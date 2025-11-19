மூன்றாண்டுகளாக முதல்வர் கோப்பை - ஹாக்கியில் கலக்கும் மதுரை அரசுப் பள்ளி மாணவியர்கள்!
கப்பலூர் அரசு கள்ளர் மேல்நிலைப்பள்ளியை சேர்ந்த 17 மாணவியர்கள் திருவண்ணாமலையில் நடைபெறும் 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான மாநில அளவிலான ஹாக்கிப் போட்டியில் பங்கேற்க தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : November 19, 2025 at 6:53 PM IST
மதுரை: போதிய மைதான வசதிகள் இல்லாத போதும், ஹாக்கியில் போட்டிகளில் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவியர்கள் வெற்றி வாகை சூடி ஆச்சரியத்தை அளித்து வருகின்றது.
மதுரையில் இருந்து விருதுநகர் செல்லும் சாலையில், திருமங்கலம் அருகே அமைந்துள்ளது கப்பலூர் கிராமம். இங்குள்ள மேல்நிலைப்பள்ளியில் சுற்று வட்டாரத்திலுள்ள பல்வேறு கிராமங்களிலிருந்து வந்து மாணவிகள் பயில்கின்றனர். பெரும்பாலும் குறைந்த வருவாய் பிரிவை சேர்ந்த குடும்பங்களில் இருந்து தான் இவர்கள் வருகின்றனர். ஆகையால் ஹாக்கி போன்ற செலவு அதிகமாகும் விளையாட்டுக்கு பிறரின் உதவியைக் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கும் நிலையே உள்ளது.
இதனிடையே அரசு கள்ளர் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவியர்கள், மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற ஹாக்கி போட்டிகளில் பங்கேற்று, முதல்வர் கோப்பையை தொடர்ச்சியாக வென்றுள்ளனர். பள்ளிக்கல்வித்துறையின் சார்பாக திருவண்ணாமலையில் வருகின்ற நவம்பர் 20ஆம் தேதி தொடங்கி 22ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான மாநில அளவிலான ஹாக்கிப் போட்டியில் பங்கேற்று, மாநில விருதைத் தட்டிச் செல்ல 17 மாணவிகள் இடைவிடாது பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மாணவியர்களுக்கு தினசரி அதிகாலை 5.30 மணிக்குத் தொடங்கி 10 மணி வரையும், மீண்டும் மாலை 3.30 மணிக்கு தொடங்கி 6.30 மணி வரையும் பயிற்சி நடைபெறுகிறது. அடித்தட்டு குடும்பங்களில் இருந்து பெரும் கனவுகளோடு தடைகள் தாண்டி களமாடும் ஒவ்வொருவரின் கண்களிலும் வெற்றி வேட்கை தெரிகிறது.
ஹாக்கி அணியை சேர்ந்த மாணவி பிரியதர்ஷினி நமது செய்தியாளரிடம் பேசுகையில், “19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான சூப்பர் சீனியர் ஹாக்கி அணியில் நான் விளையாடுகிறேன். தொடர்ந்து 4 ஆண்டுகளாக மாநிலப் போட்டியில் பங்கேற்க செல்கிறோம். முதல்வர் கோப்பையை 3 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வென்று சாதனை படைத்துள்ளோம். எங்களது கிராமம் மட்டுமன்றி, தலைமை ஆசிரியர், விளையாட்டு பயிற்சி ஆசிரியர் மட்டுமன்றி அனைத்து ஆசிரியர்களும், ஹாக்கி பயிற்சியாளர்களும் நல்ல ஆதரவு கொடுத்து, எங்களுக்கு ஊக்கமளித்து வருகின்றனர்” எனக் கூறினார்.
மற்றொரு மாணவி அபிநயா கூறுகையில், ”நிறைய போட்டிகளில் பங்கேற்று பள்ளிக்கும், மாவட்டத்திற்கும் பெருமை தேடித்தர வேண்டும் என்ற கனவு எங்களுக்கு உள்ளது. மைதானத்தில் பயிற்சி மேற்கொள்ள ஒவ்வொரு முறையும் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தான் வர வேண்டியுள்ளது. கப்பலூரைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து என்னைப் போன்று மாணவிகள் வருகின்றனர். நான் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறேன்.
