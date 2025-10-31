மதுரை காமராஜர் பல்கலை., பேராசிரியர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம்: கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை தொடரும் என எச்சரிக்கை
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் 50க்கும் மேற்பட்டோர் தொடர் உள்ளிருப்பு போராட்டம்
Published : October 31, 2025 at 9:07 PM IST
மதுரை: பதவி உயர்வு எனும் அடிப்படை கோரிக்கையை வலியுறுத்தி மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றும் பேராசிரியர்கள் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் தொடர்ந்து உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சிஏஎஸ் 2022 பதவி உயர்வு வழங்கப்படாததை கண்டித்து,மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்தின் சார்பாக, நேற்று (அக்.30)‘ காலை 10 மணி முதல் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் அலுவலகம் முன் தொடர்ச்சியான உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இரண்டாம் நாளாக இன்றும் இந்த போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தப் போராட்ட களத்தில் நம்மிடன் உரையாடிய பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்க பொதுச் செயலாளர் முனைவர் சி.முனியாண்டி, “பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்க MUFA சார்பாக, கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டிலிருந்து, உயர்கல்வி துறை அமைச்சர் கோவி செழியன், உயர்கல்வித் துறை செயலாளர், பல்கலைக்கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் சுந்தரவல்லி, பதிவாளர் மற்றும் சிண்டிகேட் உறுப்பினர்களிடம் சிஏஎஸ் 2022-க்கான எங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொடர்ந்து மனுக்களை சமர்ப்பித்து வந்தோம்.
அதுதொடர்பாக இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. எங்களது அடிப்படை உரிமையைப் பெற போராட வேண்டிய நெருக்கடிக்கு எங்களை தள்ளிவிட்டனர். சிஏஎஸ் பதவி உயர்வுக்கு நாங்கள் தகுதியுடையவர்களாக இருந்தாலும், 2022-ஆம் ஆண்டுக்கான சிஏஎஸ் பதவி உயர்வுகளை அறிவிக்க ஏன் தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை," என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "இதற்கு தீர்வு காண வேண்டியது பல்கலைக்கழகம் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாடு அரசின் கடமை என்பதையும் நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம். எங்களுக்கு பணி மூப்பு ஆணை வழங்கும் வரை இந்த தொடர் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தை கைவிடமாட்டோம்.
ஆசிரியர் சங்கம் சார்பாக நாங்கள் மேற்கொண்டு வரும் இந்த போராட்டத்தை பல்வேறு வகையில் முடக்குவதற்கு பதிவாளர் உள்ளிட்ட பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொண்டு வருவது வருத்தம் அளிக்கிறது. இரவு பகல் பாராமல் இங்கு பெண் பேராசிரியர்களும் எங்களோடு இருக்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை கூட நாங்களாக செய்து கொள்வதற்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. அறவழியில் நடக்கின்ற இந்த போராட்டத்திற்கு பல்கலைக்கழக நிர்வாகமும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். காவல்துறையை அழைத்து எங்களை அப்புறப்படுத்த நினைத்தவர்களுக்கு, எங்களின் கோரிக்கையில் உள்ள நியாயத்தை கேட்டு காவல்துறையே பின்வாங்கிச் சென்றதை நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறோம். எங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் வரை இந்த உள்ளிருப்பு போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறும்,” என்று அவர் கூறினார்.