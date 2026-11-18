காவல் நிலைய மரணம்: ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணனின் உடல் 5 நாட்களுக்கு பிறகு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைப்பு
பாலகிருஷ்ணனின் உடலில் காயங்கள் இருப்பதாக பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டதாக அவரது உறவினர்கள் கொதிப்படைந்து தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
Published : November 18, 2026 at 4:09 PM IST
மதுரை: காவல் நிலையத்தில் மரணமடைந்த லாரி ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணனின் உடல் 5 நாட்களுக்கு பிறகு அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் தேவாரம் அருகே உள்ள அழகர் நாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் பாலகிருஷ்ணன். லாரி ஓட்டுநரான இவர், ஏலக்காய் மூட்டைகளை மதுரைக்கு ஏற்றி வந்தபோது லாரி தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளது. இது தொடர்பாக அவர் போலீஸில் புகார் அளித்திருந்தார்.
விபத்து தொடர்பான விசாரணைக்காக கடந்த 13ஆம் தேதி மதுரை மாவட்டம் செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் அவர் ஆஜரானார். இந்நிலையில், மறுநாள் 14ஆம் தேதி அதிகாலை காவல் நிலையக் கழிவறையில் அவர் உயிரிழந்து கிடந்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால், போலீசார் தாக்கியதில்தான் பாலகிருஷ்ணன் உயிரிழந்ததாக கூறி அவரது குடும்பத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த விவகாரத்தில் காவல் ஆய்வாளர் முத்து, தலைமைக் காவலர்கள் பழனிவேல் ராஜன், கலைச்செல்வி ஆகிய 3 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். தற்போது, இந்த சம்பவம் குறித்து சிபிசிஐடி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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இது ஒருபுறம் இருக்க, பாலகிருஷ்ணனின் உடல் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. இந்த அறிக்கை சில தினங்களுக்கு முன்பு வெளியானது. அதில், பாலகிருஷ்ணனின் உடலில் 5-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் காயங்கள் இருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இது மிகப்பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி அவரது உறவினர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். மேலும், அவரது உடலை பெற்றுக் கொள்ளவும் மறுத்தனர்.
இதனிடையே, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையிலும் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இதனை விசாரித்த நீதிபதி, செக்காவூரணி, வாலாந்தூர், உசிலம்பட்டி ஆகிய காவல் நிலையங்களில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை பாதுகாத்து வைக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டது.
இந்த சூழலில், அரசு தரப்பில் நடத்தப்பட்டு வந்த பேச்சுவார்த்தையின் பலனாக, பாலகிருஷ்ணனின் உடலை பெற்றுக் கொள்ள அவரது குடும்பத்தினர் இன்று சம்மதம் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, பாலகிருஷ்ணனின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான அழகர் நாயக்கன்பட்டிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. இறுதிச்சடங்குகள் முடிந்து இன்று மாலையே அவரது உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.