாக தெரிவித்தனர்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் முதலமைச்சர் விஜய் தரிசனம்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் முதலமைச்சர் விஜய் தரிசனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 10:44 PM IST

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மதுரை: தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பின் முதன்முறையாக விஜய், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் இன்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார். முதலமைச்சருக்கு வழிநெடுகிலும் பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் இன்று (செப்.28) மதியம் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் விஜய் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தார். அதைத் தொடர்ந்து ரூபாய் 10.25 கோடி மதிப்பீட்டில் புனரமைக்கப்பட்ட மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தை மக்கள் பயன்பாட்டிற்காகத் திறந்து வைத்தார்.

இதையடுத்து அழகர்கோவில் சாலையில் உள்ள அரசினர் சுற்றுலா மாளிகையில் மதிய உணவு எடுத்துக் கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய், மாலை 04.00 மணியளவில் மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்காகப் புறப்பட்டார்.

வழிநெடுகிலும் திரண்ட பொதுமக்கள்

அழகர்கோவில் சாலை, அவுட்போஸ்ட், கோரிப்பாளையம், நெல்பேட்டை, கீழவெளி வீதி, விளக்குத்தூண், தெற்கு மாசி வீதி, ஜடாமுனி கோவில் தெரு, மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வீதி மற்றும் கிழக்கு சித்திரை வீதி உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் சாலையின் இருபுறமும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பொதுமக்கள், தவெக தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பை அளித்தனர். திறந்தவெளி வாகனத்தில் பட்டு வேஷ்டி அணிந்தபடி நின்றவாறு சென்ற முதலமைச்சர் விஜய், பொதுமக்களின் மனுக்களையும் பெற்றுக் கொண்டார்.

மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் அருகே திரண்டிருந்த பொதுமக்களைப் பார்த்து, சட்டப்பேரவையில் செய்திருந்த சைகையைப் போலவே சைகை செய்து அவர்களின் வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்டார். கிழக்கு சித்திரை வீதியில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பொதுமக்கள், ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கையசைத்து முதலமைச்சர் நன்றி தெரிவித்தார். அப்போது 'முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்க', 'டிவிகே, டிவிகே' என தொண்டர்கள் முழக்கமிட்டனர்.

பூரண கும்ப மரியாதை

மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலுக்கு வந்த முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் ருக்மணி பழனிவேல் ராஜன் மற்றும் அறங்காவலர் குழு உறுப்பினர்கள் வரவேற்பு அளித்தனர். அப்போது, அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் ருக்மணியை நலம் விசாரித்த முதலமைச்சர், அவரின் காலில் விழுந்து ஆசி வாங்கினார். அதேபோல் அமைச்சர்கள் ஆனந்த், அருண்ராஜ், நிர்மல் குமார், ரமேஷ், இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் வினய், மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாநகராட்சி ஆணையர் கௌரவ்குமார் உள்ளிட்டோரும் முதலமைச்சரை வரவேற்றனர்.

திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டு, பட்டு வஸ்திரம் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அம்மன் சன்னதி மற்றும் சுவாமி சன்னதிக்கு சென்ற முதலமைச்சர் விஜய், மீனாட்சி அம்மன் மற்றும் சுந்தரேஸ்வரரை தரிசனம் செய்தார். அறங்காவலர் குழு சார்பில் முதலமைச்சருக்கு பட்டு வேஷ்டி, பட்டு சேலை மற்றும் மீனாட்சி அம்மன் சிலை வழங்கப்பட்டது. சிவாச்சாரியார்கள் சார்பில் பிரசாதமும் வழங்கப்பட்டது.

பொற்றாமரைக் குளம் அருகே புகைப்படம்

தரிசனத்தைத் தொடர்ந்து பொற்றாமரைக் குளம் முன்பாக நின்று முதலமைச்சர் விஜய் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். பின்னர் அன்னதானக் கூடம் உள்ளிட்ட திருக்கோயிலின் பகுதிகளைப் பார்வையிட்ட அவர், சமீபத்தில் நடைபெற்ற மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேகம் தொடர்பான விவரங்களையும் கேட்டறிந்தார்.

மதுரை ஆதீனம் சார்பில் ஏலக்காய் மாலை

தரிசனம் முடிந்து திருக்கோயிலில் இருந்து வெளியே வந்த முதலமைச்சர், அங்கு திரண்டிருந்த பொதுமக்களை பார்த்து கையசைத்து வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்டார். திறந்தவெளி வாகனத்தில் புறப்பட்ட அவருக்கு வழிநெடுகிலும் பொதுமக்கள் மற்றும் தவெக தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

மதுரை ஆதீனம் மடத்தின் முன்பாக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஆதீனம் சார்பில் ஏலக்காய் மாலை வழங்கப்பட்டது. அந்த மாலையை அவர் பெற்றுக்கொண்டு, செல்லும் வழியிலேயே அணிந்து கொண்டார். மேலும், தொண்டர்கள் சார்பில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வேல் வழங்கப்பட்டது.

விளக்குத்தூண், காமராஜர் சாலை, தெப்பக்குளம், வைகை, தென்கரை சாலை உள்ளிட்டப் பகுதிகள் வழியாக விமான நிலையத்தை நோக்கி சென்ற முதலமைச்சருக்கு வழிநெடுகிலும் ஏராளமான பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னர் நான்கு வழிச்சாலை வழியாக அவர் மதுரை விமான நிலையம் சென்றடைந்தார்.

சித்திரை திருவிழா 2.0

முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் பார்த்த பொதுமக்கள், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் கும்பாபிஷேகத்தின்போது குவிந்த பக்தர்களின் கூட்டத்தைப் போலவும், சித்திரை திருவிழா 2.0' போலவும் இருந்ததாக தெரிவித்தனர்.

மேலும், விஜய் திரைப்படத்திற்காக மதுரைக்கு வந்தபோது படப்பிடிப்பில் அவரை பார்த்ததாகவும், தற்போது முதலமைச்சராக மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலுக்கு அவர் வந்திருப்பதை நேரில் பார்த்தது மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவும் பொதுமக்கள் கூறினர்.

எம்எல்ஏ திருக்கோயிலுக்குள் செல்லவில்லை

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் அமைந்துள்ள மதுரை மத்திய தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முஸ்தபா, திருக்கோயில் நடைமுறைகள் காரணமாக கோயிலுக்குள் செல்லவில்லை. அவர் அஷ்டசக்தி மண்டபம் பகுதியில் நின்றிருந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் தரிசனம் முடித்து வெளியே வந்தபோது அவருடன் இணைந்து வெளியே வந்தார்.

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TAGGED:

முதலமைச்சர் விஜய்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில்
பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்
MEENAKSHI AMMAN TEMPLE CM VIJAY

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