'ஆண்டுதோறும் கட்டணத்தை உயர்த்துவதா?' - போராட்டத்தில் குதித்த மதுரை காமராஜர் பல்கலை. மாணவர்கள்
“நாங்கள் மனிதர்கள்; பணம் கறக்கும் இயந்திரங்கள் அல்ல” என்ற முழக்கத்துடன் மாணவர்கள், கல்லூரி வாயிலை அடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : September 9, 2026 at 10:32 PM IST
மதுரை: மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக கல்லூரியில் (உறுப்புக் கல்லூரி) கல்விக் கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதை கண்டித்தும், போதிய அடிப்படை வசதிகளை செய்து தரக் கோரியும் மாணவர்கள் அடையாள காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மதுரை மாவட்டம் தல்லாகுளம் அவுட்போஸ்ட் பகுதியில் அமைந்துள்ளது மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக கல்லூரி. இங்கு 4,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். இந்நிலையில், இந்தக் கல்லூரியில் ஆண்டுதோறும் கல்விக் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
அதேபோல, மாணவர்களுக்கு தேவையான கழிப்பறை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் கூட இங்கு இல்லை என மாணவர்கள் குற்றம்சாட்டி வந்தனர்.
இந்த சூழலில், இவற்றை கண்டித்து இந்திய மாணவர் சங்கம் சார்பில் ஒருநாள் அடையாள காத்திருப்பு போராட்டம் இன்று நடைபெற்றது. கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் ஏராளமான மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
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காமராஜர் பல்கலைக்கழக கல்லூரியை அரசு கல்லூரியாக மாற்ற வேண்டும்; ஆண்டுதோறும் கல்விக் கட்டணம் உயர்த்தப்படும் நடைமுறையை ஒழிக்க வேண்டும்; மாணவர்களுக்கு தேவையான கழிப்பறை, சுகாதாரமான மற்றும் காற்றோட்டமான வகுப்பறைகள், ஆய்வகங்கள், வாகன நிறுத்துமிடம், மாணவிகளுக்கான நாப்கின் வசதி மற்றும் நாப்கின் வழங்கும் இயந்திரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும்" என இந்த போராட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
“நாங்கள் மனிதர்கள்; பணம் கறக்கும் இயந்திரங்கள் அல்ல” என்ற முழக்கத்துடன் மாணவர்கள், கல்லூரி வாயிலை அடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
போராட்டத்தில் இந்திய மாணவர் சங்க மதுரை மாநகர் மாவட்டத் தலைவர் ஜெ. டீலன் ஜெஸ்டின், கிளைச் செயலாளர் ரேகன் சுமன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களுடன் கல்லூரி முதல்வர் ஜார்ஜ் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அதில், காமராஜர் பல்கலைக்கழகப் பதிவாளரை நேரில் சந்தித்து மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது எனவும், செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதி உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தலைமையில் நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கல்லூரி சார்பில் 5 மாணவர்கள் கொண்ட குழு கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை முன்வைப்பது எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.