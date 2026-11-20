லாரி ஓட்டுநர் காவல் மரண வழக்கு; சினிமா டீசரை போல் சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்டது ஏன்? -அரசுக்கு நீதிபதி சரமாரி கேள்வி
"ஓட்டுநர் மரண வழக்கில் காவல் நிலையத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சிசிடிவி காட்சிகளை மட்டும் ஏன் கசியவிட்டுள்ளீர்கள்?" என காவல்துறையிடம் நீதிபதி சரமாரியாகக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 11:01 PM IST
மதுரை: காவல் நிலையத்தில் உயிரிழந்த ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணன் தொடர்பான வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட நான்கு காவல் நிலையங்களில் பதிவாகியுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் வழக்கறிஞர் பார்க்க நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த லாரி ஓட்டுநரான பாலகிருஷ்ணன், கடந்த நவ.13- ஆம் தேதி விபத்து தொடர்பான வழக்கு விசாரணைக்காக மதுரை செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகியுள்ளார். பின்னர், மறுநாள் அதிகாலை காவல் நிலைய கழிவறையில் அவர் உயிரிழந்து கிடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. காவல்துறையினர், தாக்கியதில்தான் பாலகிருஷ்ணன் உயிரிழந்ததாகக்கூறி அவரது குடும்பத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணனின் மனைவி சுதா என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "எனது கணவர் உயிரிழப்பில் சந்தேகம் உள்ளது. காவல் நிலைய துன்புறுத்தல் வழக்காக உள்ளது. எனவே, மதுரை அருகே உள்ள செக்கனூரணி, வாலாந்தூர், உசிலம்பட்டி நகர் மற்றும் தாலுகா ஆகிய காவல் நிலையங்களில் பாலகிருஷ்ணனிடம் விசாரித்தபோது பதிவான சிசிடிவி காட்சி பதிவுகளைப் பாதுகாத்து வைக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரியிருந்தார்.
இந்த மனு உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை நீதிபதி விஜயகுமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "சம்மந்தப்பட்ட நான்கு காவல் நிலையங்களின் சிசிடிவி பதிவுகள் பாதுகாப்பாக உள்ளது. இந்த பதிவுகள் ஹார்ட் டிஸ்க்கில் பதிவுச் செய்யப்பட்டு டிஎஸ்பியிடம் உள்ளது. அடுத்த சில நாட்களில் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்படும். சிசிடிவி பதிவுக் காட்சிகளை மனுதாரருக்கு வழங்கினால் விசாரணை பாதிக்கும்" என எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளார்.
மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "உசிலம்பட்டி டிஎஸ்பி அலுவலகத்தில் உள்ள சிசிடிவி பதிவுகளும் வழங்க வேண்டும் என மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளேன். காவல் நிலையத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். ஏன் அவரின் புகைப்படம் எடுக்கவில்லை?, எனவே, நாங்கள் அந்த சிசிடிவி காட்சிகளைப் பார்க்க வேண்டும் என்பதால் அதனை வழங்க வேண்டும்" என வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "ஓட்டுநர் மரண வழக்கில் காவல் நிலையத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சிசிடிவி காட்சிகளை மட்டும் ஏன் கசியவிட்டுள்ளீர்கள்?, எதனால் மனுதாரருக்கு சிசிடிவி காட்சிகளை வழங்க மறுக்கிறீர்கள்?, பதட்டமான சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு வெளியாகி இருக்கலாம் என அரசுத் தரப்பு கூறுகிறது. அப்படியென்றால் முழு வீடியோவையும் ஏன் வெளியிடவில்லை?, ஏன் திரைப்பட டீசர் போல் குறிப்பிட்டக் காட்சிகள் மட்டும் வெளியிடப்பட்டது?
எனவே, இந்த சிசிடிவி காட்சிகளை மனுதாரர் மற்றும் வழக்கறிஞர் பார்க்கலாம். நான்கு காவல் நிலையங்களில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை வரும் நவ.23- ம் தேதி மனைவி மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் 2 பேர் மற்றும் வழக்கறிஞர் காண்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. அப்போது, அதைப் பதிவு செய்யக்கூடாது. குடும்பத்தினர் செய்தியாளர்களை சந்திக்கக் கூடாது" போன்ற நிபந்தனைகளுடன் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.