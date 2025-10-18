ETV Bharat / state

கிலோ 2,000 ரூபாய்! தீபாவளியை முன்னிட்டு எகிறிய மதுரை மல்லி விலை!

அக்டோபர் 20-ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மதுரை மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.

மதுரை மலர் சந்தையில் விற்பனையாகும் மல்லி
மதுரை மலர் சந்தையில் விற்பனையாகும் மல்லி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 11:39 AM IST

1 Min Read
மதுரை: கடந்த சில நாட்களாக மதுரை மல்லி கிலோ ரூபாய் 500-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், தீபாவளியை முன்னிட்டு இன்று கிலோ ரூ.2,000க்கு விற்பனை ஆகிறது.

மதுரை, மாட்டுத்தாவணி எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் அருகே அமைந்துள்ளது ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகம். இங்கு வாடிப்பட்டி, அலங்காநல்லூர், பாலமேடு, திருப்பரங்குன்றம், ஆவியூர், வலையங்குளம், திருமங்கலம், உசிலம்பட்டி, கருமாத்தூர் உள்ளிட்ட மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மதுரை மல்லி விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. அதுமட்டுமன்றி, அண்டை மாவட்டங்களான தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர் பகுதிகளில் இருந்தும் மதுரை மல்லிகை மட்டுமின்றி பல்வேறு வகையான பூக்கள் விற்பனைக்கு இங்கே கொண்டு வரப்படுகின்றன.

மதுரை மல்லியை பொறுத்தவரை அதன் நறுமணமும், தரமும் மிகச் சிறப்பு வாய்ந்தது என்பதால் இங்கு இருந்து வெளி மாவட்டங்களுக்கு மட்டுமின்றி, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களுக்கும் சிங்கப்பூர், மலேசியா, துபாய் உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. மதுரை மல்லியின் தனிச்சிறப்பு காரணமாக, மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு கிடைத்தது.

இந்நிலையில், வரும் அக்டோபர் 20-ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மதுரை மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.

மதுரை மலர் சந்தையில் பூக்களின் இன்றைய விலை

மதுரை மல்லி கிலோ ரூ.2,000, பிச்சி ரூ.1,500, முல்லை ரூ.1,400, செவ்வந்தி ரூ.150, சம்பங்கி ரூ.150, செண்டு மல்லி ரூ.80, கனகாம்பரம் ரூ.1,000, ரோஸ் ரூ.200, பட்டன் ரோஸ் ரூ.250, பன்னீர் ரோஸ் ரூ.300, கோழிக்கொண்டை ரூ.100, அரளி ரூ.300, மரிக்கொழுந்து ரூ.100, தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூ.25 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது

இதையும் படிங்க: ''தீபாவளி பண்டிகை'' - சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுக்கும் மக்களால் மதுரையிலும் போக்குவரத்து நெரிசல்!

இது குறித்து மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில், தீபாவளியை ஒட்டி மல்லிகை பூ வரத்து அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் கடந்த சில நாட்களாக மதுரை மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக பூக்கள் விளைச்சல் மிக குறைவாக உள்ளது. நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் இரண்டு முதல் இரண்டரை டன் மல்லிகை பூக்கள் மட்டுமே மதுரை மலர் சந்தைக்கு வருகிறது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நாளையும் பூக்களின் விலை கணிசமாக உயரும் என எதிர்பார்க்கிறோம் என்றார்.