எங்கள் பள்ளியில் படித்த மூத்த மாணவிகள் 8 ஆண்டுகளாக பயிற்சி பெற்று, தற்போது மதுரையிலுள்ள பல்வேறு கல்லூரிகளில் விளையாட்டு ஒதுக்கீட்டில் இலவசமாக பயின்று வருகின்றனர். ஹாக்கி போட்டியில் தேசிய அளவில் சாதனை படைக்க வேண்டும் என்ற கனவு உள்ளது” என்றார்.
கப்பலூர் அரசு கள்ளர் மேல்நிலைப்பள்ளி பகுதி நேர உடற்கல்வி ஆசிரியர் நல்லமாயன் கூறுகையில், ”கபடி, தடகளம், மற்றும் ஹாக்கி போட்டிகளில் எங்களது பள்ளி மாணவியர் தொடர்ந்து பங்கேற்று சாதனை படைத்து வருகின்றனர். மிக எளிய குடும்பத்தில் இருந்து வருகின்ற மாணவிகள் என்பதால், அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசும், பள்ளி தலைமை ஆசிரியரும், ஆசிரியர்களும் ஆதரவைத் தருகிறார்கள் என்ற போதும், பள்ளியிலோ அல்லது கப்பலூர் கிராமத்திலோ மைதானம் இல்லை. இதனால் மாணவிகள் பயிற்சி மேற்கொள்வதில் தொடர்ந்து சிக்கல் ஏற்படுகிறது. இதற்கு வாய்ப்பு உருவாக்கினால் எங்கள் மாணவிகள் தேசிய அளவிலான ஹாக்கி போட்டிகளையும் மிக எளிதாக வென்று காட்டுவார்கள்” என பெருமையோடு கூறினார்.
ஹாக்கி விளையாட்டு வீரர் நடராஜன் தன்னார்வத்துடன் கப்பலூர் பள்ளி மாணவியர்களுக்கு தொடர்ந்து பயிற்சி வழங்கி வருவதுடன், தனிநபர்கள், தனியார் நிறுவனங்களைச் சந்தித்து அவர்களுக்கு தேவையான ஷூ, பனியன், ஹாக்கி மட்டை, கோல் கிட், பந்துகள் உள்ளிட்டவற்றைப் பெற்றுத்தந்து ஊக்குவித்து வருகிறார். இதுகுறித்து நடராஜன் கூறுகையில், ”கப்பலூர் பள்ளி மாணவியருக்கு கடந்த 8 ஆண்டுகளாக ஹாக்கி பயிற்சி அளித்து வருகிறேன்.
இதற்கு முக்கிய காரணம், அங்கு பயிலும் மாணவிகளில் பலர் பாதியிலேயே பள்ளிப் படிப்பை விட்டு வெளியேறும் நிலை இருந்தது. பள்ளிக் கல்வி முடித்து கல்லூரி செல்லும் போது அதற்கு கட்டணம் செலுத்த முடியாது என்ற பெற்றோரின் தயக்கம் இடைநிற்றலுக்கான ஒரு காரணம்.
விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டு திறமையை வளர்த்துக் கொண்டால் கல்லூரிகளில் கட்டணமின்றி பயில்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாகும் என்ற அடிப்படையில் தான் இவர்களுக்கு ஹாக்கி பயிற்சி அளிக்கத் துவங்கினேன்” என்றார். இதுகுறித்து மதுரை மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, ”பள்ளிக்கல்வித்துறையின் மூலமாக நடத்தப்படும் 23 வகையான விளையாட்டுப் போட்டிகள் மாணவ, மாணவியரின் திறமைக்கு நல்ல வடிகாலாக உள்ளது.
அந்த அடிப்படையில் கப்பலூர் பள்ளி மாணவியருக்குத் தேவையான விஷயங்களை தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் திட்டங்களின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து வழங்கியும், தேவையான ஆலோசனைகளை அளித்தும் ஊக்குவித்து வருகிறோம். அவர்களுக்கான மைதானம் குறித்து பள்ளித் தலைமையாசிரியர் விரிவான அறிக்கை தயாரித்து அனுப்பும் பட்சத்தில், பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கும், கள்ளர் சீரமைப்புத்துறைக்கும் எங்களது பரிந்துரையை வழங்கத் தயாராக இருக்கிறோம்” என்றனர்.